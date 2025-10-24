CGTN AMERICAおよびCCTV UN：イノベーション、開放性、そして共有型発展に関するグローバル対話

ワシントン, 2025年10月24日 /PRNewswire/ -- CGTN AmericaおよびCCTV UNは「イノベーション、開放性、そして共有型発展に関するグローバル対話」を発表しました。

China Media Groupは、10月24日（金曜日）にワシントンD.C.の中華人民共和国大使館でメディアイベントを開催します。同イベントは「イノベーション」、「開放性」、「共有型発展」をテーマに掲げ、中国と米国の著名な外交官、評論家、そして若い世代の代表者が一堂に会し、10月20日から23日に北京で開催された中国の第4回全体会議で浮き彫りになった成果やテーマについて議論します。

この全体会議では、（2026年から2030年までの）国家経済および社会発展に関する第15次5カ年規画の策定に向けた提案が審議されます。同会議では、高品質な発展、技術的自立、グリーン・トランスフォーメーション、そしてデジタル化・知能化・持続可能な成長を融合させた現代的産業システムの構築が重視されています。この会議では、教育・科学・技術を近代化の原動力として位置付け、対話と交流を通じて文化的自信の強化および国際的理解の深化を呼びかけています。

今回のメディアイベントでは、中国および米国の政府関係者や評論家による基調講演が行われ、その後、若い世代の登壇者による活発なパネルディスカッションが予定されています。ディスカッションでは、グローバルガバナンス、中国の現代化、人工知能とテクノロジー、持続可能性、気候変動、人と人との交流など、主要な国際的テーマについて議論が交わされます。これらの対話は、より包摂的で前向きな世界の構築に取り組む新しい世代のビジョンと願望を反映しています。

2021年から2024年にかけて、中国経済は年平均5.5%の成長率を維持し、世界経済成長の約30%を牽引しました。その過程で、中国はグリーン開発、イノベーション、そして開放性の推進を続けています。このディスカッションは、これらの成果や新たな政策の方向性が、いかにして包摂的で持続可能な世界的発展を支えることができるかについて、新たな洞察を提供することを目的としています。

