GOT7マーク、b.stageで公式ファンコミュニティを新設

グローバルファンダムプラットフォーム「b.stage(https://bstage.in/)(ビーステージ)」が、マーク（GOT7）とのグローバルパートナーシップを通じて公式ファンコミュニティ「re:mark(https://remark.marktuan.com/)」をオープンした。

マークの公式ファンコミュニティ(remark.marktuan.com(https://remark.marktuan.com/))では、グローバルファンに対してメンバーシップサービス、独占コンテンツ、最新ニュース、様々なファンイベント参加機会などを提供する予定だ。特にマークは、b.stageのメンバーシップ、POP(ポップ)など多彩な機能を通じて、世界中のファンと直接コミュニケーションできる様々な機会を用意する計画だ。

マークは「公式ファンコミュニティ『re:mark』は、情熱的なエネルギーを感じられる空間だ。ファンとより近く繋がり、率直に話し合うこともできる。今後、ファンのために様々なコンテンツを提供できるようにしたい」と述べた。

マークは今年5月、新しいマネジメントであるTransparent Artsと専属契約を締結し、新曲「High As You」と「hold still」を通じて洗練されたメロディーと磨き抜かれたパフォーマンスを披露した。特に「High As You」はCaptain Cutsがプロデュースしたオルタナティブポップトラックで、夏の恋の郷愁を完璧に表現しており、「hold still」はマーク自身が共同作詞・作曲に参加し、別れとタイミング、感情の余韻を繊細に表現した作品として評価されている。

彼は2021年にLAに戻り、独立レーベルDNA Recordsを設立してCEOとして活動し、1億8千万ストリーミングを記録するなど、ソロアーティストとしての確固たる地位を築いた。今年初めにGOT7が約3年ぶりに新EP「Winter Heptagon」を発表する中、マークはソロ活動とグループ活動を並行しながら活発な音楽活動を続けている。

b.stageは現在、米国現地法人を通じて世界最高峰のダンスコンペティションブランド「World of Dance(ワールド・オブ・ダンス)」、R&Bシンガー「NE-YO(ニーヨ)」など優れたIPが選択したプラットフォームとして定着し、米国エンターテインメント市場でファンダムビジネスを急速に拡大している。

b.stage関係者は「韓国と米国だけでなく、世界中に多様なファンを持つマークと共にできることを大変嬉しく思う」とし、「b.stageでグローバルファンダムを一つに結集し、マークとグローバルファンがより近くコミュニケーションできるよう、今後も支援を惜しまない」と述べた。

一方、b.stageは韓国、米国、日本などグローバルで約300社以上の顧客企業、900名以上のアーティストと共にする代表的なファンダムプラットフォームとして定着しており、K-POPだけでなくeスポーツ、コンテンツなど多様な事業分野へとファンダムビジネス領域を急速に拡大している。