【名古屋市・東区】未就園児～年中児対象　『レッツトライ！えいごでアート ～Little Artists, Big Dreams!～』11/24開催

株式会社アライブ

株式会社アライブ（愛知県名古屋市、代表取締役：三井博美）が運営するアライブイングリッシュスクール東校は、幼少期に必要な「表現力」と「モータースキル（手指の巧緻性）」の育成を目的としたアートイベント「レッツトライ！えいごでアート ～Little Artists, Big Dreams!～」を、2025年11月24日（月・祝）に開催します。本イベントは、未就園児（来年度年少児）・年少児・年中児を対象とし、北米の文化「サンクスギビング」をテーマに、英語初心者のお子さまでも楽しく参加できるクラフト体験を提供します。

英語を習っている方はもちろん、初めて英語に触れる方にも楽しんでいただける内容のイベントで、在籍生はもちろん、在籍生以外のどなたでもご参加いただけます。

イベント概要

イベント名：「レッツトライ！えいごでアート ～Little Artists, Big Dreams!～」

日時：2025年11月24日（月・祝）10:00-11:40

場所：アライブイングリッシュスクール東校

所在地：名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 2F

対象：未就園児（来年度年少児）・年少児・年中児

アライブ在籍生はもちろん、在籍生以外の方もどなたでもご参加いただけます！

参加費：1名 1,000円（税込）

お持ち物：上靴・水筒・スモック（もしくは汚れてもよい服装でお越しください）

内容：アメリカやカナダの文化「サンクスギビング」をテーマとした秋のアートクラフト

定員：先着順24名（※定員に達し次第、受付終了）

申込：10月30日（木）12:00より受付開始

▼申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3yk9JgnKELvWWdCI5o8t5yuaXNvIFTlFYWw8kjiQB7F0L4g/closedform)

主催：アライブイングリッシュスクール東校スタッフよりメッセージ

私たちアライブイングリッシュスクールでは、幼児からの英語の習得だけでなく、幼少期におけるモータースキル（手指の巧緻性）や表現力の育成も大切にしています。今回のイベントでは、そんな幼少期のお子さまを対象に、北米の秋の文化「サンクスギビング」をテーマにしたクラフトを行います！

「秋といえば何色？」「何を食べる？」など、日本でも秋の楽しみ方は様々ですが、北米ではどのように秋を楽しんでいるのでしょうか？はじめての方でも大丈夫！私たち日本人スタッフもサポートいたします。英語とアートを組み合わせた楽しい時間と、思い出に残るクラフトづくりをご用意していますので、ぜひお友だちもお誘いあわせのうえご参加ください！アライブイングリッシュスクール東校の講師・スタッフ一同、心よりお待ちしています！

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/blog/index.html)

主なサービス内容

インターナショナルスクール（英語の保育園）、イングリッシュスクール（英語・英会話スクール）、STEMスクール（理科系・理工系のスクール）、ドリームスクール（学童プログラム）、キャリア教育（名古屋市や愛知県のNPOと連携）、幼稚園・保育園への外国人講師派遣、小学校のアフタースクール事業請負、外国人講師とのマッチングアプリの提供など。 英語教育を基軸にSDGs、STEM、リーダーシップ、起業家育成など多岐にわたるプログラムを展開中。

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッションとし、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ、"世界のリーダー”の育成」をビジョンに掲げ、子ども向け英会話をはじめ、英語を活用した多彩なレッスンを提供。これまでに、ハーバード大学のリーダーシップチームやシリコンバレーの教育者と連携して、革新的なリーダーシップや起業家育成、SDGs などのプログラムを数多く実施。

