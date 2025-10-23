インクジェットプリンターの出力データ制作をよりシンプルに。新しいVisual Communication Module登場

ローランド ディー.ジー.株式会社

デジタル印刷ソリューションの世界的リーダーであるローランド ディー.ジー.株式会社は、本日、「Roland DG Connect Designer（ローランドディージー・コネクトデザイナー）」の機能アップデートと共に、その機能をさらに拡張する「Visual Communication Module（ビジュアルコミュニケーションモジュール）」を新たに発表いたします。

Roland DG Connect Designerは、異なる目的、スキル、経験値をお持ちのお客様すべてに、より快適に、より効率よく、よりシンプルに当社インクジェットプリンターをご利用いただきたいというコンセプトのもと開発し、2025年6月に発表されたソフトウェアです。デザインに不慣れな方でも手軽にデータを制作いただける簡単操作のデザイン機能と、RIPソフトウェアを意識せずダイレクトに出力ができる当社デバイスとの高い親和性を併せ持っています。

今回の機能アップデートでは、新たにカッティング機能に対応。これによりシートやフィルムを自由な形状に切り抜くことができるカッティングマシンや、一台でユニークな形状のサイングラフィックやステッカーなどが制作できるPrint＆Cut機へのダイレクト出力が可能になりました。

また、新しく登場した「Visual Communication Module」 は、出力用のデータ制作をよりシンプルにする高度な機能の数々を搭載。

JPEGやPNGなどの写真や画像データをベクターデータ化する機能は、色ごとに画像を自動的に分割し、特定の色の画像をまとめて選択できるため、簡単かつ正確なデータ編集加工を実現します。

さらに、SVG（Scalable Vector Graphics）編集機能は、読み込んだSVGデータの線と塗りつぶし領域をレイヤーごとに分割表示することで、形状・色・パターンの編集作業をよりシンプルに。拡大・縮小しても画質が劣化しないSVGデータを使うことが多いロゴやイラストのデータを使ったTシャツやステッカー、オリジナルグッズのデータ制作に力を発揮します。また、ワンクリックでポートレートなどの画像の背景から前景を分離できる背景除去機能にも対応しており、スピーディに印刷用データを準備することができます。

当社グローバルセールス&マーケティング本部 本部長の二村 龍吾は「ローランド ディー.ジー.は、1981年の創業以来、多様なお客様の創造性を引き出し、新たな挑戦を後押しするソリューションの提供をしてまいりました。プロフェッショナル向けのデザインソフトウェアに搭載されている高度な機能を、誰もが簡単かつ直感的に操作できるようにしたRoland DG Connect Designerは、より多くの方々に専門的なデジタル機器を身近にご利用いただける環境を提供します。今後も、人々のクリエイティブな活動やビジネスの成長を支える革新的なソリューションを、世界中のお客様にお届けしてまいります」と述べています。

本ソフトウェアは、Roland DG Connect(https://connect.rolanddg.com/)上からご利用いただけます。

Roland DG Connect Designerのリリースはこちら(https://www.rolanddg.com/ja/news/2025/250620-roland-dg-connect-designer)

Visual Communication Module操作画面

ローランド ディー.ジー.株式会社について

ローランド ディー.ジー.株式会社は「世界の創造（ワクワク）をデザインする」をパーパスに掲げ、誰もが手軽に表現やものづくりを行えるデジタルソリューションを通じてより豊かな社会の実現を目指します。主力製品の業務用インクジェットプリンターは、広告・看板からインテリア装飾まで幅広いビジュアルコミュニケーション用途で活用されています。また、個人のニーズに合わせたグッズのパーソナライズや、少量多品種のカスタマイズ生産を実現するプリンターやカッティングマシン、3Dものづくり製品などにより、デジタルファブリケーションの新しい可能性を開拓しています。近年では、プリント業務の生産性向上を実現するコネクテッドサービスや、独自のシステムで中小製造業の生産現場を改善するクラウドサービスを提供し、デジタルトランスフォーメーションの推進に積極的に取り組んでいます。

