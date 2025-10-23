ASUS JAPAN、HoYoverseが手掛ける人気ゲーム「崩壊3rd」のキャラクター・エリシアとのROG Phone 9シリーズアクセサリーコレクションを発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、HoYoverseが手掛ける人気ゲーム「崩壊3rd」のキャラクター「エリシア」とコラボレーションした、「ROG×崩壊3rd エリシアのROG Phoneアクセサリーコレクション」を発表しました。本アクセサリーコレクションには、ROG Phoneケースをはじめ、エリシアのアクリルスタンドやカード、ステッカー、ケーブルプロテクター、SIMイジェクトピンなどの限定アクセサリーが含まれます。本コレクションは数量限定で、2025年11月以降、ASUS Store(https://www.asus.com/jp/store/)等のオンラインストアで発売予定です。

ROG×崩壊3rd エリシアのROG Phoneアクセサリーコレクション

製品詳細：https://rog.asus.com/jp/power-protection-gadgets/cases-and-protection/rog-hi3-elysia-special-collection/



●発表製品の主な特長

・エリシアの魅力が詰まったアクセサリーボックス

柔らかなピンクで美しく彩られたアクセサリーボックスには、エリシアの魅力がぎゅっと詰め込まれています。各アクセサリーには、ROG Phoneならではのテックスタイルとエリシアのロマンティックな雰囲気を融合させた、愛らしいピクセルアートデザインが施されています。

アクセサリーボックスには、以下のアイテムが含まれています。

ROG Phone 9専用ケースアクリルスタンドカード＆封筒ステッカーケーブルプロテクターバッジ＆バッジカバーSIMイジェクトピン

・エリシアが本コラボレーション限定の特別衣装で登場

本アクセサリーコレクションでは、「崩壊3rd」のキャラクター・エリシアが本コラボレーション限定の特別衣装で登場します。繊細なレースやリボン、バラをあしらい、柔らかなピンクに包まれた衣装は、優雅で自由奔放なエリシアの魅力を引き立てます。ROGとのコラボレーションによって生まれたこの特別な衣装のエリシアが、日常に特別な彩りを添えてくれます。

・ROG Phoneユーザーだけが使えるコラボテーマパック

アクセサリーコレクションの発売を記念して、ROG Phone 3以降のモデルをお持ちの方を対象に、エリシアの壁紙やUIが楽しめる特別仕様のテーマパックも登場します。画面に触れるたびに、エリシアの愛らしさと遊び心が感じられる、甘くて楽しいひとときを演出します。

※本限定テーマパックはROG PhoneのテーマストアにてROG Phone 3以降のモデルで無料にてお楽しみいただけます。

・本コラボレーション限定のAniMe Visionも登場

ROG Phone 8 ProおよびROG Phone 9シリーズ向けに、エリシアのロマンティックな魅力とROGのテクノロジーが融合した、鮮やかなピクセルアートのアニメーションを楽しめる特別仕様のAniMe Visionを提供します。

※本AniMe Visionは、ROG Phoneユーザーが使えるコラボテーマパックに含まれています。

※本AniMe Visionは、ROG Phone 8 ProおよびROG Phone 9シリーズにてお楽しみいただけます。

・「崩壊3rd」限定デジタルアイテムの特典

本アクセサリーコレクションをご購入いただいた方限定で、コレクションに付属するシリアル番号を使用して、「崩壊3rd」のデジタルアイテムを入手できる特典をご用意しています。詳細は製品発売後、ROG Japanの公式Xアカウントにてご案内いたします。

ROG Japan Xアカウント：https://x.com/asusrogjp



