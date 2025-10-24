マルジャンとRAKホスピタリティ・ホールディング、ラス・アル・ハイマをライフスタイルと投資のグローバル・デスティネーションへと導く画期的な合併を発表

アラブ首長国連邦ラス・アル・ハイマ首長国--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ラス・アル・ハイマ首長国でフリーホールド不動産のマスターデベロッパーであるマルジャンと、同首長国内で政府が所有する投資・開発機関であるRAKホスピタリティ・ホールディングは、マルジャンの下で運営する統合事業体を設立する画期的な戦略的合併を発表しました。

この合併により、世界水準のホスピタリティの専門性と先見的な土地開発戦略が融合し、将来を見据えたダイナミックな組織が誕生します。マルジャンは、不動産開発、ホスピタリティ事業、ライフスタイル体験を1つの枠組みの下に統合し、UAE最大級の不動産デベロッパーとして、北部首長国を代表するマスターデベロッパーの地位を確立します。

マルジャン会長のシェイク・アハメド・ビン・サウード・ビン・サクル・アル・カーシミー殿下 ,は、合併の発表に際し次のように述べました。「RAKビジョン2030は、首長国がこの地域の住みやすさのパイオニアとなり、機会が生まれ続ける場所になるという野心を掲げています。このビジョンに基づき、本合併はUAE国民に高付加価値の雇用を創出し、国家としての能力を育成し、また私たちの首長国を機会と革新の象徴としての地位を強化するものです。私たちは共に、持続可能な繁栄という大胆なビジョンを現実のものとする活力あるコミュニティを築いていきます。」

マルジャンが今後進める開発には、アル・マルジャン島、RAKセントラル、マルジャン・ビーチ、そしてジェベル・ジャイスのマスタープランが含まれます。これらのプロジェクトは、住民の生活の質を高め、旅行やレジャー体験を豊かにし、多様な投資機会を呼び込むものです。この合併は、年間350万人の来訪者受け入れと約2万室のホテル客室を実現するというRAKビジョン2030の目標を後押しするものです。

マルジャンのグループCEOアブドゥラ・アル・アブドゥーリは次のように述べました。「マルジャンは、ラス・アル・ハイマを将来のグローバルなライフスタイルおよび投資の拠点として位置づけます。」

この合併により、マルジャンは首長国を次の成長段階へと導く力を得ます。独自のライフスタイル体験を育み、世界水準の人材と投資を呼び込むことで、さらなる発展を促します。

マルジャンについて

マルジャン（Marjan）はラス・アル・ハイマに拠点を置く投資・ホスピタリティ・ライフスタイル企業であり、先見性のあるマスタープラン、世界水準のホスピタリティ、そして活気あるコミュニティライフを融合させることで、デスティネーション開発の在り方を再定義しています。アル・マルジャン島、マルジャン・ビーチ、RAKセントラル、さらに建設予定のウィン・アル・マルジャン島などの象徴的なプロジェクトを手がけ、投資家、居住者、来訪者にとって、ラス・アル・ハイマを世界で最もダイナミックで、持続可能かつ住みやすいデスティネーションの1つへと変革しています。

