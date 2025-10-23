【確定申告】早めの準備で臨もう！確定申告の不安が解消される＜基礎・準備＞を解説！11/11（火）無料セミナー「確定申告がラクになる！数字が苦手でも安心の確定申告講座」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は11月11日（火）、確定申告が必要なクリエイターの方を対象に、無料のオンラインセミナー「確定申告がラクになる！ 数字が苦手でも安心の確定申告講座＜基礎・準備編＞」を開催します。

詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166124/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166124/?rls)

※締切：2025年11月11日（火） 20：30





確定申告がラクになる！数字が苦手でも安心の確定申告講座＜基礎・準備編＞

1年間の所得に対する納税額を計算・申告し、納税する一連の手続きを指す確定申告。納税に関わるので、損はしていないか、はたまた、間違っていないか、など確定申告に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。そこでC&R社では確定申告の知識を解説するセミナーを開催します。今回は、元国税調査官の税理士 児玉光史先生が確定申告の基礎と準備について解説します。数字が苦手な方でも大丈夫です。このセミナーで、確定申告の不安を“準備”の段階で解消し、安心して申告に臨みましょう。今後は「作成編」など本格的な実務編も予定していますので、ぜひこの「基礎・準備編」からご参加ください。＜セミナー内容＞・事業を始めたときに必要な制度や帳簿の整え方がわかる（開業届、青色申告、帳簿の準備など）・副業・フリーランス・兼業それぞれの税務上の扱いを理解できる・自分に合う会計ソフトを選び、入力でつまずかないポイントがつかめる・制作費・機材費・通信費・家事按分など、経費になる／ならないの判断基準が身につく・書類整理や記帳の習慣をつけ、本番までのスケジュール感をつかめる＜こんな方にオススメ！＞・副業を始めたばかりで、確定申告が必要かどうかもよくわからない方・個人事業を始めたけれど、何を準備すればいいのか不安な方・経費になるもの・ならないものの判断で毎回迷う方・本業と副業の違いを税務上どう扱うのかを知っておきたい方・確定申告シーズンを焦らず、自信を持って迎えたい方

■日時

2025年11月11日（火） 19：00～20：30



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

こだま税理士事務所

代表/税理士

児玉光史（こだま・こうじ）氏

青山学院大学経済学部経済学科（財務会計論専攻）卒。元統括国税調査官。いわゆる国税OBと言われる元国家公務員。国税専門官として約30年勤務、主に法人課税部門に従事。国税専門官として勤務した経験を活かし、中小企業のサポートをすべく税理士事務所を開業。様々な部門に従事した実績から税務調査に関するポイントを熟知しているため、記帳代行や書類のチェック、税務上の問題の洗い直しや経営相談まで、幅広く対応している。



■対象

・確定申告を予定している個人事業主の方

・副業をされている方



■参加費

無料



■定員

60名



詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166124/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166124/?rls)

※締切：2025年11月11日（火） 20：30





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「確定申告がラクになる！ 数字が苦手でも安心の確定申告講座」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



