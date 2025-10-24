株式会社通販支援サービス

2025年10月10日

株式会社通販支援サービス、株式会社リプライオリティとの業務提携を締結

通信販売の新規顧客開発領域における豊富な実績と購買行動ビッグデータ分析の両面から包括的なマーケティング戦略構想の構築を強化

株式会社通販支援サービス（本社：福岡県福岡市/代表取締役：渡邉大策）は、通信販売における総合的なマーケティング会社として、企業の価値創造を支援する戦略パートナーとなるべく、株式会社リプライオリティ（本社：福岡県福岡市/代表取締役社長：中山伸之）と、2025年9月1日に業務提携契約を締結いたしました。

■業務提携の背景

業務提携を行うことにより、株式会社通販支援サービスの新規顧客開発領域における豊富なマーケティングデータと、株式会社リプライオリティの電話による販売や顧客の声の収集・分析のノウハウを融合させ、より迅速かつ実績に基づいた精度の高いマーケティング戦略立案を実現いたします。

株式会社リプライオリティが実行する「LTVの最大化」のコンセプトは、今回の提携と今後の協業により、株式会社通販支援サービスが保有する生成AI大規模マーケティングデータにさらなる付加価値が組み込まれ、相互に補完しあい、相乗効果を生み出すことができます。

株式会社通販支援サービスと株式会社リプライオリティは「さらなる付加価値を創出する」想いをお互いの顧客に提案していくことで、企業が今よりも付加価値のある広告・顧客開発戦略を展開できる組織になるよう、その実現を目指します。

■会社概要

株式会社通販支援サービス

・所在地（本社）：福岡県福岡市中央区天神2丁目5番28号 天神西通りセンタービル6階

・代表者名：渡邉 大策

・資本金：10,000千円

・事業内容：通信販売営業支援、コールセンター支援、マーケティングデータ活用

・自社サイトURL：https://www.tssf.jp/

株式会社リプライオリティ

・所在地（本社）：福岡県福岡市博多区綱場町9-20 長府博多ビジネスセンター3階

・代表者名：中山 伸之

・資本金：50,000千円

・事業内容：通販支援事業、通信販売事業﻿

・自社サイトURL：https://www.repriority.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社通販支援サービス

〔担当者〕経営管理部 取締役 塩田竜大

〔TEL〕092-600-0322

〔E-mail〕info@tssf.jp