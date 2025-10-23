高校生のための異分野ピッチコンテスト『U18 TORYUMON』開催決定

F Ventures LLP国内最大規模のU25世代向けスタートアップイベント「TORYUMON TOKYO 2025 BURST」のプレイベントとして、高校生のための異分野ピッチコンテスト「U18 TORYUMON」を、11月9日(日)にSHIBUYA QWSにてを開催いたします。

参加登録（無料）はこちら :https://luma.com/f44xwzi3

U18 TORYUMON について

U18 TORYUMONは、普段から多岐に渡った分野で活動している中高校生、または一歩踏み出したいと考えている高校生のためのイベントです。今回は、活動・興味の分野を超えたピッチコンテストを開催し、異分野の同世代との交流の場を提供します。

単なるプレゼンテーションの場に留まらず、未来を切り拓く若者同士のネットワークを醸成する登竜門（TORYUMON）となるイベントです。

また、ピッチ登壇者も募集しております。詳細は以下をご覧ください。

ピッチエントリーはこちら :https://forms.gle/gnrEsFzBxKeye7tVA

イベント概要

日時：2025年11月9日(日) 13:00 ~ 16:00

会場：SHIBUYA QWS（渋谷スクランブルスクエア 15F）

住所：東京都渋谷区渋谷２丁目２４－１２ 渋谷スクランブルスクエア 15F

アクセス：https://shibuya-qws.com/about/outline

スケジュール

13:00 ~ 13:15 開会挨拶

13:15 ~ 15:00 ピッチセッション

15:00 ~ 15:45 交流会

15:45 ~ 16:00 ピッチ結果発表・閉会挨拶

ピッチ登壇エントリー

■締切期限

・2025年10月31日（金） 23:59

■応募フォーム

・https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdypRHKFhT3qMQDvBiigsBws7pastPFNmfCDqYm0A932JqFiA/viewform

■応募対象

・高校生またはそれに準ずる年齢の方（18歳以下）である方

・イベント当日にオフラインでピッチが可能である方

■ピッチ例

・自分のビジネスプラン

・研究活動の報告、データ収集依頼

・留学経験から学んだこと、これからの夢 など

■選考内容

募集人数：全体で10名程度を予定

選考プロセス：提出いただいたフォームで登壇者を選抜し、後日メールにてご連絡します。

（11月2日（日）前後を予定）

また、エントリー時のプレゼンテーション資料の有無は問いません。



＊応募者多数の場合は面談を行う可能性がございます。予めご了承ください。

当日のピッチについて

■日時

・2025年11月9日（土） 13:00～16:00

■場所

・SHIBUYA QWS（渋谷スクランブルスクエア 15F）



■ピッチについて（変更の可能性あり）

・プレゼン時間：5分

※当日は参加者によるオーディエンス投票で優秀賞を決定します。

TORYUMON TOKYO 2025 BURST

イベント趣旨

TORYUMONは、U25世代向けスタートアップイベントです。既に起業している若手起業家、起業準備中のU25世代、そしてスタートアップに関心を持つ全ての人々が集まる場であり、起業やスタートアップの世界という新たな選択肢を提供します。前回のTORYUMON TOKYO 2024 IGNITEでは過去最大の約800名が会場を訪れるなど、大きな盛り上がりを見せました。

イベント参加者から着実に起業家を輩出し、イベントを通じて1,000万円前後のシードマネーを獲得する複数の学生起業家が見受けられます。有名起業家や投資家、政治家などジャンルを超えた豪華ゲストが参加者と密に交流する、まさにスタートアップの世界に踏み込む「登竜門」として、スタートアップに興味のあるU25世代のコミュニティのさらなる醸成を目指します。

イベント概要

日時：2025年12月20日(土) 12:00~19:30

会場：ベルサール渋谷ファースト

住所：東京都渋谷区東１丁目２－２０ 住友不動産渋谷ファーストタワー 2F

アクセス：https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shibuya/bs_shibuyafirst/

参加登録：https://lu.ma/toryumon

対象：学生 / U25の方

U25 TORYUMONピッチ応募フォームはこちら(https://share.hsforms.com/1n1Q0YtHZSCy_Wb6ISeDeIgnx3nl)から

TORYUMON TOKYO お申し込み :https://lu.ma/toryumon

【本プレスリリースに関する問い合わせ】

TORYUMON運営事務局 toryumon[at]f-ventures.vc

※大変お手数ですが[at]を@に置き換えをお願いいたします。