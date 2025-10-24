発売初日からSNSで大反響！　恋人が綴った、西村賢太（けんけん）との3547日！

株式会社飛鳥新社

株式会社飛鳥新社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土井尚久）より、『西村賢太殺人事件』を10月23日に刊行しました。

「これは、私が私のために書きました。西村賢太のために、などとは歯が浮くようでちょっと言えないし、私が書かねば彼が忘れられてしまうから、などという考え自体、まるでない。

書いていると、不在感が増幅されて泣くこともあった半面、思いがけず記憶の彼方から蘇ってくる彼に出くわして喜ぶこともあった。

『自分の人生に責任、持てよ』

この言葉がなかったら、ここまで書けなかった」（小林麻衣子）

【目次】

第一章 火吹達磨としぶり腹

第二章 岡山ルーチン

第三章 遥道

第四章 DJけんけん

第五章 一国一城の主

第六章 暴力の沙汰

第七章 ケダモノの舌

第八章 愛情乞食

第九章 清造大権現

第十章 西村賢太殺人事件

【著者プロフィール】

小林麻衣子（こばやし・まいこ）

1974年東京都生まれ。

神戸女学院大学文学部卒業。

日本語教師。

【書籍情報】

・タイトル：『西村賢太殺人事件』

・著者：小林麻衣子

・定価：1900円（税込）

・発売日：10月23日

・発売元：株式会社 飛鳥新社

・Amazonストア：https://amzn.to/47EzxkA