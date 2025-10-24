アブダビ（アラブ首長国連邦, 2025年10月23日 /PRNewswire/ -- アブダビ自然史博物館は、サディヤット文化地区において11月22日に一般公開され、首長国にとって重要な文化的節目を迎えることになります。この地域で最大規模の博物館となる同館は、科学・自然・教育の新たな国際的拠点として位置づけられ、来館者が地球上の生命の物語を探求し、その未来について対話を深める場を提供します。



アブダビ自然史博物館、サディヤット文化地区で11月22日に開館



延床面積3万5,000平方メートルを誇るこの博物館は、進化を続けるUAEの文化的景観に新たな魅力を加える存在です。同館は、来館者を138億年にわたる自然史の旅へと誘い、ビッグバンや太陽系の形成から、恐竜の興亡、そして地球における驚異的な生物多様性に至るまでを没入的に体験できる内容となっています。

同館の見どころの一つとして、太古の時代からやって来た3つの「時の旅人」が展示されています。その一つは、「スタン（Stan）」の愛称で親しまれる有名な標本で、約6,700万年前に地球を支配していた頂点の捕食者、ティラノサウルス・レックスのほぼ完全な骨格標本です。さらに、史上最大の動物として知られる25メートルの雌のシロナガスクジラの壮大な標本も展示されており、進化や海洋生物多様性、そして地球における生命の物語に対する驚くべき洞察を提供します。この3点を締めくくるのは「マーチソン隕石」であり、地球の形成を見届けた貴重な遺物です。この隕石には、太陽系誕生以前に形成された約70億年前の微粒子が含まれています。

アブダビ文化観光局の局長であるMohamed Khalifa Al Mubarak閣下は、次のように述べています。「アブダビ自然史博物館の開館は、首長国の文化的景観を形成するという私たちの歩みにおいて、大きな節目となります。本博物館は、アラビアの視点から初めて地球上の生命の物語を没入的に紹介しており、この地域の動物相・植物相・地質学的歴史が来館者の体験の重要な一部を構成しています。博物館の研究・教育機関は、動物学、古生物学、海洋生物学、分子研究、地球科学といった分野における科学的知見を支え、革新的な研究を推進しています。アブダビ自然史博物館は、自然科学への関心を育むことで次世代にインスピレーションを与え、より持続可能な未来の実現に貢献します。」

館内の各ギャラリーでは、アラビア半島の自然史が物語の中心的要素として位置づけられており、この地域が地球の歴史に果たしてきた独自の貢献を強調しています。アブダビで発見された最も注目すべき発見の一つが、すでに絶滅したゾウの一種、ステゴテトラベロドン・エミラトゥスです。この古代のゾウ科の一種は、上下のあごの両方に牙を持つという、現生のゾウには見られない珍しい特徴によって知られています。

同館は、ルーヴル・アブダビ、チームラボ・フェノメナ・アブダビ、そして今後開館予定のザイード国立博物館およびグッゲンハイム・アブダビなどを含む文化機関群の一員として加わります。

アブダビ自然史博物館について

アブダビ自然史博物館は、世界水準のコレクション、魅力的な来館者体験、充実した教育プログラム、誰もが参加できる地域科学活動、そして国内外の連携を通じた持続可能な変革への取り組みにより、信頼される研究型博物館となることを目指して設立されました。アブダビのサディヤット文化地区に位置する同館は、アラビアの視点から地球上の生命の壮大な物語を伝えています。延床面積3万5,000平方メートルのこの博物館は、著名な建築事務所Mecanooによって設計され、来館者を時空を超えた没入型の旅へと誘い、宇宙の誕生から地球の未来における可能性と責任に至るまで、生命の物語を探求する体験を提供します。

希少な隕石や象徴的な恐竜化石、アブダビの失われた世界、そして現代の地球上の生命に至るまで、アブダビ自然史博物館は、世界的にも重要なコレクションとそれが語る力強い物語を通じて、過去・現在・未来をつないでいます。対話型の展示、没入型の体験、そして地域科学プログラムにより、この博物館は家族、学生、研究者、生涯学習者にとって、常に新たな発見とつながりが生まれる好奇心の空間となっています。

アブダビ自然史博物館は、単なる博物館にとどまらず、最先端研究のための国際的な拠点でもあります。最新鋭の研究施設では、古生物学、地球科学、生物多様性研究、保全学、そして地域科学の分野における研究を推進し、国際的な協働と、より健全な地球環境を支える知識の発展を促進します。UAEの科学、持続可能性、そして国際対話への強いコミットメントを指針とし、この博物館はあらゆる世代の来館者に、自然の代弁者として、そして共に築く未来の守り手としての意識を喚起します。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2803079/Natural_History_Museum_Abu_Dhabi.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com