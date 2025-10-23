フランス発「メロングリソディン」の研究論文ページを研究者・医療関係者向けに日本語化して公開！　抗酸化、美容、運動など多岐にわたる学術データを一覧で紹介

株式会社イー・ウーマン▼掲載されている主な研究分野

「メロングリソディン」とは

南フランス・アヴィニヨン地方で栽培される特別なメロンから抽出された植物由来の成分に微量の小麦でコーティングして作られた原料です。

このメロンは収穫後も長期間鮮度を保つ特性があり、通常のメロンの7倍以上の抗酸化酵素を含むことが知られています。さらに、そのメロン抽出物をグリソディンに進化させる技術が注目されています。

研究機関において様々な分野で研究が行われており、多数の学術論文が発表されています。今回、フランスでこすでに国際的に発表されてきた論文等を、研究者や医療関係者の方々に向けて一覧でご覧いただける簡易的な日本語ページを公開いたしました。

- アレルギー症状の緩和に関する研究- 抗酸化酵素アンチエイジングに関する研究- 紫外線からお肌を守る研究- 運動パフォーマンスと疲労に関する研究- 認知症の予防に関する研究- その他、様々な臨床試験や基礎研究

各研究は、国際的な学術誌や専門誌に掲載されたものであり、原文へのアクセスをいただくための概要です。

