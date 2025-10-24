¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¤Î¾å¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ´Ý»³¹°µ£¡¢°Ê²¼¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¡×¡Ë¤Ï2025Ç¯10·î24Æü¤Ë¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§438A¡Ë¤Ø¾å¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÏ¶È¤è¤ê¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤Ï2006Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö·èºÑ¤«¤é¡¢¤¤Î¤¦¤ÎÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎFintech¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢·èºÑ¡¦¶âÍ»¶È³¦¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÈ¯Å¸¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¼ÂÀÓ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÀìÌçÀ¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·èºÑ¥·ー¥ó¤òÌÖÍå¤¹¤ë¡Ö°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢BtoC·èºÑ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤ä¡¢BtoB·èºÑ»Ô¾ì¤Î·èºÑ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë¿¼¤¯È¼Áö¤·¡¢FintechÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤«¤é·èºÑ¡¦¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¤ò·èºÑ¡¦¶âÍ»¤ÎÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¾å¾ì¤òµ¡¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¤è¤ê¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦IR¥Úー¥¸¡§https://ir.infcurion.com/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ´Ý»³¹°µ£¥á¥Ã¥»ー¥¸¡§https://infcurion.com/news/news-20251024_001
¡¦ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://infcurion.com/moment
¿·µ¬¾å¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ëー¥×¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¡Ö¿·µ¬¾å¾ì²ñ¼Ò¾ðÊó¡×¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¿·µ¬¾å¾ì²ñ¼Ò¾ðÊó¡×¡§https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html
¢¨À¿¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾å¾ì¤ËÈ¼¤¦½ËÅÅ¡¦½Ë²ÖÅù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¿´¸¯¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¤â¶à¤ó¤Ç¼Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ´Ý»³¹°µ£
ÀßÎ©¡§2006Ç¯5·î1Æü
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®5-7-2 MFPR¹íÄ®¥Ó¥ë7F
²ÃÌÁÃÄÂÎ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍFintech¶¨²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ»ñ¶â·èºÑ¶È¶¨²ñ
URL¡§https://infcurion.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¡¡¹Êó¼¼
Mail¡§pr@infcurion.com
¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÏ¶È¤è¤ê¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤Ï2006Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö·èºÑ¤«¤é¡¢¤¤Î¤¦¤ÎÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎFintech¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢·èºÑ¡¦¶âÍ»¶È³¦¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÈ¯Å¸¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¼ÂÀÓ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÀìÌçÀ¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·èºÑ¥·ー¥ó¤òÌÖÍå¤¹¤ë¡Ö°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢BtoC·èºÑ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤ä¡¢BtoB·èºÑ»Ô¾ì¤Î·èºÑ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë¿¼¤¯È¼Áö¤·¡¢FintechÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤«¤é·èºÑ¡¦¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¤ò·èºÑ¡¦¶âÍ»¤ÎÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¾å¾ì¤òµ¡¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¤è¤ê¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦IR¥Úー¥¸¡§https://ir.infcurion.com/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ´Ý»³¹°µ£¥á¥Ã¥»ー¥¸¡§https://infcurion.com/news/news-20251024_001
¡¦ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://infcurion.com/moment
¿·µ¬¾å¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ëー¥×¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¡Ö¿·µ¬¾å¾ì²ñ¼Ò¾ðÊó¡×¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¿·µ¬¾å¾ì²ñ¼Ò¾ðÊó¡×¡§https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html
¢¨À¿¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾å¾ì¤ËÈ¼¤¦½ËÅÅ¡¦½Ë²ÖÅù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¿´¸¯¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¤â¶à¤ó¤Ç¼Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ´Ý»³¹°µ£
ÀßÎ©¡§2006Ç¯5·î1Æü
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®5-7-2 MFPR¹íÄ®¥Ó¥ë7F
²ÃÌÁÃÄÂÎ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍFintech¶¨²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ»ñ¶â·èºÑ¶È¶¨²ñ
URL¡§https://infcurion.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¡¡¹Êó¼¼
Mail¡§pr@infcurion.com