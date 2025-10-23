日韓国交正常化60周年記念コンサート Libelante Memorial Concert in Japan ,2025Special guest Sarah Àlainn

株式会社コンコルディア

LibelanteSarah Àlainn

近藤由紀子プロデューサーが運営する株式会社コンコルディアは、2025年に創業22周年を迎えました。創業時には東京都江戸開府400年祭「桜座」の企画・キャスティング・プロデュースを担当し、韓国人アーティストと日本のミュージシャンのコラボレーションを実現させて以来、音楽を通じた日韓の交流活動をライフワークとして続けて参りました。2011年１月に紀尾井ホールで行われた日韓のアーティストによるコンサートでは、皇后美智子妃殿下（現上皇后）の異例な公式なご臨席も賜り、KBSなどの韓国のテレビ局、マスメディアがこぞって報道いたしました。日韓国交正常化50周年記念コンサートを開催した際には、NHK「おはよう日本」でもその模様が全国に報道され、民間人として親善大使的な役割を担ってまいりました。

LibelanteのJin Wonは、近藤由紀子プロデューサーがコンコルディア20周年記念コンサート開催時にテノール歌手に歌ってほしい曲「そしてあなたを」（松井五郎作詞、山下康介作曲、現在YouTubeにアップ）を歌うアーティストを探していた際に出会った、当時兵役を終えたばかりの延世大学の学生でした。その後、韓国の有名オーディション番組で優勝を果たし、Libelanteというクラシッククロスオーバーグループのメンバーとしてプロデビューし、数々の賞を受賞しました。そして、2025年8月28日には、First Brand Awards2025のクロスオーバー部門で最高位のBrand賞を受賞するなど、今や韓国では非常に大きな人気を誇り、目覚ましい活躍を続けています。

この度、日韓国交正常化60周年記念コンサートを、彼が所属する韓国のミュージカル界を世界的に押し上げたEMK ENTERTAINMENTの協力のもと、開催する運びとなりました。ゲストには世界で活躍するサラ・オレインを迎え、日本のオーケストラと共演いたします。コンサート開催日には、日韓国交正常化60年記念曲「Across the Sea～この愛をいま」（作詞：松井五郎、作曲：大島ミチル、日韓共同制作）もお披露目する予定です。

【東京公演】

日 時 2025年11月7日（金） 開 場 18：00 開 演 19：00

会 場 東京オペラシティコンサートホール

チケット料金 S席11,000円（税込み） A席9,900円（税込み）

♪出演 Libelante（Kim Ji Hoon、Jin Won、Roh Hyun Woo ）

Special guest Sarah Àlainn

♪音楽監督・指揮 大島ミチル

オーケストラ CONCORDIA STRINGS

♪Piano 木村裕平

♪予定演奏曲 日韓国交正常化60年記念曲「Across the Sea～この愛をいま」（作詞：松井五郎、作曲：大島ミチル、日韓共同制作）他

♪主催 CONCORDIA https://www.concordia.co.jp

♪共催 EMK ENTERTAINMENT ♪協力 スラップショット

♪企画・プロデュース 近藤由紀子（CONCORDIA）/Sophy Jiwon Kim（EMK ENTERTAINMENT）

チケット販売【海外販売】

2025年11月6日（木）23:59まで ※公演前日まで ☆ZAIKO（https://zaiko.io/）電子チケット発

【一般国内販売】

2025年11月5日（日）23:59まで

☆ファミリーマートチケット（EVENTIFY） https://r.funity.jp/libelante

☆ローソンチケット Lコード：34858 https://l-tike.com/libelante2025/