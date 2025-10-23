LilyS/ash、ハロウィンビジュアルを解禁！今年のテーマは“ブラックフェアリー”

株式会社ihana

LilyS/ash

株式会社ihana（本社：東京都港区、代表取締役：中川詞音）が手がける女性アイドルグループ 「LilyS/ash（リリースラッシュ）」 は、ハロウィンシーズンに向けた新ビジュアルを公開。

今年のテーマは「ブラックフェアリー」。

可憐さと妖艶さを併せ持つ“闇に舞う妖精”をコンセプトに、LilyS/ashならではの上品で強い世界観を表現しています。

ハロウィンビジュアル

青葉ゆき奈青葉ゆき奈青葉ゆき奈

青葉ゆき奈（あおば ゆきな）

メンバーカラー：シフォンパープル

ニックネーム：ゆきち、ゆきなす

誕生日：1月21日

出身地：千葉県

趣味・特技：ファッションやメイク、邦楽ロック好き、剣道二段

推しポイント：ナスが好き、誰とでも仲良くなれます！

X：https://x.com/lilsla_yukina

Instagram：https://www.instagram.com/yukinasu0121

TikTok：https://www.tiktok.com/@yukinasu0121

大越せら大越せら大越せら

大越せら（おおこし せら）

メンバーカラー：パールサファイア

ニックネーム：せらちゃん

誕生日：1月12日

出身地：東京都

趣味・特技：物件探し、ジェットスキー（特殊小型船舶免許）

推しポイント：ライブパフォーマンスで意外と表情がコロコロ変わる、クールそうに見えて結構おしゃべりでおふざけも大好き！

X：https://x.com/lilsla_sera

Instagram：https://www.instagram.com/sera_okoshi12/

TikTok：https://www.tiktok.com/@sera_okoshi12

川澄ななえ川澄ななえ川澄ななえ

川澄ななえ（かわすみ ななえ）

メンバーカラー：ミントグリーン

ニックネーム：ななえってぃ、なーえ

誕生日：12月5日

出身地：東京都

趣味・特技：アイドル鑑賞、ショッピング、カフェ巡り、ゲーム

推しポイント：意外と低い声、アイドルが大好きなのでアイドルトークができます！

X：https://x.com/lilsla_nanae

Instagram：https://www.instagram.com/nanaechan125

TikTok：https://www.tiktok.com/@nanaechan125

西野亜梨沙西野亜梨沙西野亜梨沙

西野亜梨沙（にしの ありさ）

メンバーカラー：ローズレッド

ニックネーム：ありさ、ありしゃ、ありちゃん

誕生日：7月23日

出身地：北海道

趣味・特技：読書、美味しい梅干しとラーメンを食べること、パズルゲーム

推しポイント：クールそうに見えてプリティ、ワードセンスが豊富、テンションが上がると話しながら踊ります！

X：https://x.com/lilsla_arisa

Instagram：https://www.instagram.com/_ariari_3

TikTok：https://www.tiktok.com/@arisa_07_23

早見まりな早見まりな早見まりな

早見まりな（はやみ まりな）

メンバーカラー：スカイブルー

ニックネーム：まりた

誕生日：3月19日

出身地：三重県

趣味・特技：美容、ドラマ鑑賞、グルメ探し

推しポイント：歌うことが好き、ほぼ毎日TikTok配信をしてます！“みんなの毎日を明るくするアイドル”を目指してます！

X：https://x.com/lilsla_marina

Instagram：https://www.instagram.com/marimimichaan/

TikTok：https://www.tiktok.com/@hayami_marina

百瀬希紅百瀬希紅百瀬希紅

百瀬希紅（ももせ のあ）

メンバーカラー：フェアリーピンク

ニックネーム：のあたん

誕生日：11月11日

出身地：熊本県

趣味：ちいかわのおたく、『相棒』鑑賞

推しポイント：現役慶應大学生、ミス慶應sfcコンテストグランプリ、たまに出る熊本弁、唯一のアイドル一年生なので一緒に成長ができます！

X：https://x.com/lilsla_noa

Instagram：https://www.instagram.com/noatan._.11

TikTok：https://www.tiktok.com/@noatan_11

公演情報

LilyS/ash 定期公演

▪︎10月24日(金)

『LilyS/ash 定期公演 vol.7 ～Halloween Night Party～』

📍恵比寿CreAto

⏰ OPEN 19:00 / START 19:30

🎟️ カメラ席 5,000円 / 一般 1,000円 / 当日+500円（別途1DRINK・再入場1DRINK）

チケットはこちらから▼

https://ticketdive.com/event/lilyslash_251024

▪︎10月25日(土)

『LilyS/ash ブラックフェアリー＆秋のデート服 チェキ会』

📍東京都渋谷区渋谷1丁目12-7 CR-VITEビル 4F-A シブテナスペース

🎟️ 各部入場料：1,000円（写メ券付き）

チェキ会 1部＜ブラックフェアリー＞

OPEN 12:30 / START 12:45 12:45～14:15（最終入場：14:00）

※12:45～13:00：集合チェキ（列が途切れ次第、個別撮影開始）

チェキ会 2部＜秋のデート服＞

OPEN 14:45 / START 15:00 15:00～16:30（最終入場：16:15）

※15:00～15:15：集合チェキ（列が途切れ次第、個別撮影開始）

＜レギュレーション＞

・ノーマルチェキ 1,000円

・サイン付きチェキ 2,000円

・集合チェキ券 3,000円

・動画券（30秒） 3,000円

・TikTok撮影券（30秒まで） 3,000円 ※TikTok撮影券は LilyS/ashの楽曲限定

LilyS/ash（リリースラッシュ）について

LilyS/ash

2025年2月25日デビューの女性アイドルグループ「LilyS/ash（リリースラッシュ）」。

メンバーは青葉ゆき奈、大越せら、川澄ななえ、西野亜梨沙、早見まりな、百瀬希紅の6名。

女性の可愛らしさや純粋さを象徴する「Lily（ユリ）」と

新たな可能性を切り拓く象徴である「Slash（斜線）」を組み合わせたグループ名。

この名前には、「女性の美しさや可愛さに対する固定観念を超え、新しい魅力を創り出す」という想いが込められている。

また、コンセプトは、“Slay Labels and Sway Hearts-新たな道を切り拓き、人々の心を魅了する-”。



彼女たちは、自らの力で新しい魅力を創り出し、誰かの理想へと繋がる存在を目指す。

今後の展開にもご注目を

LilyS/ash

今後もLilyS/ashは、楽曲リリース・ライブイベント・SNS展開などを通じて、“共感”と“憧れ”を届ける活動を続けてまいります。

LilyS/ash

最新情報は、公式SNSにて随時発信いたします。

official site：https://lilyslash.com/

X：https://x.com/lilsla_official

Instagram：https://www.instagram.com/lilyslash_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@lilyslash_official

YouTube：https://www.youtube.com/@lilsla_official