トリックなし、トリートだけ！4DDiG ハロウィンセール開催！
今年も4DDiGから、お得な「ご褒美（トリート）」が盛りだくさんのハロウィンセールをお届けします！
データ復元・システム管理・ファイル修復など、あなたのデジタルライフを快適にする人気ソフトウェアが最大70%OFF。
さらに、豪華賞品が当たるプレゼント企画も同時開催中です！
イベント概要：
特設ページ：https://x.gd/oC2kJ
期間：2025年10月23日（木）～2025年11月7日（金）
特典：抽選で最大70% OFFクーポン、人気ソフトの超特価セール、無料トライアル提供
ハロウィンプレゼント企画に参加しよう！
いたずらなし！幸運な当選者には豪華なご褒美（トリート）だけをお届けします。
【賞品】
Amazonギフト券 X 5名様
Netflixサブスクリプション X 5名様
スターバックスギフト券 X 10名様
【参加ルール】
@4DDiG_Japan をフォロー
この投稿をRT（リツイート）
投稿：https://x.gd/bYLyS
この投稿をRTして豪華賞品を無料でゲットするチャンスをお見逃しなく！
※賞品はイベント終了後、X（旧 Twitter）のダイレクトメッセージ（DM）にてお送りします。
ハロウィンセール！人気製品ラインナップ
最大70%OFFが当たるルーレットに挑戦して、お得な最安値で人気ソフトを手に入れましょう！
30% OFFセール製品
1．4DDiG Data Recovery：https://x.gd/eqaDJ
HDD/外付けHDD、USBメモリなど、あらゆるドライブから高い成功率でデータを復元。BitLocker暗号化ドライブにも対応。
2．4DDiG File Repair：https://x.gd/Y8iIY
AIによる画像拡張や写真・動画の 4K高画質化、あらゆるファイル形式の修復を叶えるオールインワンAIソリューション。
3．4DDiG Duplicate File Deleter：https://x.gd/jIqrCe
内蔵ディスクスペースアナライザーで、重複ファイルや大容量ファイルをワンクリックで検出・削除。ディスク容量を一発で回復します。
4．4DDiG Disk Copy：https://x.gd/tT7Cv
ディスクストレージのアップグレード、データ移行、バックアップのために、ディスク全体またはパーティションをクローンできる効果的なツール。
5．4DDiG Partition Manager：https://x.gd/WynJ7
OSの乗り換え、パーティションの整理、ディスク全体やパーティションの丸ごとクローンをこれ一本で実現する強力なツール。
6．4DDiG DLL Fixer：https://x.gd/AUIEH
7,000種類以上のDLLエラーをワンクリックで修復し、システムとゲームのスムーズな動作を回復させます。
0 円無料お試し製品
1．4DDiG Windows Backup：https://x.gd/RFuhn
単一のダッシュボードから、システム全体またはパーティションを、内蔵・外付けデバイスに簡単にバックアップ・復元できます。
2．4DDiG Mac Cleaner：https://x.gd/PXR8p
360°ディープスキャンで、システムキャッシュ、アプリの残骸、隠れたジャンクファイルを安全かつ迅速にクリーンアップ。
ご利用規約
セール期間: 2025年10月23日から2025年11月7日まで。
価格について: すべての割引はすでに適用されており、製品ページに反映されています。
特典の適用について: 本特典は公式イベントページ限定で有効であり、他のプロモーションや割引との併用はできません。
最終決定権: 本イベントに関する最終的な解釈の権利は、Tenorshare 4DDiGに帰属します。
今すぐコードをコピーして、ハロウィンセールでおトクなお買い物を楽しんでください！
