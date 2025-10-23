NECプラットフォームズ、複数台同時接続でも安定した通信を実現するWi-Fi 6対応ホームルータ「Aterm 3000D4AX」を発売

NECプラットフォームズ株式会社

NECプラットフォームズは、Wi-Fi 6に対応した4ストリームのWi-Fiホームルータ「Aterm 3000D4AX」を2025年11月20日に発売します。

Aterm 3000D4AXは、高速性と安定性を高めたWi-Fi 6（IEEE 802.11ax、以下11ax）に対応し、最大2402Mbps（注1）の高速無線通信を実現します。また、複数の中継機を使用して1つのネットワークを構築するメッシュ中継機能に対応しており、通信エリアを柔軟に拡大して安定した通信環境を構築できます。

なお本製品は、NECプラットフォームズが提供するクラウド型統合管理サービス「NetMeister Home」（注2）対象装置への追加を予定しています。回線サービス事業者の業務負荷低減に有用な機能として、遠隔地からの設定変更や稼働監視、宅内Wi-Fiの見える化などのサービスを提供し、回線サービス事業者へのさらなる販売拡大を目指します。

【背景】

近年、テレワークやオンライン学習、大容量・高画質の動画視聴などが日常的になり、宅内でより高速かつ安定的なWi-Fi環境を構築するニーズが高まっています。

【本製品の主な特長】

1. Wi-Fi 6（11ax）対応

高速性と安定性を高めたWi-Fi 6（11ax）に対応し、通信帯域を分割して複数台の端末へ同時にデータを送信できる「OFDMA」（注3）や、複数アンテナを活用したビームフォーミング技術（注４）による複数端末との同時通信を実現する「MU-MIMO」などの機能を搭載しました（注5、6）。宅内の各部屋で多数のデバイスを接続する際にも、安定した通信環境の構築が可能です。

2.メッシュ中継機能搭載

親機と複数の中継機が連携して通信エリアを柔軟に拡大することで、宅内における安定した通信環境を構築できます。また、通信状態が良いアクセスポイントに自動で切り替えるローミング機能（注7）により、スマートフォンなど家の中で移動しながら利用する場合でもシームレスで快適な通信を実現します。

3.Aterm ホームネットワークリンク

スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を利用することで、インターネット経由で宅外など遠隔からでも宅内に設置した本製品を操作できます。本製品の無線設定や再起動など利用中に必要なメンテナンスに加え、接続した端末の一覧・接続履歴の表示といったネットワークの可視化が可能です。

・ヒートマップ機能

Wi-Fiの通信速度を測定し通信状況を色の濃淡で表示するヒートマップ機能を搭載。Wi-Fiの通信状況を視覚的に把握でき、より快適な通信環境の構築に役立ちます（注8、9、10）。

・初期設定ウィザード機能

初期設定をサポートする機能により、初期設定からご利用中のメンテナンスまでアプリ上で操作することができます （注8）。

【販売価格、販売開始時期】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127290/table/54_1_7ade15cd8d35d2402f15ae35d4238b94.jpg?v=202510240857 ]

NECプラットフォームズは、今後も通信性能の向上、機能の充実等に取り組み、無線通信環境の高度化を通じ安心かつ快適な社会の実現に貢献していきます。

以上

（注1）表示の数値は本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度ではありません。

（注2）回線サービス事業者向けのサービスです。ご利用の際にはご契約など事前の手続きが必要です。

（注3）OFDMA機能を利用するには、端末側も本機能に対応している必要があります。

（注4）無線通信に用いられる電波をアンテナから特定の方向に強めたり弱めたりすることで、通信距離を伸ばしたり感度を向上させる技術を指します。

（注5）MUｰMIMOを利用するには、受信側の端末もMUｰMIMOに対応している必要があります。

（注6）ダウンリンクのみ対応しています。

（注7）IEEE802.11k、IEEE802.11vに対応していない端末は自動で切り替わらない場合があります。

（注8）お使いになる端末と本製品は同一のネットワークに接続している必要があります。

（注9）Wi-Fiの速度測定には、本アプリをインストールした端末が2台必要となります。

（注10）ヒートマップ機能は他社のWi-Fi ルータでもご利用できます。

※Aterm、NetMeisterは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。

※Wi-Fi、Wi-Fi 6は、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。

※その他、記載されている商品名、サービス名、会社名は、各社の登録商標、商標もしくは商号です。

＜本製品について＞

Aterm製品情報サイト「Aterm Station」

https://aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/3000d4ax/

