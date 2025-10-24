「HOKKAIDO SAKE & FOOD FES」初開催！

株式会社FM NORTH WAVE

北海道のラジオ局、株式会社 FM NORTH WAVE（北海道札幌市）、有限会社　酒本商店（北海道室蘭市）、北海道フードコミュニケーションズ プロジェクト合同会社（北海道札幌市）の3社は、北海道の新たな恒例イベントとして「HOKKAIDO SAKE & FOOD FES」を初開催いたします。



秋の澄んだ空気の中、北海道を象徴する赤れんが庁舎前に集う「酒 × 食 × 音楽」の祭典。



・ 日本各地を旅して出会った、うまい酒


・ 北海道の大地と海が育む、うまい食材


・ 心地よい音楽



その“うまい”を一堂に集め、誰もが気軽に楽しめる特別な2日間を創り出します。



赤れんがを舞台に繰り広げられるこのイベントは、


旅人が紡ぐ物語のように“人と人を結び”北海道の新しい秋の風物詩となることを目指します。



実施会場は、北海道を代表する観光スポットである通称赤れんが庁舎前。


地元の方々のほか、観光で来道いただいている多くの観光客の触れ合いの場として、本イベントをお楽しみいただければ幸いです。




【開催概要】

・開催日時：　2025年10月25日（土）～26日（土）


　　　　　　　10:00～17:30（ラストオーダー17:00）※雨天決行


・実施会場：　赤レンガガーデン（北海道庁赤れんが庁舎前庭）


　　　　　　　（札幌市中央区北3条西6丁目1番地）


・来場者数：　2日間合計 4,000名を想定


・主　　催：　HOKKAIDO SAKE & FOOD FES 実行委員会


　　　　　　　（FM NORTH WAVE / 酒本商店 / 北海道フードコミュニケーションズプロジェクト)


・後　　援：　札幌市、北海道酒造組合、さっぽろ北海道MICE振興協会




《前売チケット》　



１.オリジナル平盃付き前売りチケット 5,000円


　・イベント期間中に使用可能な5,000円分のチケット


　・オリジナル平盃1個付き



２.前売りチケット 4,500円


　・イベント期間中に使用可能な5,000円分のチケット



３.テーブルコタツ席チケット 28,000円


　・指定席でゆったりイベントを楽しめるテーブルコタツ1卓


　　　90分間指定席 ※各時間帯共に3卓限定


　・イベント期間中に使用可能な10,000円分のチケット


　・オリジナル平盃 4個付き


　・おすすめ日本酒720ml × 1本



　　A/10:30-12:00 , B/12:20-13:50 , C/14:10-15:40 , D/16:00-17:30
　　※各時間帯共に3卓限定




《当日チケット》



１.当日チケット 4,800円


　・イベント期間中に使用可能な5,000円分チケット



２.当日チケット 2,500円


　・イベント期間中に使用可能な2,500円分のチケット



【イベント内容】

会場は複数のゾーンに分かれており、来場者が自由に回遊しながら北海道の魅力を体験できます。




＜SAKE ZONE＞


「日本酒」「ワイン」「梅酒」「ビール」「ウイスキー」「ソフトドリンク」に分けて、


それぞれの「美味しい」を来場者に楽しんでいただくゾーンです。



＜FOOD ZONE＞


お酒のお供やスイーツなど、それぞれの「美味しい」を来場者に楽しんでいただくゾーンです。



＜MUSIC ZONE＞


ステージではFM NORTH WAVEがコーディネートしたアーティストのライブ。
会場全体では心地のよい音楽が流れ、ここだけの特別な空間を創ります。



＜WORK SHOP ZONE＞


お酒作りやお酒のおつまみ作りなど、北海道の食材を活かした料理のワークショップです。



【出演アーティスト&会場演出】

”心地よい音楽”は、FM NORTH WAVEが会場をサウンドプロデュース！


番組を担当している、NW所縁のアーティストが会場を盛り上げていきます。



10月25日（土）


　11:50-12:30　メロウデュ


　13:20-14:00　Rihwa


　14:50-15:30　mic snatch




10月26日（日）


　11:50-12:30　North Sound Signal


　13:20-14:00　KEI_HAYASHI


　14:50-15:30　泉亮




両日HOKKAIDO SAKE & FOOD FESの会場では、


FM NORTH WAVE 番組ディレクターによる選曲でお送りします！


お楽しみに♪



【もちろんノースウェーブDJも！】



FM NORTH WAVE各番組を担当するDJも会場を盛り上げます♪



10/25(土)会場MC　　ハイジ・増田佳織・わたなべゆうか・後藤朋子・カツノリ


10/26(日)会場MC　　ちゃぼ・田村次郎・yuka・ヤマタ




詳しくは、イベント特設ページをご覧ください。


https://hokkaido-sakefoodfes.com/



【お問い合わせ】

HOKKAIDO SAKE & FOOD FES 実行委員会運営事務局
（株式会社FM NORTH WAVE 内）
TEL:011-707-8250
お問合対応時間 10:00～17:00（平日のみ）