『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』POP UP SHOPが開催！ 新たに誕生した男性精霊アイドルグループ「アイドルωクラウンズ」の新作グッズも♪
『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』POP UP SHOPが2025年11月14日(金)よりHMV&BOOKS SHIBUYAにて開催！ 本日よりHMV&BOOKS onlineで、通販もスタートしています。
『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』から、新たに男性精霊アイドルグループ「アイドルωクラウンズ」が誕生！ 煌びやかなアイドル衣装に身を包んだキワム、アポロニオ、ヴィレスの描き下ろしイラストと、美麗な公式イラストを使用した新作グッズが登場します。
購入特典とあわせて、ぜひチェックしてください！
【販売情報（通販／店舗）】
＜通販＞
販売期間：2025年10月23日(木)～
販売場所：HMV&BOOKS online(https://www.hmv.co.jp/en/news/article/251001132/)
＜店舗＞
販売期間：2025年11月14日(金)～11月25日(火)
販売場所：HMV&BOOKS SHIBUYA（東京都渋谷区神南1-21-3 渋谷 modi 内 6F）
【グッズ一覧】
ホログラム缶バッジ（描き下ろし／全6種）
■価格：[単品] 572円（税込）／[コンプリートセット] 3,432円（税込）
■サイズ：約5.7cm
※ブラインド商品となっており、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。
ホログラム缶バッジ（公式イラスト／全18種）
■価格：[単品] 572円（税込）／[コンプリートセット] 各5,148円（税込）
■サイズ：約5.7cm
※セット1とセット2に分かれています。
※ブラインド商品となっており、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。
アクリルカード（描き下ろし／全6種）
■価格： [単品] 660円（税込）／[コンプリートセット] 3,960円（税込）
■サイズ：約7cm×約9cm
※ブラインド商品となっており、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。
アクリルカード（公式イラスト／全18種）
■価格： [単品] 660円（税込）／[コンプリートセット] 各5,940円（税込）
■サイズ：約7cm×約9cm
※セット1とセット2に分かれています。
※ブラインド商品となっており、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。
キャラクリアケース（描き下ろし／全3種）
■価格：各900円（税込）
■サイズ：約22.4cm×約15.5cm
アクリルスタンド（描き下ろし／全3種）
■価格：各1,925円（税込）
■サイズ：15cm×15cm以内（※商品によって異なります）
コレクションボトル（描き下ろし／全3種）
■価格：各1,815円（税込）
■サイズ：約5cm×約12cm×約1cm以内
L版ブロマイド3枚セット（描き下ろし＆公式イラスト／全7種）
※画像は一例です。
■価格：各550円（税込）
■サイズ：約12.7cm×約8.9cm
購入特典ポストカード（全3種）
『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』の商品を1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全3種）をランダムで1枚プレゼントいたします。
※通販でのご購入は特典対象外となります。
【クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ 基本情報】
クイズに答えながらクエストを進めるクイズ＆カードバトルRPG。ゲームの舞台は魔法の息づく架空世界・クエス＝アリアス。プレイヤーは魔法使いとなり、一流の魔法使いを目指します。2025年3月5日に12周年を迎えました。
◆アプリ名：クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ
◆価格：アイテム課金制
◆公式サイト URL：https://colopl.co.jp/magicianwiz/
◆公式X：https://x.com/colopl_quiz
◆ダウンロードページ URL：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/wiz/1st95nq1/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus