LilyS/ash、ハロウィンビジュアルを解禁！今年のテーマは“ブラックフェアリー”

株式会社ihana



LilyS/ash

株式会社ihana（本社：東京都港区、代表取締役：中川詞音）が手がける女性アイドルグループ 「LilyS/ash（リリースラッシュ）」 は、ハロウィンシーズンに向けた新ビジュアルを公開。
今年のテーマは「ブラックフェアリー」。
可憐さと妖艶さを併せ持つ“闇に舞う妖精”をコンセプトに、LilyS/ashならではの上品で強い世界観を表現しています。


ハロウィンビジュアル


青葉ゆき奈（あおば ゆきな）



メンバーカラー：シフォンパープル


ニックネーム：ゆきち、ゆきなす


誕生日：1月21日


出身地：千葉県


趣味・特技：ファッションやメイク、邦楽ロック好き、剣道二段


推しポイント：ナスが好き、誰とでも仲良くなれます！



X：https://x.com/lilsla_yukina


Instagram：https://www.instagram.com/yukinasu0121


TikTok：https://www.tiktok.com/@yukinasu0121


大越せら（おおこし せら）



メンバーカラー：パールサファイア


ニックネーム：せらちゃん


誕生日：1月12日


出身地：東京都


趣味・特技：物件探し、ジェットスキー（特殊小型船舶免許）


推しポイント：ライブパフォーマンスで意外と表情がコロコロ変わる、クールそうに見えて結構おしゃべりでおふざけも大好き！



X：https://x.com/lilsla_sera


Instagram：https://www.instagram.com/sera_okoshi12/


TikTok：https://www.tiktok.com/@sera_okoshi12


川澄ななえ（かわすみ ななえ）



メンバーカラー：ミントグリーン


ニックネーム：ななえってぃ、なーえ


誕生日：12月5日


出身地：東京都


趣味・特技：アイドル鑑賞、ショッピング、カフェ巡り、ゲーム


推しポイント：意外と低い声、アイドルが大好きなのでアイドルトークができます！



X：https://x.com/lilsla_nanae


Instagram：https://www.instagram.com/nanaechan125


TikTok：https://www.tiktok.com/@nanaechan125


西野亜梨沙（にしの ありさ）



メンバーカラー：ローズレッド


ニックネーム：ありさ、ありしゃ、ありちゃん


誕生日：7月23日


出身地：北海道


趣味・特技：読書、美味しい梅干しとラーメンを食べること、パズルゲーム


推しポイント：クールそうに見えてプリティ、ワードセンスが豊富、テンションが上がると話しながら踊ります！



X：https://x.com/lilsla_arisa


Instagram：https://www.instagram.com/_ariari_3


TikTok：https://www.tiktok.com/@arisa_07_23


早見まりな（はやみ まりな）



メンバーカラー：スカイブルー


ニックネーム：まりた


誕生日：3月19日


出身地：三重県


趣味・特技：美容、ドラマ鑑賞、グルメ探し


推しポイント：歌うことが好き、ほぼ毎日TikTok配信をしてます！“みんなの毎日を明るくするアイドル”を目指してます！



X：https://x.com/lilsla_marina


Instagram：https://www.instagram.com/marimimichaan/


TikTok：https://www.tiktok.com/@hayami_marina


百瀬希紅（ももせ のあ）



メンバーカラー：フェアリーピンク


ニックネーム：のあたん


誕生日：11月11日


出身地：熊本県


趣味：ちいかわのおたく、『相棒』鑑賞


推しポイント：現役慶應大学生、ミス慶應sfcコンテストグランプリ、たまに出る熊本弁、唯一のアイドル一年生なので一緒に成長ができます！



X：https://x.com/lilsla_noa


Instagram：https://www.instagram.com/noatan._.11


TikTok：https://www.tiktok.com/@noatan_11


公演情報



LilyS/ash 定期公演

▪︎10月24日(金)


『LilyS/ash 定期公演 vol.7 ～Halloween Night Party～』
📍恵比寿CreAto


⏰ OPEN 19:00 / START 19:30
🎟️ カメラ席 5,000円 / 一般 1,000円 / 当日+500円（別途1DRINK・再入場1DRINK）



チケットはこちらから▼


https://ticketdive.com/event/lilyslash_251024





▪︎10月25日(土)


『LilyS/ash ブラックフェアリー＆秋のデート服 チェキ会』
📍東京都渋谷区渋谷1丁目12-7 CR-VITEビル 4F-A シブテナスペース
🎟️ 各部入場料：1,000円（写メ券付き）



チェキ会 1部＜ブラックフェアリー＞


OPEN 12:30 / START 12:45 12:45～14:15（最終入場：14:00）


※12:45～13:00：集合チェキ（列が途切れ次第、個別撮影開始）



チェキ会 2部＜秋のデート服＞


OPEN 14:45 / START 15:00 15:00～16:30（最終入場：16:15）


※15:00～15:15：集合チェキ（列が途切れ次第、個別撮影開始）



＜レギュレーション＞


・ノーマルチェキ　1,000円


・サイン付きチェキ　2,000円


・集合チェキ券　3,000円


・動画券（30秒）　3,000円


・TikTok撮影券（30秒まで） 3,000円 ※TikTok撮影券は LilyS/ashの楽曲限定


LilyS/ash（リリースラッシュ）について



LilyS/ash

2025年2月25日デビューの女性アイドルグループ「LilyS/ash（リリースラッシュ）」。


メンバーは青葉ゆき奈、大越せら、川澄ななえ、西野亜梨沙、早見まりな、百瀬希紅の6名。



女性の可愛らしさや純粋さを象徴する「Lily（ユリ）」と


新たな可能性を切り拓く象徴である「Slash（斜線）」を組み合わせたグループ名。


この名前には、「女性の美しさや可愛さに対する固定観念を超え、新しい魅力を創り出す」という想いが込められている。



また、コンセプトは、“Slay Labels and Sway Hearts-新たな道を切り拓き、人々の心を魅了する-”。



彼女たちは、自らの力で新しい魅力を創り出し、誰かの理想へと繋がる存在を目指す。


今後の展開にもご注目を



LilyS/ash

今後もLilyS/ashは、楽曲リリース・ライブイベント・SNS展開などを通じて、“共感”と“憧れ”を届ける活動を続けてまいります。




LilyS/ash

最新情報は、公式SNSにて随時発信いたします。



official site：https://lilyslash.com/


X：https://x.com/lilsla_official


Instagram：https://www.instagram.com/lilyslash_official/


TikTok：https://www.tiktok.com/@lilyslash_official


YouTube：https://www.youtube.com/@lilsla_official