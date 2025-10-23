「VersaWorks 7」がさらに進化 より効率的なオンデマンド印刷を実現する機能を追加

ローランド ディー.ジー.株式会社

デジタル印刷ソリューションの世界的リーダーであるローランド ディー.ジー.株式会社は、本日、当社インクジェットプリンターに標準付属のRIPソフトウェア「VersaWorks（バーサワークス）7」の有料拡張機能を発表いたします。新たな追加機能により、多様化する働き方や、より効率的なオンデマンド印刷を支援するソリューションとして進化いたしました。

最大の特長は、インターネット接続環境があれば、在宅勤務中や外出先、さらには休暇先からでも遠隔操作で印刷することを可能にした新開発の「VersaWorks Remote」です。データをクラウド上にアップロードするだけで、VersaWorks上の出力設定が自動的に反映されるため、離れた場所からでも作業場と同じように出力できます。

また従来、出力設定情報の自動保存に対応していた「VersaWorks Backup」がさらに進化し、出力データの自動バックアップにも対応いたしました。必要な時に出力データをクラウド上からダウンロードできるため、突発的な再出力の依頼にも即座にリピート印刷することが可能に。スムーズで信頼性の高い運用をサポートします。

使用頻度の高い出力設定を登録できる入力フォルダの数も、従来の5個から20個に拡張。異なるメディアや材料、クライアント、用途などに応じて複数の出力設定を登録できるため、出力セットアップ時間の短縮やミスのない出力ワークフローを実現します。さらに、上記の有料機能に加え、VersaWorksに最大8台までプリンターを登録できるようになり（無料）、異なる機種を複数台導入し幅広いプリントビジネスを展開されるお客様にとっても、より運用しやすい環境を提供します。

グローバルセールス＆マーケティング本部 本部長 二村 龍吾は、「VersaWorks 7は、すべてのお客様にとってベストなRIPソフトウェアをお届けしたい、というコンセプトとのもと誕生しました。今回の拡張機能は、多様化するユーザー様のプリントビジネスの競争力強化につながるものと考えております。当社は、これからも時代の変化に合わせながら、お客様の創造性とビジネスの拡大に貢献できるソリューションを提供し続けてまいります」と述べています。

新機能「VersaWorks 7」の拡張機能は、2025年10月23日よりRoland DG Connectを通じて全世界で提供開始となります。

詳細は以下をご覧ください：

https://www.rolanddg.co.jp/products/software/versaworks-7

ローランド ディー.ジー.株式会社について

ローランド ディー.ジー.株式会社は「世界の創造（ワクワク）をデザインする」をパーパスに掲げ、誰もが手軽に表現やものづくりを行えるデジタルソリューションを通じてより豊かな社会の実現を目指します。主力製品の業務用インクジェットプリンターは、広告・看板からインテリア装飾まで幅広いビジュアルコミュニケーション用途で活用されています。また、個人のニーズに合わせたグッズのパーソナライズや、少量多品種のカスタマイズ生産を実現するプリンターやカッティングマシン、3Dものづくり製品などにより、デジタルファブリケーションの新しい可能性を開拓しています。近年では、プリント業務の生産性向上を実現するコネクテッドサービスや、独自のシステムで中小製造業の生産現場を改善するクラウドサービスを提供し、デジタルトランスフォーメーションの推進に積極的に取り組んでいます。

