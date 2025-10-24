物価高でも“睡眠だけはケチらない”人が4割超！マットレスへの投資意識が上昇傾向に

ムーンムーン株式会社

2025年の秋、物価高と残暑疲れが続くなか、家計の節約意識が高まっています。一方で、「睡眠の質を上げるための支出」にはお金を惜しまない人も増えているようです。快眠グッズ紹介サイト「快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)」を運営する「ムーンムーン株式会社(https://moonmoon.biz/)」は、全国の男女300名を対象に「睡眠への投資」に関する意識調査を実施。マットレス(https://intiinti.com/goodsleep/best-mattress/)の価格帯と睡眠満足度・日中のパフォーマンスとの関係を分析しました。

調査背景

電気代や食費の上昇が家計を圧迫する2025年。節約志向が進むなかでも「健康」や「睡眠」は“削れない支出”として注目を集めています。SNS上では「睡眠の質が翌日の集中力を左右する」「マットレスを替えたら仕事効率が上がった」といった声も多く、睡眠を“自己投資”と捉える動きが拡大。今回の調査では、こうした生活者の意識変化をデータで可視化しました。

調査サマリー

詳細データ

- マットレスの価格帯は「1～3万円未満」が41.0％と最多- マットレス購入時のポイントは「寝心地・快適性」（26.0％）と「価格」（26.3％）が上位- 購入後「睡眠の質が改善した」人は64.6％- 「快眠のためにお金をかけてもよい」と考える人は75.0％超- 物価高でも寝具費を「節約していない」人が44.0％で最多- 「睡眠への投資はパフォーマンスに影響する」と感じる人は96.0％■ 現在使用しているマットレスの価格帯は？

1万円未満と１～3万円未満で過半数を占め、コスパを重視する層が目立ちます。一方で「10万円以上」の高価格帯も見られ、快眠への投資を惜しまない人も一定数いるようです。

■ マットレス購入時に重視したポイントは？

マットレス選びでは、コスト面と快適性のバランスを重視する傾向が明らかになりました。一方で、素材や品質にこだわる層も一定数存在しており、“長く使える寝具”を意識して選んでいる様子が伺えます。

■ マットレスを購入してから、睡眠の質に変化を感じましたか？

マットレスを新調したことで「眠りの深さ」や「目覚めのスッキリ感」が向上したという声が多く見られました。日々の疲労回復や快適な睡眠環境づくりにおいて、寝具が果たす役割の大きさがうかがえます。

■ 快眠のために「お金をかけてもよい」と思いますか？

物価高のなかでも、睡眠に対しては「投資価値がある」と考える人が過半数を占めました。節約志向が強まる一方で、「睡眠の質だけは妥協したくない」という心理が背景にあるようです。

■ 最近の物価高で、寝具関連の費用を節約したことはありますか？

物価上昇を背景に支出を見直す人が増える中でも、寝具については「節約していない」と回答する人が最も多い結果となりました。一方で、「価格を抑えて購入した」「一部だけ節約した」という層も一定数存在し、生活防衛意識との両立がうかがえます。

■「睡眠への投資」が仕事や学業のパフォーマンスに影響すると感じますか？

多くの人が、睡眠の質が翌日の集中力や生産性に直結すると感じていることがわかりました。仕事や学業で高いパフォーマンスを発揮するためには、質の高い睡眠を確保することが欠かせないと考える人が大半を占めています。

調査結果のまとめ

今回の調査から、「マットレスへの支出＝贅沢」ではなく「自己投資」としての意識が定着しつつあることが明らかになりました。特に、3万円以上のマットレスを使用している層は睡眠の質の改善率が高く、翌日の集中力やパフォーマンス向上を実感している傾向が見られます。一方で、物価高の影響で支出全体を抑える人が増えるなかでも、「睡眠だけはケチらない」という生活者の価値観が際立ちました。今後も「快眠＝ウェルビーイング」の意識が広がることで、睡眠関連市場の拡大が見込まれます。

快眠ランド運営者のコメント

運営者：竹田 浩一(https://intiinti.com/goodsleep/supervisor-editor-list/takeda-kouichi/)のコメント

節約志向が高まる中でも、睡眠のための投資を続ける人が増えています。睡眠は“人生の3分の1”を占める時間。マットレス(https://intiinti.com/goodsleep/best-mattress/)を変えることで、日中の集中力や気分も変わるという声を多くいただきます。眠りに対する意識の高さは健康意識のバロメーター。無理な節約より、質のよい休息に投資することが、心身のコンディションを整える第一歩です。快眠ランドでは、価格だけでなく“自分に合った寝心地”を見つけるための情報を今後も発信してまいります。

調査概要

快眠ランドに関する記事

- 調査方法：インターネット調査- 調査対象：全国の20代～70代男女 300名- 調査期間：2025年10月19日～2025年10月23日- 調査主体：快眠グッズ紹介サイト「快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)」

快眠ランドでは、快眠グッズに関する情報を多数発信しています。快眠グッズに興味がある方は、ぜひ参考にされてください。

