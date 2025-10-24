【訪日データ活用で春スキー需要を創出】Vpon、東急不動産（ニセコ東急 グラン・ヒラフ）のインバウンドプロモーションを支援

Vpon JAPAN株式会社

日本の魅力をデータ&デジタルの力で世界へ届けるVpon（社名：Vpon JAPAN株式会社、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：篠原 好孝）は、東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区）が運営するニセコ東急 グラン・ヒラフにおいて、訪日データを活用した春スキープロモーションを支援いたしました。

その結果、2025年3月のニセコ・倶知安エリアにおける訪日客数（※1）は30,954人（前年比123.3%）（※2）を記録し、特に台湾からの来訪は11,350人（前年比155.1%）（※2）と大幅に増加したことをお知らせいたします。

※1: ニセコ＋倶知安地域における訪日外国人推計値

※2: 日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数 月別暫定値」をもとに、ニセコ＋倶知安地域に滞在した訪日外国人数をVponが独自に推計・算出（中国を除くアジア11市場）

概要

詳細はこちら :https://www.vpon.com/jp/cases/tokyu-land_grand-hirafu/

例年3月後半以降の春スキー時期に訪日客が大きく減少していた同エリアにおいて、Vponの訪日データをもとに台湾・香港からの潜在層を的確にターゲティング。ペルソナ設計に基づく多言語クリエイティブや「旅マエ(R)」「旅ナカ(R)」広告を組み合わせた戦略的プロモーションを展開しました。

閑散期となる春スキーシーズンの活性化

＜課題＞

ニセコ・倶知安エリアでは、例年1～2月は多くの訪日客でにぎわう一方、3月後半以降の春スキー時期になると来場者数が大幅に減少し、「晴れている」「混んでいない」「リーズナブル」といった春のニセコの価値が、顧客にとってどれだけ訴求力があるのかが分からず、戦略立案に課題を抱えていました。

データに基づく一貫したプロモーション戦略

＜施策＞

Vponは、独自の訪日データを活用し、台湾・香港の潜在層を的確にターゲティングし、クリエイティブと戦略的プロモーションの施策を実施しました。

訪日客数が前年比123.3%、台湾からは155.1%増加

＜成果＞

2025年3月のニセコ・倶知安地域における訪日客数（※1）は30,954人(前年比123.3%)（※2）を記録。特に台湾からの来訪は11,350人(前年比155.1%)（※2）と大幅に増加し、全体の36.7%を占めるまでになりました。

施策／その他成果はこちら :https://www.vpon.com/jp/cases/tokyu-land_grand-hirafu/本事例の詳細は、ニセコ東急 グラン・ヒラフ担当者インタビューとともに、Vpon公式サイトにて公開しております。

