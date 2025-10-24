Dr.ハウシュカの売り上げNo.1リップケアスティックと、大人気ハンドクリームを2025ホリデー限定BOXに詰めた「ハンド＆リップケアキット」が2025年11月1日（土）より発売開始！
Dr.ハウシュカの売り上げNo.1「リップケアスティック」と 大人気「ハンドクリーム」を、2025ホリデー限定パッケージに詰めた「ハンド＆リップケアキット」が、2025年11月1日（土）より数量限定発売開始！
インターナショナルコスメティックス
ドイツの認証オーガニック・ナチュラル化粧品ブランド「Dr.ハウシュカ」では、
「ハンド＆リップケアキット 2025ホリデー限定パッケージ」を2025年11月1日（土）より、新宿伊勢丹、京都伊勢丹、玉川高島屋、大宮高島屋、柏高島屋、コスメキッチン、一部のバラエティストアで数量限定発売を開始いたします。
毎年大好評のDr.ハウシュカのホリデーアイテム。今年はDr.ハウシュカの売上No.１アイテムのリップケアスティックと、大人気のハンドクリームの20ｍLをホリデー仕様のパッケージに詰めて皆さまにお届けします。
お世話になった人や大切な家族へのプレゼントとしてはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです。
50年以上にもわたり環境や自然に配慮したサステナビリティな取り組みを行い、植物のパワーをそのままにお届けするDr.ハウシュカのアイテムと一緒に、素敵なウィンターシーズンをお過ごしください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332575&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332575&id=bodyimage2】
【商品概要】
商品名：Dr.ハウシュカ ハンド＆リップケアキット
価格：2,970円（税込）
※定価より10%オフのお得なキットです
【セット内容】
■ Dr.ハウシュカ ハンドクリーム
容量：20mL
〈特徴〉
100％天然由来成分のハンドクリーム。根強いファンが多いアイテムです。
保湿成分ミツロウ配合で、みずみずしい潤いを保ちます。ベタつかない使用感で潤いをキープし、手指をいたわります。
アーモンド油、ピーナッツ油、ホホバ種子油などの保湿成分配合。アンチリスブルネラリア花エキスが肌を整えます。
〈使用方法〉
乾燥が気になる手指にマッサージするようになじませます。
カサツキが気になる肘などにもお使いいただけます。
■ Dr.ハウシュカ リップケアスティック
容量：4.9g
〈特徴〉
Dr.ハウシュカ売上No.1アイテムのリップケアスティックは、年齢性別を問わず、乾燥しがちな唇のケアに欠かせないアイテムとして人気を誇ります。
シアバター、ミツロウ、アーモンド油、アンチリスブルネラリア花エキスが潤いを保ち、しっとりとなめらかな唇に整えます。
〈使用方法〉
乾燥が気になる唇に適量をなじませます。
口紅を塗る前の下地として使用できます。
Dr.ハウシュカは・・・1967年より世界で愛されている50年以上の歴史あるドイツのオーガニック化粧品ブランドです。
有機栽培「バイオダイナミック農法」で育てられた植物を可能な限り使用し、独自の「リズム製法」で抽出した常温保存が可能な植物エキスを使用するなど、原料にこだわり、独自のスキンケアへのアプローチを基にした商品をお届けします。
合成の保存料、着色料、香料、鉱物油、パラベン、シリコン、PEG不使用。動物実験も一切行いません。
全製品がNATRUE（ネイトゥルー）のオーガニック・ナチュラル認証を受けています。
公式オンラインショップ https://www.drhauschka.jp/
X https://mobile.twitter.com/drhauschka_jp
Instagram https://www.instagram.com/drhauschkajapan/
Facebook https://m.facebook.com/drhauschka.jp/
＜お客様からのお問い合わせ＞
インターナショナルコスメティックス株式会社
TEL：03-5833-7022
＜報道関係の皆様からのお問い合わせ＞
Dr.ハウシュカ 広報事務局（CMC NV）
TEL：03-5544-9126
e-mail：pr@centralmedience.co.jp
配信元企業：インターナショナルコスメティックス株式会社
