MBRをGPTに変換してWindows 11 25H2へ安心アップグレード|4DDiG Partition Manager
新しいWindows 11 25H2へのアップグレードを考えている方の中には、「MBRディスクのままだとアップデートできない…」と困っている方も多いのではないでしょうか？そんな時に役立つのが、4DDiG Partition Managerです
2025年10月24日（金）時点の最新版では、データを消さずにMBRからGPTへ安全に変換できるため、初心者でも安心してWindows 11 25H2へアップグレードできます。複雑なコマンド操作も不要で、クリックだけで簡単に作業を完了できるのが魅力です。
4DDiG Partition Managerを無料ダウンロード：https://x.gd/bjqy4
Part1：Windows 11ではなぜGPTが必要なの？
Windows 11 25H2へのアップグレードを考えているなら、まず知っておきたいのが「GPT形式のディスクが必須」という点です
システム要件には「UEFIモード」と「Secure Boot」が有効であることが明記されており、これらを満たすにはディスクがGPT形式である必要があります。
もし今のパソコンがMBR形式のままだと、Windows 10からアップグレードを進めても途中で止まってしまうことがあります。これは、Windows 11が従来のレガシーBIOSではなくUEFI環境を前提に設計されているためです。
つまり、スムーズにWindows 11 25H2へアップグレードするためには、事前にMBRからGPTに変換しておくのが確実な方法といえます。
Part2：MBRをGPTに変換する方法
Windows 11 25H2へアップグレードするためには、MBRディスクを安全にGPTへ変換することが欠かせません。
ここでは、Windows 11やWindows 10環境で使える代表的な変換方法を3つ紹介します。ツールを使う方法と、標準機能を使う方法の両方を見ていきましょう。
方法1：4DDiG Partition Managerを使う
もっとも手軽で安全なのが、専用ソフト「4DDiG Partition Manager」を使う方法です。
このツールなら、データを削除することなくクリック操作だけでMBRからGPTに変換できます。初心者でも安心して使える直感的な操作が特徴です。手順は以下の通りです。
4DDiG Partition Managerを無料ダウンロード：https://x.gd/bjqy4
1.コンピュータに4DDiG Partition Managerをダウンロードしてインストールします。そして、アプリケーションを起動し、左側の列で「ディスクを変換」を選択し、「MBRをGPTに変換」をクリックして続行します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332455&id=bodyimage1】
2.変換するディスクを選択して、「続行」をクリックして、変換インタフェースに入ります。選択したディスクがシステムディスクの場合、プログラムはPEコンポーネントをダウンロードします。ダウンロードに成功すると、プロンプトウィンドウが表示されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332455&id=bodyimage2】
3.Windows PEでプログラムが起動したら、「MBRをGPTに変換」を選択して続行します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332455&id=bodyimage3】
4.4DDiG Partition ManagerはMBRをGPTに変換しています。 ディスク変換の速度は、ディスク上のパーティションの数によって異なります。変換は成功しました！以下の手順に従ってコンピュータを起動してください。そうしないと、コンピュータが正しく起動しない場合があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332455&id=bodyimage4】
2025年10月24日（金）時点の最新版では、データを消さずにMBRからGPTへ安全に変換できるため、初心者でも安心してWindows 11 25H2へアップグレードできます。複雑なコマンド操作も不要で、クリックだけで簡単に作業を完了できるのが魅力です。
4DDiG Partition Managerを無料ダウンロード：https://x.gd/bjqy4
Part1：Windows 11ではなぜGPTが必要なの？
Windows 11 25H2へのアップグレードを考えているなら、まず知っておきたいのが「GPT形式のディスクが必須」という点です
システム要件には「UEFIモード」と「Secure Boot」が有効であることが明記されており、これらを満たすにはディスクがGPT形式である必要があります。
もし今のパソコンがMBR形式のままだと、Windows 10からアップグレードを進めても途中で止まってしまうことがあります。これは、Windows 11が従来のレガシーBIOSではなくUEFI環境を前提に設計されているためです。
つまり、スムーズにWindows 11 25H2へアップグレードするためには、事前にMBRからGPTに変換しておくのが確実な方法といえます。
Part2：MBRをGPTに変換する方法
Windows 11 25H2へアップグレードするためには、MBRディスクを安全にGPTへ変換することが欠かせません。
ここでは、Windows 11やWindows 10環境で使える代表的な変換方法を3つ紹介します。ツールを使う方法と、標準機能を使う方法の両方を見ていきましょう。
方法1：4DDiG Partition Managerを使う
もっとも手軽で安全なのが、専用ソフト「4DDiG Partition Manager」を使う方法です。
このツールなら、データを削除することなくクリック操作だけでMBRからGPTに変換できます。初心者でも安心して使える直感的な操作が特徴です。手順は以下の通りです。
4DDiG Partition Managerを無料ダウンロード：https://x.gd/bjqy4
1.コンピュータに4DDiG Partition Managerをダウンロードしてインストールします。そして、アプリケーションを起動し、左側の列で「ディスクを変換」を選択し、「MBRをGPTに変換」をクリックして続行します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332455&id=bodyimage1】
2.変換するディスクを選択して、「続行」をクリックして、変換インタフェースに入ります。選択したディスクがシステムディスクの場合、プログラムはPEコンポーネントをダウンロードします。ダウンロードに成功すると、プロンプトウィンドウが表示されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332455&id=bodyimage2】
3.Windows PEでプログラムが起動したら、「MBRをGPTに変換」を選択して続行します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332455&id=bodyimage3】
4.4DDiG Partition ManagerはMBRをGPTに変換しています。 ディスク変換の速度は、ディスク上のパーティションの数によって異なります。変換は成功しました！以下の手順に従ってコンピュータを起動してください。そうしないと、コンピュータが正しく起動しない場合があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332455&id=bodyimage4】