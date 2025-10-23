LilyS/ash、ハロウィンビジュアルを解禁！今年のテーマは“ブラックフェアリー”
LilyS/ash
株式会社ihana（本社：東京都港区、代表取締役：中川詞音）が手がける女性アイドルグループ 「LilyS/ash（リリースラッシュ）」 は、ハロウィンシーズンに向けた新ビジュアルを公開。
今年のテーマは「ブラックフェアリー」。
可憐さと妖艶さを併せ持つ“闇に舞う妖精”をコンセプトに、LilyS/ashならではの上品で強い世界観を表現しています。
ハロウィンビジュアル
青葉ゆき奈
青葉ゆき奈
青葉ゆき奈
青葉ゆき奈（あおば ゆきな）
メンバーカラー：シフォンパープル
ニックネーム：ゆきち、ゆきなす
誕生日：1月21日
出身地：千葉県
趣味・特技：ファッションやメイク、邦楽ロック好き、剣道二段
推しポイント：ナスが好き、誰とでも仲良くなれます！
X：https://x.com/lilsla_yukina
Instagram：https://www.instagram.com/yukinasu0121
TikTok：https://www.tiktok.com/@yukinasu0121
大越せら
大越せら
大越せら
大越せら（おおこし せら）
メンバーカラー：パールサファイア
ニックネーム：せらちゃん
誕生日：1月12日
出身地：東京都
趣味・特技：物件探し、ジェットスキー（特殊小型船舶免許）
推しポイント：ライブパフォーマンスで意外と表情がコロコロ変わる、クールそうに見えて結構おしゃべりでおふざけも大好き！
X：https://x.com/lilsla_sera
Instagram：https://www.instagram.com/sera_okoshi12/
TikTok：https://www.tiktok.com/@sera_okoshi12
川澄ななえ
川澄ななえ
川澄ななえ
川澄ななえ（かわすみ ななえ）
メンバーカラー：ミントグリーン
ニックネーム：ななえってぃ、なーえ
誕生日：12月5日
出身地：東京都
趣味・特技：アイドル鑑賞、ショッピング、カフェ巡り、ゲーム
推しポイント：意外と低い声、アイドルが大好きなのでアイドルトークができます！
X：https://x.com/lilsla_nanae
Instagram：https://www.instagram.com/nanaechan125
TikTok：https://www.tiktok.com/@nanaechan125
西野亜梨沙
西野亜梨沙
西野亜梨沙
西野亜梨沙（にしの ありさ）
メンバーカラー：ローズレッド
ニックネーム：ありさ、ありしゃ、ありちゃん
誕生日：7月23日
出身地：北海道
趣味・特技：読書、美味しい梅干しとラーメンを食べること、パズルゲーム
推しポイント：クールそうに見えてプリティ、ワードセンスが豊富、テンションが上がると話しながら踊ります！
X：https://x.com/lilsla_arisa
Instagram：https://www.instagram.com/_ariari_3
TikTok：https://www.tiktok.com/@arisa_07_23
早見まりな
早見まりな
早見まりな
早見まりな（はやみ まりな）
メンバーカラー：スカイブルー
ニックネーム：まりた
誕生日：3月19日
出身地：三重県
趣味・特技：美容、ドラマ鑑賞、グルメ探し
推しポイント：歌うことが好き、ほぼ毎日TikTok配信をしてます！“みんなの毎日を明るくするアイドル”を目指してます！
X：https://x.com/lilsla_marina
Instagram：https://www.instagram.com/marimimichaan/
TikTok：https://www.tiktok.com/@hayami_marina
百瀬希紅
百瀬希紅
百瀬希紅
百瀬希紅（ももせ のあ）
メンバーカラー：フェアリーピンク
ニックネーム：のあたん
誕生日：11月11日
出身地：熊本県
趣味：ちいかわのおたく、『相棒』鑑賞
推しポイント：現役慶應大学生、ミス慶應sfcコンテストグランプリ、たまに出る熊本弁、唯一のアイドル一年生なので一緒に成長ができます！
X：https://x.com/lilsla_noa
Instagram：https://www.instagram.com/noatan._.11
TikTok：https://www.tiktok.com/@noatan_11
公演情報
LilyS/ash 定期公演
▪︎10月24日(金)
『LilyS/ash 定期公演 vol.7 ～Halloween Night Party～』
📍恵比寿CreAto
⏰ OPEN 19:00 / START 19:30
🎟️ カメラ席 5,000円 / 一般 1,000円 / 当日+500円（別途1DRINK・再入場1DRINK）
チケットはこちらから▼
https://ticketdive.com/event/lilyslash_251024
▪︎10月25日(土)
『LilyS/ash ブラックフェアリー＆秋のデート服 チェキ会』
📍東京都渋谷区渋谷1丁目12-7 CR-VITEビル 4F-A シブテナスペース
🎟️ 各部入場料：1,000円（写メ券付き）
チェキ会 1部＜ブラックフェアリー＞
OPEN 12:30 / START 12:45 12:45～14:15（最終入場：14:00）
※12:45～13:00：集合チェキ（列が途切れ次第、個別撮影開始）
チェキ会 2部＜秋のデート服＞
OPEN 14:45 / START 15:00 15:00～16:30（最終入場：16:15）
※15:00～15:15：集合チェキ（列が途切れ次第、個別撮影開始）
＜レギュレーション＞
・ノーマルチェキ 1,000円
・サイン付きチェキ 2,000円
・集合チェキ券 3,000円
・動画券（30秒） 3,000円
・TikTok撮影券（30秒まで） 3,000円 ※TikTok撮影券は LilyS/ashの楽曲限定
LilyS/ash（リリースラッシュ）について
LilyS/ash
2025年2月25日デビューの女性アイドルグループ「LilyS/ash（リリースラッシュ）」。
メンバーは青葉ゆき奈、大越せら、川澄ななえ、西野亜梨沙、早見まりな、百瀬希紅の6名。
女性の可愛らしさや純粋さを象徴する「Lily（ユリ）」と
新たな可能性を切り拓く象徴である「Slash（斜線）」を組み合わせたグループ名。
この名前には、「女性の美しさや可愛さに対する固定観念を超え、新しい魅力を創り出す」という想いが込められている。
また、コンセプトは、“Slay Labels and Sway Hearts-新たな道を切り拓き、人々の心を魅了する-”。
彼女たちは、自らの力で新しい魅力を創り出し、誰かの理想へと繋がる存在を目指す。
今後の展開にもご注目を
LilyS/ash
今後もLilyS/ashは、楽曲リリース・ライブイベント・SNS展開などを通じて、“共感”と“憧れ”を届ける活動を続けてまいります。
LilyS/ash
最新情報は、公式SNSにて随時発信いたします。
official site：https://lilyslash.com/
X：https://x.com/lilsla_official
Instagram：https://www.instagram.com/lilyslash_official/
TikTok：https://www.tiktok.com/@lilyslash_official
YouTube：https://www.youtube.com/@lilsla_official