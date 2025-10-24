助太刀、ふくおかフィナンシャルグループとの業務提携により地域建設業における人材確保をサポート

株式会社 助太刀

国内最大級の建設人材マッチングプラットフォームを運営する株式会社助太刀（所在地：東京都新宿区、以下「当社」）は、この度、株式会社ふくおかフィナンシャルグループ傘下の福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行（以下、「各行」）と業務提携を開始いたしました。本提携により、各行の取引先工事会社に対し、当社の建設業向けマッチングサービス「助太刀ビジネス／助太刀エンタープライズ」および建設業特化型の採用サービス「助太刀社員」を提供し、地域建設業の人手不足解消に貢献してまいります。

■背景

建設業界では、恒常的な人手不足が深刻な課題となっており、特に中小工事会社において協力会社・職人の手配や社員採用が難しくなっています。それに対し、当社は22万超の事業者が登録する工事会社・工務店向けマッチングサービス「助太刀ビジネス／助太刀エンタープライズ」※1、および建設業特化の求人サービス「助太刀社員」※2を通じて、多くの協力会社や腕の良い職人とのつながりを提供しております。

※1「助太刀ビジネス／助太刀エンタープライズ」について：https://suke-dachi.jp/sukedachibusiness/

※2「助太刀社員」について：https://suke-dachi.jp/shain/





■本提携の目的

ふくおかフィナンシャルグループの各行は、地域経済の重要な担い手である多くの建設関連事業者を顧客として有しています。本業務提携は、各行の強固な顧客基盤に対し、当社のサービスである「助太刀ビジネス／助太刀エンタープライズ」および「助太刀社員」を紹介し、取引先工事会社が抱える慢性的な人手不足の解消に貢献することを目的としています。





■今後について

今後も積極的に工事会社と取引を行うあらゆる機関との事業提携を進めていき、全国の工事会社の人手不足問題の改善を目指します。

当社と提携し、お取引先など工事会社の事業支援にご関心のある方は以下お問い合わせ先までご連絡いただければ幸いです。

▷提携に関するお問い合わせ先：offline@suke-dachi.jp

▷助太刀パートナープログラム：https://suke-dachi.jp/partner/





■株式会社ふくおかフィナンシャルグループについて

ふくおかフィナンシャルグループは、2007年に設立された九州を拠点とする日本最大級の地域金融グループです。福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行などを傘下に持ち、地域に根ざした金融サービスを展開しています。

■株式会社助太刀について

当社は「建設現場を魅力ある職場に。」というミッションを掲げ、職人と工事会社の新しい出会いが見つかるアプリ「助太刀」を運営しています。登録事業者数は22万を超え、建設業界におけるマッチング領域では圧倒的なシェアを誇り、発注側の工事会社と受注側の工事会社や職人をマッチングし、長期的な取引先と出会えるサービスの提供に尽力しています。

また、アプリ内で求人広告の掲載および職人へのダイレクトスカウトが送付できる「助太刀社員」や、現場を休まずオンデマンドで特別教育が受講できる「助太刀学院」を提供しています。このように、人材確保・育成を支援する各種サービスを展開しています。

取引先探し・採用・教育と、建設業界の人材課題を幅広くサポートし、建設業界が抱えるさまざまな課題の解決に向けサービスの拡充を続けてまいります。

「助太刀」サービスサイト：https://suke-dachi.jp/

「助太刀社員」サービスサイト：https://shain.suke-dachi.jp/

「助太刀学院」サービスサイト：https://suke-dachi.jp/gakuin/

■会社概要

＜株式会社ふくおかフィナンシャルグループ＞

社名：株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

代表者：取締役社長 五島 久

所在地：福岡県福岡市中央区大手門一丁目8番3号

設立：2007年4月2日

事業内容：銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理およびこれに付帯関連する業務

URL：https://www.fukuoka-fg.com/

＜株式会社助太刀＞

社名：株式会社助太刀

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 我妻 陽一

所在地：東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産新宿セントラルパークタワー14階

設立：2017年3月30日

事業内容：インターネットを利用したサービスの企画、制作および運営

URL：https://suke-dachi.jp/company/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社 助太刀

広報担当 長内

TEL：03-6258-0906

Email：pr@suke-dachi.jp