２０２５年「ピースフィット　ウォーム」本格展開

イオン株式会社

イオンは１０月２４日（金）より、全国の「イオン」「イオンスタイル」最大約４７０店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、「トップバリュ」とカジュアルブランド「ＴＶＣ（ティーヴィシー）」から、保温や吸湿発熱といった機能※２）を有するイオンの秋冬向け機能性アイテム「ＰＥＡＣＥ ＦＩＴ ＷＡＲＭ（以下、ピースフィット ウォーム）」を本格展開します。

ピースフィット ウォームは、“心地よい「あたたかさ」”を提供するイオンの秋冬向け機能性アイテムです。レディス・メンズ・キッズのインナーやメンズのセットアップ、大判ストールなど幅広く品揃えしています。

インナーでは、レディスはタートルネックや長袖Ｔシャツ、メンズでは長袖ハイネックなど、重ね着でも１枚でも着られるアイテムを豊富に品揃えしています。新シリーズ「ピースフィット ウォーム よくのびーる」（レディス）でも、普段のコーディネートに活躍する長袖タートルネック、モールドカップ付長袖と半袖を展開しています。伸縮性の優れた成型リブ編みニット素材を使用し、脇に縫い目がないので肌あたりがやさしく、なめらかな風合いとフィット感が特長のシリーズです。

体を冷えから守るアイテムとして、メンズでは、骨盤にある仙骨部分にあて布付きのロングボクサーブリーフが新登場します。寒さ対策として仙骨部分を集中的にあたためられるアイテムです。前年はレディスのみだった超保温ソックスでは、メンズを新たに取り揃えます。レッグ部はリブ編みの二重構造でより高い保温効果があり、ソフトな肌ざわりで足をあたたかく包み込みます。

これからもイオンは、お客さまの心地よく快適な生活をサポートする機能性アイテムの企画・開発を続けてまいります。

【ピースフィット ウォーム販売概要】

本格展開日：２０２５年１０月２４日（金）

展開店舗：全国の「イオン」「イオンスタイル」最大約４７０店舗※１）

アイテム数：ピースフィット ウォーム 約５２０種類※３ ）

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

https://aeonretail.com/Page/f-tv-peacefit-portal.aspx

「トップバリュコレクションオンライン」

https://topvalucollection.jp/c/2025/peace-fit-warm

【トップバリュ ピースフィット ウォーム商品一例】

■レディス・メンズのインナーのシリーズ一覧

インナーはあたたかさレベルを★１から★３で表し、あたたかさ・素材から最適な商品が選べます。

レディス

メンズ

（レディス）ピースフィット ウォーム なめらか【★☆☆】

（メンズ）ピースフィット ウォーム 強力抗菌【★☆☆】

機能：保温・吸湿発熱・吸放湿性・ストレッチ ※メンズハラマキは保温・ストレッチのみです。

空気を含んだエアリー紡績糸を使用し、ふわっとなめらかです。伸縮性のある生地で体の動きにフィットします。レディスは保湿加工、メンズは効果長持ち強力抗菌機能付きです。

ピースフィット ウォーム コットン【★☆☆】

機能：保温・吸湿発熱・保湿加工・抗菌防臭

特殊な紡績方法で繊維の間に空気を含んだ糸を使用することで、保温性があり、あたたかいです。

（レディス）ピースフィット ウォーム よくのびーる【★★☆】ＮＥＷ

機能：保温・吸湿発熱・吸放湿性・ストレッチ

伸縮性の優れた成型リブ編みニット素材を使用し、なめらか風合いとフィット感でしっかりあたたかいです。

（メンズ）ピースフィット ウォーム 厚地【★★☆】

機能：保温・吸湿発熱・強力抗菌・ストレッチ ※ロングボクサーブリーフ、ハラマキは保温・ストレッチのみです。

空気を含んだ紡績糸を使用し、汗などの水分を吸収し発熱する“吸湿発熱”機能付きの厚地生地で、しっかりあたたかいです。

ピースフィット ウォーム ウールブレンド【★★★】

機能：保温・吸湿発熱・静電気軽減・ストレッチ

ウール本来のあたたかさ、気になる肌あたりのチクチク感を軽減しています。

（レディス）ピースフィット ウォーム コットンブレンド超保温【★★★】ＮＥＷ

機能：保温・吸湿発熱・保湿加工・ストレッチ

極細繊維を使用した特殊な二層構造により軽さを感じるふわっとした厚みのある生地です。肌側微起毛素材であたたかいです。

■レディス・メンズインナー

ピースフィット ウォーム コットン レディスはタートルネックや長袖Ｔシャツなど、メンズはハイネックやボクサーブリーフなど、インナーシリーズの中で最も幅広く品揃えしています。

長袖タートルネック（レディス）

価格：本体９８０円（税込１,０７８円）

カラー：オフ・クロ・グレー・チャ・アカ・コイミドリ・Ａアオ

サイズ：Ｍ～２ＸＬ

９分袖クルーネックシャツ（メンズ）

価格：本体９８０円（税込１,０７８円）

カラー：シロ・クロ・コイアオ

サイズ：Ｓ～４ＸＬ ※４ＸＬはシロ・クロのみ

（レディス）ピースフィット ウォーム よくのびーる【ＮＥＷ】

モールドカップ付長袖／半袖

脇に縫い目がないので、肌あたりがやさしく、なめらかな風合いとフィット感です。着け心地とシルエットにこだわった一体型カップを使用しています。

価格：各本体１,９８０円（税込２,１７８円）

カラー：クロ・チャ・Ａアオ

サイズ：Ｓ-Ｍ・Ｍ-Ｌ・Ｌ-ＸＬ

長袖半袖

（レディス）ピースフィット ウォーム コットンブレンド超保温【ＮＥＷ】

長袖Ｔシャツ

極細繊維を使用した特殊な二層構造により軽さを感じるふわっとした厚みのある生地を使用しています。

価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）

カラー：クロ・チャコールグレー・コイミドリ・ウスムラサキ

サイズ：Ｓ～２ＸＬ

（メンズ）ピースフィット ウォーム 厚地

ロングボクサーブリーフ（前開き）【ＮＥＷ】

仙骨部分にあて布付きで「仙骨」を効果的にあたためます。

保温性、ストレッチ性に優れたひざ上ロングボクサーブリーフです。

価格：本体１,２８０円（税込１,４０８円）

カラー：クロ・グレー・アカ・コイアオ

サイズ：Ｍ～３ＸＬ

ハラマキ

厚地のしっかりしたハラマキで、フィットしてずれにくいです。

価格：本体１,２８０円（税込１,４０８円）

カラー：クロ・グレー・コイアオ・Ａミドリ・Ａコイチャ

サイズ：Ｍ-Ｌ・Ｌ-ＸＬ

■レディス・メンズソックス

ピースフィット ウォーム 超保温ソフトウォームハイソックス【メンズ新登場】

レッグ部はリブ編みの二重構造で生地と生地との間に空気の層ができることでより高い保温効果があります。また伸縮性にも優れており、ゆったりとした履き心地です。フット部はパイル編みでふんわりクッション性がありあたたかく足を包み込みます。

機能：保温・足底すべり止め付き

価格：本体１,５８０円（税込１,７３８円）

カラー：（レディス）クロ・グレー・チャ・ウスミドリ・ウスムラサキ

（メンズ）クロ・Ａアオ

サイズ：（レディス）２３-２５ｃｍ

（メンズ）２５-２７ｃｍ・２７-２９ｃｍ

■メンズ

ピースフィット ウォーム セットアップジャケット／パンツ

ストレッチ性、保温性を持った特殊な機能糸を使用した生地を使用しています。パンツはテーパードシルエットで、ウエストはゴム仕様です。

機能：保温・洗濯機で洗えます・ストレッチ

ウエストストレッチ（パンツのみ）

価格：ジャケット本体９,８００円（税込１０,７８０円）

パンツ本体４,９８０円（税込５,４７８円）

カラー：ウスクロ・チャコールグレー・コイアオ

サイズ：ジャケット Ｍ・Ｌ・ＸＬ

パンツ ウエスト７６-８２ｃｍ・８２-８８ｃｍ・８８-９４ｃｍ

■雑貨

ピースフィット ウォーム 大判ストール

ラフに巻いてもキマる、便利であたたかい大判ストールです。環境にやさしいリサイクル糸を使用しています。今年は白などの無地を品揃えし、無地３色・チェック４色のカラーを展開していま

す。

機能：保温・静電気対策・手洗いできます

価格：本体価格２,９８０円（税込３,２７８円）

カラー：無地３色（シロ・ウスクロ・ウスチャ）、柄４色（Ａウスチャ・Ａコイチャ・Ａウスアカ・Ａコイムラサキ）

サイズ：幅６５ｃｍ×長さ１９０ｃｍ（房込み）

■キッズインナーのシリーズ一覧

ピースフィット ウォーム なめらか【★☆☆】…機能：保温・吸湿発熱・吸汗速乾・ストレッチ

毛羽を抑え空気を含んだマイクロアクリル糸を使用し、ふわっとなめらかな生地に、吸汗速乾機能を加え、体から奪われる熱を減らします。

ピースフィット ウォーム コットン【★☆☆】…機能：保温・吸湿発熱・吸放湿性・静電気対策

特殊な紡績方法で繊維の間に空気を含んだ糸を使用することで、保温性があり、ふくらみのあるふわっとしたやわらかな生地に仕上げました。

ピースフィット ウォーム 厚地【★★☆】…機能：保温・吸湿発熱・静電気対策・ストレッチ

生地の表側は、毛羽を抑え空気を含んだマイクロアクリル糸を使用し、ふわっとなめらかに、肌側は綿の糸を使用することで肌触りの良い風合いにしました。

ピースフィット ウォーム コットン

長袖丸首

価格：本体９８０円（税込１,０７８円）

カラー：ホワイト・ブラック・ブルー

サイズ：１００ｃｍ～１７０ｃｍ

９分袖丸首

価格：本体９８０円（税込１,０７８円）

カラー：ホワイト・ブラック・ピンク・ラベンダー

サイズ：１００ｃｍ～１６５ｃｍ

【ＴＶＣ ピースフィット ウォーム商品一例】

■メンズ

ピースフィット ウォーム レギュラーフィットスーパーストレッチ チノパンツ

ソフトな起毛加工を施した軽くて保温性に優れたチノパンツです。前年より糸と洗い加工を変更しカジュアル感を抑え、キレイめ コーディネートにより合わせやすくなりました。

機能：保温＋裏起毛素材のあたたか仕様 ・ストレッチ

価格：本体３,９８０円（税込４,３７８円）

カラー：クロ・チャコールグレー・ウスチャ・コイアオ

サイズ：ウエスト７サイズ

（７６・７９・８２・８５・８８・９１・９４ｃｍ）

※９４ｃｍはＷＥＢと一部の店舗のみで販売しています。

レングス３サイズ（６８・７３・７８ｃｍ）

※１：店舗により品揃えが異なる場合や、取り扱いがない場合があります。

※２：一例です。商品により付属する機能は異なります。

※３：種類とはデザイン×カラーの数のことです。

以上