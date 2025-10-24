エイジレスにカジュアルファッションを楽しむ大人向けブランド【Lazo_N33°】2025冬の新作コレクションがスタート

株式会社サントラージュ

株式会社サントラージュ（本社：東京都中央区銀座 代表取締役社長：小林正幸）が運営するブランド“Lazo_N33°（ラソ エヌ サーティスリーディグリーズ）”より2025冬シーズンのルックを公開しました。

簡単にかっこよく決まる計算されたシルエットのセットアップがあれば、寝起きでもリップをひと塗りするだけで、すぐに旅へ出かけられる。昨日見つけた、パンとコーヒーが美味しいあのお店。今日の朝ごはんは、そこに決まり。

Sweatshirt \13,200(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lztp4b10)

Pants \13,200(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lzpt4a01)

Key-Clochette \11,000(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lzot2b02)

特別感を演出してくれるオールホワイトのコーディネートは、旅先での気分をさらに高めてくれる。日常とのメリハリをつけて、心と身体をリセットする。いつでもパワフルに、自分らしく生きる大人の女性にとって、こうした時間は人生に欠かせない大切なひととき。

Cardigan \17,600(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lznt4b05)

T-shirt \9,790(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lztp4b07)

Pants \17,600(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lzpt4b03)

Belt \14,300(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lzot2b01)

Key-Clochette \11,000(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lzot2b02)

どんなときでも私に元気をくれる、ビビッドカラー。その鮮やかな色は、自然と笑顔を引き出し、前向きな気持ちへと導いてくれる。なかでもブルーは、大人のスタイリングにちょうどいいバランスをもたらしてくれるカラー。



Knit\15,400(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lznt4b04)

Pants\13,200(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lzpt4a01)

大人だからこそ、シンプルな装いに奥行きが生まれる。動きに合わせた美しいドレープや、計算されたシルエットが映えるのは、年齢を重ねた今だからこそ纏える、内側からにじみ出る豊かな雰囲気があるから。そんな一着を纏って、旅先でも自分らしく、心地よく過ごしたい。

Knit\13,200(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lztp4b12)

T-shirt\7,150(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lztp4b03)

Pants\13,200(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lzpt4a01)

旅先では、ほんの少しの遊び心が気分を高めてくれる。大人の遊び心は、ディテールにそっとひとさじ加えることで生まれる。それは、服の本質を知る人だけが気づくような、さりげないこだわり。控えめだけれど、しっかりと個性が光る--そんな装いが、大人の余裕。

Cardigan\15,400(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lznt4b05)

Skirt\18,700(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lzsk3b06)

Belt\14,300(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lzot2b01)

Key-Clochette\11,000(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lzot2b02)

旅先では、普段と違うスタイルを思いきり楽しむのも醍醐味。新しい自分に出会える、そんな瞬間もまた特別。いつまでもチャレンジする心を忘れず、ファッションを楽しむこと。それこそが、いつまでもかっこよく、自分らしく生きるためのスピリット。

Knit\15,400(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lznt4b04)

Skirt\18,700(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lzsk3b06)

Belt\14,300(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lzot2b01)

Key-Clochette\11,000(https://lazon33.com/collections/all-items/products/lzot2b02)

ブランド情報

Lazo_N33°（ラソ エヌ サーティースリーディグリーズ）

ONLINE SHOP https://lazon33.com/

Instagram @lazo_n33_official(https://www.instagram.com/lazo_n33_official/)



"エイジレスな女性の日常に寄り添う大人のワードローブ"



「ファッションはいくつになっても楽しみたい」

「永く使える良い物を作りたい」

そんな思いから誕生したアッパーブランド。



マニッシュテイストでラフに決まる、

大人カジュアルなアイテムを展開。



実用的なディテールを積極的に取り入れ、

着映えするデザインと心地よい着用感を両立。

ありのまま輝く、エフォートレスに生きるあなたへ。