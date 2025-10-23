10/24（金）FC大阪ホームゲーム会場で「サステナブル古着回収イベント」を実施

株式会社SIMPSJAPAN

「業界唯一。仕入れゼロ円だから、不安もゼロ。私の暮らしに、ちょっとのプラスを。」をコンセプトに掲げる古着無在庫副業サービス「古着KING」を運営する株式会社SIMPS JAPAN（本社：大阪府八尾市、代表取締役：松木 慎也、以下当社）は、この度、2025年10月24日（金）に開催されるFC大阪のホームゲーム会場（vs 栃木SC）において、環境保全と資源循環の促進を目的とした古着回収イベントを実施いたします。

近年、衣料品の大量廃棄による環境負荷の増大が社会的な問題となる中、プロサッカークラブであるFC大阪様が積極的に取り組むSDGs活動と弊社が行っている事業が強く共鳴いたしました。両社の持続可能な社会の実現に向けた共通のコミットメントに基づき、サポーターや地域住民の皆様が観戦を通じて環境貢献できる機会を創出するため、本イベントの共同開催を決定いたしました。

回収された古着は、当社の事業を通して国内外でのリユースに回され、新たな価値を生み出すための資源として活用されます。これにより、廃棄物削減に貢献するとともに、「古着KING」の提供する循環型ECビジネスの価値を、より多くの方々に体感していただくことを目指します。

■古着回収イベント概要

対象試合: 2025年10月24日（金）FC大阪 vs 栃木SC

場所: 東大阪市花園ラグビー場 場外 特設ブース

時間: 試合開始の2時間前(16:00)～ 前半終了まで(約19時)

主催・協力: 主催：株式会社SIMPS JAPAN / 協力：FC大阪

回収品目: 衣料品全般（Tシャツ、ズボン、セーター、コートなど）

【留意事項】

回収は、洗濯済みで汚れや破損の少ないものに限ります。下着、肌着、大きな寝具、制服、濡れたものなどは回収対象外となりますので、ご了承ください。

■株式会社SIMPS JAPAN会社概要

株式会社SIMPS JAPANは、ECコンサルティング事業や物販事業、輸入貿易事業など、幅広い領域で事業を展開しており、特に、古着無在庫転売サービス「古着KING」をはじめ副業・個人事業主向けのECビジネス支援に強みを持っています。

【会社概要】

法人名：株式会社SIMPS JAPAN

代表者：松木 慎也

所在地：〒581-0811大阪府八尾市新家町1-12-3

設立：2009年11月

事業内容：物販事業、業者買取事業、輸入貿易事業、輸入代行事業

コーポレートサイト: https://simps-japan.com/

サービスサイト: https://service.furugi-king.com/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社SIMPS JAPAN お問合せ窓口

TEL:06-7410-7248

MAIL:info@simps-japan.com