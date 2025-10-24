「HOKKAIDO SAKE & FOOD FES」初開催！

株式会社FM NORTH WAVE

北海道のラジオ局、株式会社 FM NORTH WAVE（北海道札幌市）、有限会社 酒本商店（北海道室蘭市）、北海道フードコミュニケーションズ プロジェクト合同会社（北海道札幌市）の3社は、北海道の新たな恒例イベントとして「HOKKAIDO SAKE & FOOD FES」を初開催いたします。

秋の澄んだ空気の中、北海道を象徴する赤れんが庁舎前に集う「酒 × 食 × 音楽」の祭典。

・ 日本各地を旅して出会った、うまい酒

・ 北海道の大地と海が育む、うまい食材

・ 心地よい音楽

その“うまい”を一堂に集め、誰もが気軽に楽しめる特別な2日間を創り出します。

赤れんがを舞台に繰り広げられるこのイベントは、

旅人が紡ぐ物語のように“人と人を結び”北海道の新しい秋の風物詩となることを目指します。

実施会場は、北海道を代表する観光スポットである通称赤れんが庁舎前。

地元の方々のほか、観光で来道いただいている多くの観光客の触れ合いの場として、本イベントをお楽しみいただければ幸いです。

【開催概要】

・開催日時： 2025年10月25日（土）～26日（土）

10:00～17:30（ラストオーダー17:00）※雨天決行

・実施会場： 赤レンガガーデン（北海道庁赤れんが庁舎前庭）

（札幌市中央区北3条西6丁目1番地）

・来場者数： 2日間合計 4,000名を想定

・主 催： HOKKAIDO SAKE & FOOD FES 実行委員会

（FM NORTH WAVE / 酒本商店 / 北海道フードコミュニケーションズプロジェクト)

・後 援： 札幌市、北海道酒造組合、さっぽろ北海道MICE振興協会

《前売チケット》

１.オリジナル平盃付き前売りチケット 5,000円

・イベント期間中に使用可能な5,000円分のチケット

・オリジナル平盃1個付き

２.前売りチケット 4,500円

・イベント期間中に使用可能な5,000円分のチケット

３.テーブルコタツ席チケット 28,000円

・指定席でゆったりイベントを楽しめるテーブルコタツ1卓

90分間指定席 ※各時間帯共に3卓限定

・イベント期間中に使用可能な10,000円分のチケット

・オリジナル平盃 4個付き

・おすすめ日本酒720ml × 1本

A/10:30-12:00 , B/12:20-13:50 , C/14:10-15:40 , D/16:00-17:30

※各時間帯共に3卓限定

《当日チケット》

１.当日チケット 4,800円

・イベント期間中に使用可能な5,000円分チケット

２.当日チケット 2,500円

・イベント期間中に使用可能な2,500円分のチケット

【イベント内容】

会場は複数のゾーンに分かれており、来場者が自由に回遊しながら北海道の魅力を体験できます。

＜SAKE ZONE＞

「日本酒」「ワイン」「梅酒」「ビール」「ウイスキー」「ソフトドリンク」に分けて、

それぞれの「美味しい」を来場者に楽しんでいただくゾーンです。

＜FOOD ZONE＞

お酒のお供やスイーツなど、それぞれの「美味しい」を来場者に楽しんでいただくゾーンです。

＜MUSIC ZONE＞

ステージではFM NORTH WAVEがコーディネートしたアーティストのライブ。

会場全体では心地のよい音楽が流れ、ここだけの特別な空間を創ります。

＜WORK SHOP ZONE＞

お酒作りやお酒のおつまみ作りなど、北海道の食材を活かした料理のワークショップです。

【出演アーティスト&会場演出】

”心地よい音楽”は、FM NORTH WAVEが会場をサウンドプロデュース！

番組を担当している、NW所縁のアーティストが会場を盛り上げていきます。

10月25日（土）

11:50-12:30 メロウデュ

13:20-14:00 Rihwa

14:50-15:30 mic snatch

10月26日（日）

11:50-12:30 North Sound Signal

13:20-14:00 KEI_HAYASHI

14:50-15:30 泉亮

両日HOKKAIDO SAKE & FOOD FESの会場では、

FM NORTH WAVE 番組ディレクターによる選曲でお送りします！

お楽しみに♪

【もちろんノースウェーブDJも！】

FM NORTH WAVE各番組を担当するDJも会場を盛り上げます♪

10/25(土)会場MC ハイジ・増田佳織・わたなべゆうか・後藤朋子・カツノリ

10/26(日)会場MC ちゃぼ・田村次郎・yuka・ヤマタ

詳しくは、イベント特設ページをご覧ください。

https://hokkaido-sakefoodfes.com/

【お問い合わせ】

HOKKAIDO SAKE & FOOD FES 実行委員会運営事務局

（株式会社FM NORTH WAVE 内）

TEL:011-707-8250

お問合対応時間 10:00～17:00（平日のみ）