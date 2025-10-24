彫刻のような肉体美も披露！田村心、10周年&30歳記念のフォトエッセイ発売自ら書き下ろした赤裸々大ボリュームエッセイが収録

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、2026年2月14日（土）に『田村心 メモリアルフォトエッセイ』（タイトル未定）を発売いたします。

(C)KADOKAWA／写真：横山マサト

ミュージカル『刀剣乱舞』陸奥守吉行役や「僕のヒーローアカデミア」The “Ultra” Stage 緑谷出久役などで活躍する、俳優・田村心が活動10周年と30歳を記念し、メモリアルなフォトエッセイを発売する。

本作では、ストイックに磨き上げた肉体美や、大人の魅力を醸すカットから、飾らない自然体な姿までをオールフィンランドロケで撮り下ろした。

さらに、田村本人による完全書き下ろしのエッセイを収録。「夢」を追いかけるものとしての30年、俳優として葛藤してきた10年の歳月を赤裸々に語っている。

田村心コメント

7年ぶりに写真集を出させていただきます。

芸能生活10周年と、30歳を記念して発売される今回の写真集。30歳を迎える直前、20代最後の姿をフィンランドで撮影していただきました。20代にやり残した事がないように『過去1番かっこいい田村心』を目指して、撮影に臨みました。

芸能生活10年間を振り返るエッセイも書かせていただきました。今だから言える、今しか言えない、ここでしか読めない特別な文章を書きました。10年間と、今の田村心が詰め込まれた『最高傑作』ができたと思います。是非チェックしてみてください。

(C)KADOKAWA／写真：横山マサト

発売記念イベント開催！

本書の発売を記念し、下記日程で田村心本人が登壇する発売記念イベントの開催が決定！※イベント内容は変更になる場合がございますのでご了承ください

開催予定日：2025年12月21日(日)東京、2026年2月21日(土)オンライン・東京、2026年2月28日(土)大阪、2026年3月1日(日)東京

詳細は右記のリンクへ：https://lit.link/shint10th(https://lit.link/shint10th)

(C)KADOKAWA／写真：横山マサト

＜書誌データ＞

書名：田村心 メモリアルフォトエッセイ（タイトル未定）

価格：3960円（10％税込）

発売日：2026年2月14日（土）予定

仕様：A4正寸／112頁

発売・発行：株式会社KADOKAWA

◇そのほか、Amazonほかネット書店限定特典付きバージョンも発売！