世界デザイン機構（WDO）理事に、NOSIGNERの太刀川英輔が2期目再任。世界中で激甚化している気候災害への適応のためのデザインの創出と発信。

NOSIGNER株式会社

WDO理事のメンバーたち（2025年9月・WDO ロンドン総会において）

NOSIGNER株式会社（本社：横浜市中区、代表取締役：太刀川英輔、以下ノザイナー）の代表取締役太刀川英輔は、世界デザイン機構（World Design Organization／WDO）の理事として二期目（2025-2028）に再任しました。

太刀川はこれまで、34年ぶりに日本で開催された世界デザイン総会〈WDO World Design Assembly Tokyo 2023〉で実行委員・登壇者として中心的役割を果たし、理事就任後はMembership Committee委員長およびPrograms Committee副委員長として国際的なチームを牽引。WDOのブランディングやコミュニケーション戦略においても重要な役割を担ってきました。

今回の再任は、こうした分野横断的な協働力と国際的リーダーシップが評価されたものです。

今後は、気候危機への適応、デザインのヘリテージ継承、未来や自然にポジティブなデザインの発見・啓発といった国際的な取り組みをさらに推進していきます。

日本発の視点から世界のデザインを持続的に盛り上げる新たなフェーズを迎えています。世界中で激甚化している気候災害への適応のためのデザインの創出と発信をし、デザインが本当に必要とされる場所で力を発揮し、よりよい社会の実現を目指します。

▍世界デザイン機構（World Design Organization／WDO）とは

World Design Organization(R) (WDO)は、工業デザインという分野の発展とその力によって、経済的・社会的・文化的・環境的な生活の質を向上させることを目的とする、世界的に認知された非政府組織です。

1957年に設立され、現在では世界中の215を超える会員組織を擁し、革新的なプログラムや取り組みを通じて、数千人ものデザイナーとともに「より良い世界のためのデザイン（design for a better world）」を推進し、国連の特殊諮問資格（Special Consultative Status）を有しています。

国連特別諮問資格とは国連経済社会理事会（ECOSOC）が、特定の活動分野で特別な能力を持つNGO（非政府組織）に付与する協議資格です。

※WDO 公式HP

https://wdo.org/

▍太刀川英輔 コメント

ロンドンで行われたWorld Design Congress 2025にて、WDO（世界デザイン機構）の理事に再選されました。これから2年間、引き続き務めさせていただきます。

今回、素晴らしいニュースがあります。次期プレジデント（2027-2029）に日本デザイン振興会の津村真紀子さんが選出されました。日本からWDO理事会に2名が参画するという、前例のない状況です。津村さんと共に、日本から世界のデザインを盛り上げる契機としていきます。

特に、これから2年間で力を入れたいのは：

・世界中で激甚化している気候災害への適応のためのデザインの創出と発信

・デザインのヘリテージを残し未来につなげるための活動

・未来や自然にとってポジティブなデザインの発見と啓発

日本は自然と共生する文化を持っています。災害での経験を世界と共有し、また世界の優れた実践から学びながら、デザインが本当に必要とされる場所で力を発揮できるよう努めます。

これからの2年間、どうぞよろしくお願いいたします。

-- NOSIGNER代表・太刀川英輔

▍太刀川英輔PROFILE

NOSIGNER代表/創業者

慶應義塾大学大学院 特任教授

金沢美術工芸大学 名誉客員教授

JIDA前理事長（2021-2025）

プロダクト・グラフィック・空間など分野を横断するデザイン戦略家。気候変動への適応・再生エネルギー・防災・資源循環・地域活性化など、未来に直結する課題に取り組み、国内外で150以上のデザイン賞を受賞。防災計画「東京防災」、オープンデザイン「OLIVE」、都市デザインフレームワーク「ADAPTMENT」などを創出。

2025年大阪・関西万博日本館 基本構想クリエイターなどを務める。著書『進化思考』は、思考法として初めて日本の人文科学を代表する学術賞「山本七平賞」を受賞。

▍ノザイナーについて

NOSIGNER株式会社（ノザイナー）は、2013年にデザイン戦略家・太刀川英輔によって設立されたデザインファームです。

社会に潜在する可能性を引き出し、未来をよりよくする「創造的な共進化」を信念に、社会課題の解決を目的としたデザインコンサルティングを展開しています。

建築、プロダクト、グラフィックをはじめとする多様な領域を横断しながら、ブランディング、イノベーションデザイン、ソーシャルデザインなどに取り組み、企業・自治体・国際的なプロジェクトに携わっています。

■会社概要

社 名：NOSIGNER株式会社（ノザイナー）

所在地：神奈川県横浜市中区

設 立：2013年

代表者：太刀川英輔

事業内容：デザインコンサルティング事業

URL：https://www.nosigner.com/

■本件に関するお問い合わせ

E-mail：contact@nosigner.com

■関連リンク

note記事全文はこちら

▶https://note.com/nosigner/n/na327ed8f5f39