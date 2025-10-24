SHOTEN マウントアダプター NFG-NZ Cine（ニコンFマウント（Gタイプ対応）レンズ → ニコンZマウント変換）発売

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、自社ブランド SHOTEN のマウントアダプター「NFG-NZ Cine」を2025年10月24日(金)に発売いたします。

メーカー希望小売価格：\ 32,000（税込）

SHOTEN（ショウテン）NFG-NZ Cine は、ニコンFマウント（Gタイプ対応）レンズをニコンZマウントカメラに装着するためのマウントアダプターです。絞りリングには、Nikon×RED をイメージしたカラーを採用し、ボディとの一体感を高めています。また、シネマレンズの固定方式に準じたポジティブロック（シネロック）機構を採用し、ロックリングでレンズをマウントに密着させて確実に固定します。レンズとアダプター間のガタつきを抑制し、フォローフォーカス使用時やマットボックス装着時でも高い剛性と安定性を確保します。

※使用イメージにおいて、マウントアダプター以外は商品に含まれません。

特長- シネロック機構のロックリングによりレンズとアダプター間のガタつきを抑制- 絞りリング付き（Gタイプレンズの絞り操作に対応）- マウント面に高耐久性・高剛性素材の真鍮パーツを使用し、高精度での取り付けを実現- アダプター内部は艶消し塗装を施し、内面反射を抑制仕様- 対応レンズマウント：ニコンF（Gタイプ対応）- 対応カメラマウント：ニコンＺ- 素材：真鍮×アルミニウム合金- サイズ：約Φ66×29mm- 質量：約161gご購入はこちら :https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002340

▼ その他商品ページ



[ Amazon JP ]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX4JJBWP

[ 楽天 ]

https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/nfg-nz-cine/

[ ヤフーショッピング ]

https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/nfg-nz-cine.html

About SHOTEN

SHOTEN（ショウテン）は焦点工房の自社ブランドです。性能、造形ともにこだわりを持って製作しています。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)

焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp/)

SNS：

https://x.com/ShotenKobo

https://www.instagram.com/shotenkobo

https://www.facebook.com/SHOTENKOBO