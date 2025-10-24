AI英語学習アプリ『レシピー』にCEST Business（セスト ビジネス）対策コンテンツを搭載

株式会社ポリグロッツ※お申し込みの二次元コードは英検協会のウェブサイトが開きます。

生成AIによって「1人ひとりに最適化されたカリキュラム」を提供する英語学習アプリ『レシピー』を開発・運営する株式会社ポリグロッツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：山口隼也、以下「当社」）は、Cambridge Englishが開発し、公益財団法人 日本英語検定協会が正規代理店として販売・運用を行うテストCEST Business（セスト ビジネス）に対応したコンテンツを搭載し、2025年10月より提供を開始いたしました。

CEST Business（セスト ビジネス）とは

CEST Businessは、Cambridge Englishが開発し、公益財団法人 日本英語検定協会が正規代理店として販売・運用を行っているテストで、ビジネスに必要な英語力をCEFR*（ヨーロッパ言語共通参照枠）で測ることができるものです。日本国内のみならず、海外でも通用するスコアを取得することで、グローバルに活躍できる人材の証明になります。「Reading&Listening」「Speaking」「Writing」という４技能のテストで、ビジネス英語力を測定します。

CEST Business（セストビジネス）ウェブサイト ※英検協会のウェブサイトが開きます。

https://www.eiken.or.jp/cestbusiness/

*外国語の学習者、教授者及び評価者が、その熟達度を同一の基準で判断することができるように開発された枠組み。外国語の熟達度を「その言語を使って具体的に何ができるか」という観点（Can-do表現）で6段階に分けて評価。多くの外国語能力の指標として、世界の国や地域で教育や仕事など多岐にわたる場面で活用されている。

AI英語学習アプリ「レシピー」でCEST Business対策が可能に

今回、当社が開発・運営するAI英語学習アプリ『レシピー』に「CEST Business対策」カテゴリが追加され、CEST Businessの「Speaking」テストを重点的に対策することができるようになりました。

CEST Businessの「Speaking」は、「一問一答のインタビュー」「音読」「プレゼンテーション」「図表を用いたプレゼンテーション」「ロールプレイ」という5つのタスクを通じてビジネスシーンでのコミュニケーション能力を評価するテストです。

『レシピー』には、上記本番形式に則した５タスク×５セット分の練習問題を搭載。特徴はAIによる音声評価で、いままで英語の先生から受けるしかなかった「自分の発話」に関する詳細なフィードバックを瞬時に受けることができます。これにより、英語を話すことの心理的な障壁が下がり、納得するまで何度でもトライすることができます。また、模範解答やブラッシュアップ答案（自分の解答に対して「こうするとより良くなる」という提案）もしっかり提示、そしてそれを音読素材にすることができるので、アウトプットの質と量を同時に確保することができます。音読練習では発音記号単位でのフィードバック、また強弱やリズム、イントネーションといった、かつて機械的には評価が難しかった部分までフィードバックを受けることができます。

法人、個人どちらのお申し込みも可能です。社員様に高い英語力を身につけてほしいと考える商社やコンサルなどの企業様、また、キャリアアップのためにご自身の英語力をより高めたいという方はぜひ一度ご検討ください。



2025年10月20日現在

CEST Business対策をe-ラーニングで行えるのは『レシピー』だけです。

『レシピー』の「CEST Business対策」の特徴

・詳細なフィードバックがAIから瞬時に受けられるので、繰り返し自学習が可能

・模範解答やブラッシュアップ答案を繰り返し発話練習できる

・音読の課題では、発音記号単位のフィードバック、強弱、リズム、イントネーションの評価、及びシャドーイングも可能

CEST Business対策搭載版『レシピー』のお申し込みは英検協会の専用ウェブサイトから

AI英語学習アプリ『レシピー』にCEST Buisiness対策カテゴリが追加。本番形式5回分のスピーキング対策ができる。

CEST Business対策が搭載された『レシピー』は、英検協会の専用ウェブサイトからお申し込みいただいた場合のみ利用可能となります。当社サイトから通常の『レシピー』をお申し込みの場合、CEST Business対策はアプリに搭載されませんのでご注意ください。

＜CEST Business対策搭載版『レシピー』＞

価格：13,200円（税込）

内容：レシピープロ3か月ライセンス ＋ CEST Businessコンテンツ

※通常18,000円（税込）のところ、CEST Businessリリースキャンペーンとして特別価格で提供（予告なく変更・終了する場合があります）

※このアプリおよびコンテンツは成績アップを保証するものではありません。

※ライセンスは英検協会のウェブサイトでご購入いただきますが、アプリの契約は当社と行わせていただきます。

CEST Business対策搭載版『レシピー』専用ウェブサイト

https://www.eiken.or.jp/cestbusiness/study-support/#sec4

株式会社ポリグロッツとは

「言語の壁を超え世界で活躍する日本人を増やす」事をミッションに、テクノロジーと人の両面から語学学習に取り組んでいます。サービスコンセプトの「"好き"を"学びに"」とは、楽しみながら英語を学び、気づけばそれが習慣化している状態の事です。人はそれぞれ自分の興味に基づいた情報収集ならば続けられます。