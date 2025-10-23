cosa開業1周年イベント第一弾！「S-PULSE×cosa ORANGE DINING」開催！

鈴与株式会社

株式会社ｃｏｓａ（所在：静岡市葵区御幸町２０番地 代表取締役： 大井一郎）は、cosa開業1周年イベント第一弾として、 11月８日(土)から12月7日(日)、静岡駅と新静岡駅を結ぶ中間点に位置する複合施設『ｃｏｓａ』にて、清水エスパルスとのコラボイベント「S-PULSE×cosa ORANGE DINING」を開催致します。cosa内の飲食店12店舗とのコラボ企画や「#エスパルスカメラ部」の写真展等、様々な企画を準備しております。

清水エスパルス、シーズン最終戦に向けた、特別な期間。是非楽しみにお越しください。

【イベント紹介】

１.cosa内の飲食店12店舗とエスパルス選手のコラボ企画

今回のコラボ企画に合わせて新商品を開発した店舗も登場！さらに、各コラボ店舗では選手自ら“推しメニュー”を選出いただきました。また、期間中コラボ店舗でお食事をしていただくと、ここでしか手に入らない特別デザインのコースターをプレゼント。

気になるコラボ選手やメニュー詳細は、後日お知らせいたします。

２.エスパルスミュージアム

■『#エスパルスカメラ部』として活動中の北川航也選手、高橋祐治選手が撮影した写真を期間中、

cosa施設内各所に展示。貴重なオフショットも！

（#エスパルスカメラ部公式Instagram(https://www.instagram.com/spulse_camera/)）

■静岡出身の現代アーティスト近藤大祐さんのアート作品「Drip Coler Composite Version S-PULS

E」を展示いたします。

その他にも皆様にお楽しみいただけるイベントを準備中ですので、続報を是非お楽しみに！

この機会に、清水エスパルスとcosaが贈る特別なコラボイベントをお楽しみください。

イベント名 ：S-PULSE×cosa ORANGE DINING

イベント期間 ：2025年11月8日（土）～12月7日(日)

実施場所 ：静岡市葵区御幸町２０番地 ｃｏｓａ

【複合施設ｃｏｓａ / 運営会社(株)ｃｏｓａ について】

静岡駅と新静岡駅の間、街の玄関口に誕生した複合施設「cosa（コーサ）」は、鈴与グループである(株)cosaが運営する施設。

この施設は「M２０（静岡市御幸町２０）」の地下１階から２階に広がり、地下１階は静岡駅から地下道で接続し、１階に上がるとまるで街が建物に引き込まれたような設計で、外と内がシームレスに繋がる新しい商業空間です。全国各地より個性豊かな出店者が集い、現在飲食店を中心に14店舗が出店。3階には子どもの屋内遊び場施設「キッズパークてん」、上層階には大学や専門学校、オフィスが入居し、学びとビジネスが交わる場としても注目を集めています。

(株)ｃｏｓａはヒト・モノ・コトが交差する場所として、静岡駅北口に新たな賑わいを創出していきます。

所在地：静岡県静岡市葵区御幸町２０番地 M20ビルB1F～２F

ウェブサイト ： https://cosa-shizuoka.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/cosa_shizuoka/