ガイドポイント、AIモデレーションを発表：大規模で効率的かつ迅速にエキスパートのインサイト収集を可能に





ニューヨーク, 2025年10月23日 /PRNewswire/ -- 世界有数のエキスパートネットワークであるガイドポイントは本日、新ソリューション「AIモデレーション」を発表しました。これは、ライブ通話に参加することなくエキスパートインタビューを実施できる革新的な仕組みであり、従来よりも効率的かつ迅速に、幅広く深いインサイトを収集することを可能にします。

ガイドポイントのAIモデレーションがもたらす主な価値

・チームの効率向上 - ライブ通話の調整や参加といった制約なしで、複数のインタビューを同時に実施可能

・即時開始 - 数日ではなく数時間以内にインサイトを提供

・グローバル対応 - 24時間365日、あらゆるタイムゾーンと地域で利用可能

・品質の標準化 - 一貫したプロンプトと構造化されたインタビューにより、大規模でも高品質を担保

「スピードと品質はトレードオフであってはなりません」と、ガイドポイントのCEO、Albert Sebagは述べています。「AIモデレーションを活用することで、クライアントは従来のワークフローでは得難い一貫性を保ちながら、より多くの視点を、より迅速に取得することができます。AIモデレーションサービスは、従来の1対1エキスパートインタビューを補完し、効率と成果を飛躍的に高めるツールとなっています。 」

AIモデレーションは、ガイドポイントの既存のエコシステムに直接統合されます。クライアントは、同一プロジェクト内でライブインタビューとAIモデレーションをシームレスに組み合わせることができ、スピードと効率を高めつつ、従来通り厳格なコンプライアンスおよび品質基準を維持できます。さらに、ガイドポイントの対話型AIアシスタントAskGPを通じて、これらのインタビュー内容を分析・統合し、非構造的な会話データを一貫した実践的インテリジェンス へと変換できます。

ガイドポイントのAIモデレーションは、すでに実際のプロジェクトを通じて、その有効性が証明されています。

ガイドポイントは、早期導入クライアント向けに数千件のインタビューを円滑に実施するだけでなく、自社のコンテンツライブラリ向けにAI生成のトランスクリプト（文字起こし）を作成してきました。この実績のあるAIインタビューソリューションが、今回正式にすべてのクライアントに提供開始されました。

AIモデレーションの活用方法について詳しく知りたい方は、Guidepointの担当者 sales@guidepoint.comまでお問い合わせください。

ガイドポイント（Guidepoint）について

ガイドポイントは、世界規模のエキスパートネットワークを通じ、厳選されたエキスパートとクライアントをつなぐリーディングカンパニーです。幅広いサービス群により、新産業への参入、トレンドの把握、重要テーマの深堀り、定性的インサイトの検証を支援しています。クライアントには、世界的なコンサルティングファーム、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、フォーチュン誌掲載の大手企業などが含まれます。

詳細については、www.guidepoint.comをご覧ください。

関連リンク

http://www.guidepoint.com

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/165294/guidepoint_global_llc_logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com