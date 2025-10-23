『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』POP UP SHOPが開催！　新たに誕生した男性精霊アイドルグループ「アイドルωクラウンズ」の新作グッズも♪

株式会社Ａ３

『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』POP UP SHOPが2025年11月14日(金)よりHMV&BOOKS SHIBUYAにて開催！ 本日よりHMV&BOOKS onlineで、通販もスタートしています。

『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』から、新たに男性精霊アイドルグループ「アイドルωクラウンズ」が誕生！ 煌びやかなアイドル衣装に身を包んだキワム、アポロニオ、ヴィレスの描き下ろしイラストと、美麗な公式イラストを使用した新作グッズが登場します。

購入特典とあわせて、ぜひチェックしてください！

【販売情報（通販／店舗）】

＜通販＞

販売期間：2025年10月23日(木)～

販売場所：HMV&BOOKS online(https://www.hmv.co.jp/en/news/article/251001132/)

＜店舗＞

販売期間：2025年11月14日(金)～11月25日(火)

販売場所：HMV&BOOKS SHIBUYA（東京都渋谷区神南1-21-3 渋谷 modi 内 6F）

【グッズ一覧】

ホログラム缶バッジ（描き下ろし／全6種）

■価格：[単品] 572円（税込）／[コンプリートセット] 3,432円（税込）

■サイズ：約5.7cm

※ブラインド商品となっており、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。

ホログラム缶バッジ（公式イラスト／全18種）

■価格：[単品] 572円（税込）／[コンプリートセット] 各5,148円（税込）

■サイズ：約5.7cm

※セット1とセット2に分かれています。

※ブラインド商品となっており、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。

アクリルカード（描き下ろし／全6種）

■価格： [単品] 660円（税込）／[コンプリートセット] 3,960円（税込）

■サイズ：約7cm×約9cm

※ブラインド商品となっており、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。

アクリルカード（公式イラスト／全18種）

■価格： [単品] 660円（税込）／[コンプリートセット] 各5,940円（税込）

■サイズ：約7cm×約9cm

※セット1とセット2に分かれています。

※ブラインド商品となっており、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。

キャラクリアケース（描き下ろし／全3種）

■価格：各900円（税込）

■サイズ：約22.4cm×約15.5cm

アクリルスタンド（描き下ろし／全3種）

■価格：各1,925円（税込）

■サイズ：15cm×15cm以内（※商品によって異なります）

コレクションボトル（描き下ろし／全3種）

■価格：各1,815円（税込）

■サイズ：約5cm×約12cm×約1cm以内

L版ブロマイド3枚セット（描き下ろし＆公式イラスト／全7種）

※画像は一例です。

■価格：各550円（税込）

■サイズ：約12.7cm×約8.9cm

購入特典ポストカード（全3種）

『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』の商品を1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

※通販でのご購入は特典対象外となります。

(C)COLOPL, Inc.

【クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ 基本情報】

クイズに答えながらクエストを進めるクイズ＆カードバトルRPG。ゲームの舞台は魔法の息づく架空世界・クエス＝アリアス。プレイヤーは魔法使いとなり、一流の魔法使いを目指します。2025年3月5日に12周年を迎えました。

◆アプリ名：クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ

◆価格：アイテム課金制

◆公式サイト URL：https://colopl.co.jp/magicianwiz/

◆公式X：https://x.com/colopl_quiz

◆ダウンロードページ URL：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/wiz/1st95nq1/

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

eeo Stage：https://eeo.today/stage/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus