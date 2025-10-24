【フジテレビ】“妊活”の裏にある夫婦関係のリアルを描くヒューマンドラマ『あなたの遺伝子をください』10月24日（金）０時よりFOD SHORTにて独占配信開始

株式会社フジテレビジョンhttps://short.fod.fujitv.co.jp/slj7v/ （番組ページ）

フジテレビが運営する縦型ショートドラマアプリFOD SHORTにて、『あなたの遺伝子をください』の独占配信を、10月24日（金）０時より開始しました。

『FOD SHORT』は、７月１日（火）にサービスを開始した「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、１話約１分の縦型ショートドラマを配信する新感覚の動画配信サービスです。スマホでの視聴に最適化されており、通勤中や休憩時間など、日常のスキマ時間に、ドラマを手軽に楽しむことができます。毎日５話ずつ無料で視聴可能で、気軽に最後までストーリーを追うことができます。

『あなたの遺伝子をください』（C）フジテレビ

【ストーリー】

妊活を始めてから半年。

夫・四宮拓実（岩男海史）からの協力もなく、思うように妊活ができない主婦・朋花（藤野涼子）が、SNSで偶然目にした“精子提供”という言葉。

「子供ができれば夫も変わる」。

他人から“精子提供”を受ける選択をした朋花は、自称・大学生の工藤良樹（見津賢）と出会うが…。

“子供への執着”から生まれるリアルな妊活中の夫婦関係。そして工藤との秘密。これは精子提供という名の妊活か--。

【コメント】

藤野涼子

「タイトルを見て驚かれた方もいるかもしれません。

実は撮影中の私自身も、想像以上に深く心を揺さぶられる瞬間に何度も出会いました。

それぞれの事情を抱えた４人の登場人物は、

きっとどこかでご自身と重なる瞬間があると思います。

その時、心の中に芽生える感情を、ぜひ最後まで見届けてください」

見津賢

「最初に脚本を読ませていただいた時、ショートドラマとは思えないくらい物語の厚みと重さを感じました。

この作品は１人の女性の“妊活”から始まり、そこに関わる周りの人物達の人生を描いた群像劇です。

妊活は決してひとりでは出来ない。家族のカタチや夫婦のあり方、親子とはなんなのか。

多様性のこの時代で、今作を観た皆さんが何を感じ、考えるのか。

縦長ショートドラマの可能性を探りながら、

監督、キャスト、スタッフの皆さんと丁寧に作り上げた作品です。是非ご覧下さい」

岩男海史

「僕自身も日々向き合う“結婚生活”や“妊活”を扱う今作。多くの方が“自分だったら”と考えてしまうでしょう。

気楽に見て欲しい反面、平穏な日常に強烈な物語を突き刺したいと思います。

縦型ドラマの中ではヘヴィな作品ですが、短いピースをサクサク繋ぎ合わせて楽しんで貰えると嬉しいです」

柳ゆり菜

「私が演じた未来は、朋花とは違った思考をもつ女性です。

監督からは“未来だからこそ、朋花に言葉を響かせることができる”と言っていただき、役として達成しなきゃいけない壁を明確に認識して、撮影に挑めました。とても難しい問題を扱ったこの作品が見て下さる方には、どのように響くのか。反応がとても楽しみです」

◇ ドラマ概要

■タイトル：『あなたの遺伝子をください』（全70話）

■配 信：10月24日（金）０時～独占配信開始

■出 演：藤野涼子／見津 賢／岩男海史／柳 ゆり菜／東宮綾音／仁科咲姫／名村 辰／福地千香子／湊 さやか／岩田和浩／村田 唯／高草木洋子／トムキラン／志村りお／松本彩香／志武明日香／振 直人／寿 昌磨／鋤柄柑凪／新倉永琉／松本すず／松本虎汰郎／自然／松田大輔

■スタッフ：脚本：椎名初衣

脚本協力：玉田祐美子

演出：山田卓司

プロデュース：田上向日葵／山下航平

プロデューサー：玉田祐美子／枝松秀樹

制作協力：FILM

制作著作：フジテレビ

◇ アプリ概要

■アプリ名：縦型ショートドラマアプリ『FOD SHORT』

■対応環境：iOS 15.0 以降 / Android 10.0以降

■価 格：無料（アプリ内課金あり）

■U R L：https://apps.apple.com/jp/app/id6737834256 （App Store）

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fujitv.fodshort （Google Play）

https://short.fod.fujitv.co.jp （オフィシャルページ）

■U R L： https://short.fod.fujitv.co.jp