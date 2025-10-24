【海外ツアー】3年連続の完走率100%と大成功 ルクタスアドベンチャーズの「Trans Jeju by UTMB」オフィシャルツアー
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）の海外スポーツツアーサポートブランド「LUC＋Adventures」（ルクタスアドベンチャーズ。以下、ルクタス）は、2024年10月16日から20日にかけて、韓国・チェジュ島にてトレイルランニングレース『Trans Jeju by UTMB』のオフィシャルツアーを行い、30名のツアー参加者全員が完走を果たし、大成功を収めました。
『Trans Jeju by UTMB』は、日本からの直行便を使うと、2時間ほどでアクセスできる「もっとも身近な海外レース」のひとつです。日程、費用面で調整しやすく、食事やホテルの衛生面なども整っており、初めての海外挑戦に選ばれるツアー参加者も少なくありません。
今大会は100マイル（160km）カテゴリーが新設されたほか、100km、70km、20kmの計4カテゴリーが行われました。
ツアーに参加した佐々木次男選手と赤澤多惠子選手が70km、嶋一史選手が100kmでそれぞれ年代別優勝を果たしました。
ルクタスのサポートアスリートでツアーのゲストランナーである枝元香菜子選手は100kmで女子準優勝しました。また100マイル女子ではルクタスがエイドサポートを行った伊東ありか選手が優勝、同じく100Km男子ではGediminas GRINIUS 選手が総合3位という輝かしい成果を上げることになりました。
ツアーのエイドサポートが入った100マイル、100kmのコースは、韓国最高峰の漢拏山（ハルラ山）を登るコースで、前半に長い山岳区間が続きます。ほかのUTMBシリーズのレースに比べて、アップダウンは比較的少なめですが、足場の悪い岩場の連続や延々と続く階段区間など、数字に表れないキツさがあります。
100マイルはCP4、7、10の3カ所、100kmはCP4、7でサポートを実施。ツアー専用ドロップバッグの提供、そうめんや味噌汁、麦茶、梅干しなどを提供しました。断続的に降る雨と強風に見舞われたものの、選手は懸命に走り続けて、誰一人かけることなく完走を果たしました。ツアー参加者の全員完走はこれで3年連続となりました。
観光地として人気のチェジュ島は、レース前後のオプションも充実しています。世界遺産に登録された「城山日出峰」や、海に直接流れ落ちる滝「正房瀑布」、市場などの名所を巡りました。レース前はアワビや新鮮な魚介が山盛りになった海鮮鍋に舌鼓。レース後の打ち上げパーティーでは、済州名物の黒豚を使った焼き肉を味わいつつ、互いの完走を祝福しました。
＜トレイルランニングレース UTMB／By UTMBについて＞
『UTMB』は、ヨーロッパアルプスの最高峰・モンブランを舞台とする世界最高峰のトレイルランニングレース。世界各地で開催される「By UTMB」シリーズのレースに参加し、「ランニングストーン」を獲得してUTMBの出場資格を得るべく世界各国でランナーたちが挑戦を続けております。
