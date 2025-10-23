株式会社DELTA、「YAPC::Fukuoka 2025」にplatinumスポンサーとして協賛およびブース出展決定

株式会社DELTA

株式会社DELTA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：丹哲郎）は、2025年11月14日～15日に福岡で開催される「YAPC::Fukuoka 2025」にplatinumスポンサーとしてブース出展することをお知らせします。

出展の背景

日本のIT業界を作ってきた歴史あるエンジニアコミュニティであるYAPC。

「エンジニアのためのエンジニア組織」を標榜しているDELTAとしても多種多様な業界・業種・職種のエンジニアが集う本コミュニティへの関わりや還元を重視しており、昨年の「YAPC::Hakodate 2024」からスポンサードをしてきました。

今回の「YAPC::Fukuoka 2025」もコミュニティとの関わりや還元を目的とするとともに、「YAPC::Fukuoka 2025」のテーマである「きゅう」をヒントに、DELTAの現在地を知っていただく場としても期待をしております。

これまで約200社以上のクラウドコスト診断と削減を行ってきた、「コスト削減の会社」としてのイメージが強いDELTA。2025年にかけて次々と新たなサービスをリリースして、解決可能なエンジニアリング課題を拡げています。

「コスト削減の会社」から『コスト削減をはじめとした「技術的負債の解消」に強みを持つ会社へ』。

エンジニアのためのエンジニア組織を追「求」した結果、変化し続けているDELTAの現在地を知ってもらいたい。

そんな願いも込めて、昨年の「YAPC::Hakodate 2024」に引き続き、今年もスポンサードすることを決定いたしました。

「YAPC::Fukuoka 2025」概要

日時：2025年11月14日(金) 9:30-19:00、11月15日（土）9:00-18:00

場所：福岡工業大学

URL：https://yapcjapan.org/2025fukuoka/

サイドイベント情報

DELTAでは「YAPC::Fukuoka 2025」を全力で盛り上げるべく、Day1の前日である11/13（木）から3日連続で非公式のサイドイベントを開催いたします。気になる方は各イベントお早めにお申し込みください。

11/13（木）19:00- 非公式前夜祭

30名規模で開催予定。店内醸造しているクラフトビールを中心にドリンク飲み放題で提供いたします。

申し込み：https://hack-at-delta.connpass.com/event/372040/

会場：B.R.E.W.

住所：〒810-0062 福岡県福岡市中央区荒戸1-2-5 イスト大濠 1F

アクセス：大濠公園駅から徒歩2分

11/14（金）20:30- 非公式Day1 懇親会

40名規模で開催予定。福岡を代表するブルワリーの1つFUKUOKA CRAFTさんの飲食店で、クラフトビール×メキシコ料理をお楽しみにいただきます。

申し込み：https://hack-at-delta.connpass.com/event/372153/

会場：FUKUOKA CRAFT by エルボラーチョ

住所：〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-11-4 どんぱビル 1F

アクセス：赤坂駅から徒歩5分

11/15（土）22:00- CTO/VPoE Drink up in Fukuoka（完全招待制）

15～20名規模で開催。せっかくの機会なので福岡に拠点を構える企業のCTO/VPoE/開発部長レイヤの方を交えた場を設計する予定です。

申し込み：DELTAより個別ご招待

会場：STANDard shop

住所：〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院１丁目１６ １４BEIDEN薬院 １Ｆ

アクセス：薬院駅から徒歩6分

株式会社DELTAについて

株式会社DELTAは、「成長企業のエンジニアを支え続けるエコシステムを形成する」をビジョンに掲げ、CTOおよびエンジニア組織向けに幅広い技術・採用支援サービスを展開しています。

これまでに「CTO booster」や「FinOps booster」を通じ、200社以上のプロジェクトを診断・支援し、エンジニア組織の生産性向上とコスト最適化に貢献してきました。

コーポレートサイト: https://teamdelta.jp/

- CTO booster: https://costcut.cloud/- DELTAの請求代行：https://resale.teamdelta.jp/- VersionUp booster: https://teamdelta.jp/lp/versionup

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目19番15‑609号 宮益坂ビルディング

代表取締役：丹 哲郎

設立：2021年10月22日

資本金：5,000,000円

事業内容：テックリード事業開発支援、プロトタイピング、UI/UXデザイン、DXおよび非機能要件技術支援

