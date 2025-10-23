米国株の″検討の入口″を軽くする――S&P500を日本語1ページで俯瞰できる『Single Stock』正式リリース

デシセンス株式会社

デシセンス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：大野広達、以下「デシセンス」）は、S&P500構成銘柄を中心に各銘柄を日本語で1ページ要約する投資情報サービス『Single Stock』を2025年10月23日に正式リリースしました。投資家が感じやすい「難しそう」「時間がかかる」といった心理的・実務的コストを抑え、"検討のテーブルにまだ上がっていない"米国株への第一歩を後押しします。サイト内には、基礎知識や判断の視点を補うコラムコンテンツも併設しています。

背景

NISA制度の拡充で個人投資の裾野は広がる一方、米国株は検討段階で止まりがちです。当社が投資層（未投資者を除外）を対象に行った調査では、米国個別株を「やや／強く」検討する層は29％にとどまり、「あまり／全く検討しない」層が47％という結果でした（n=36、有効回答ベース）。主なハードルには、「銘柄選定が難しい」（28％）、「為替・税制などの実務的負担」（各11％）などが挙がっています。こうした状況に対し『Single Stock』は、"まず比較検討できるだけの情報を、短時間で"得られる環境を提供します。

※調査出典：デシセンス独自調査（2025年10月、投資層n=36）。詳細は「調査サマリー」欄参照。

サービス概要｜Single Stock（https://single-stock.com(https://single-stock.com/)）

こんな課題に

- 1銘柄＝1ページ（日本語） 事業の骨子、最近のトピック、財務・配当、競合・リスク等を約3分で俯瞰。- 横断比較しやすい設計 セクター／テーマでの探索、要点の同一フォーマット化で"決め方"の足場を提供。- コラム併設 米国株の基礎、NISAや税・為替の実務、銘柄の見方など判断に必要な文脈を補完。- 対応範囲 S&P500中心（順次拡大）。全ページ日本語で提供。- 情報は多いが"最初の比較"に時間がかかる- 銘柄の見方・判断軸が定まらない- 米国株が"検討の外"に置かれがち（面倒・複雑の印象）

『Single Stock』は、「調べ始める前の負担」を下げ、"検討のテーブルに載せる"ための最短ルートを目指します。

コラムコンテンツについて

サイト内のコラム（https://single-stock.com/jp/us/article）では、

- 米国株の基礎（買い方／取引時間／配当・税の基礎）- 判断の視点（成長・収益性・資本効率・配当／リスクの見方）- NISAの活用や実務の注意点

などを体系的に解説。サービスの要約ページと連動し、「情報→理解→検討」を1サイト内で完結できるよう設計しています。

調査サマリー（背景データ）

- 対象：投資層（未投資者・「わからない」中心層を除外）n=36- 米国個別株の検討状況（Q4、有効回答n=34）- - 「やや／強く検討する」：29.4％- - 「あまり／全く検討しない」：47.1％- - 「どちらともいえない」：23.5％- 主なハードル（単一回答、n=36）- - 銘柄選定が難しい：27.8％（10件）- - 為替リスク：11.1％（4件）- - 税制・手続き：11.1％（4件）- - （参考）判断保留：「わからない」16.7％（6件）- NISAの利用状況（n=36）- - 利用中：61.1％（22件）／保有（利用中＋未利用）：66.7％（24件）

注1）検討状況の比率は「当てはまらない・わからない」を分母から除外した有効回答ベース。

注2）本サマリーは背景情報であり、本サービスの機能説明を主軸としています。

会社概要

本件に関するお問い合わせ

免責

- 会社名：デシセンス株式会社- 所在地：〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目2番123号 イノゲート大阪9-10F- 代表者：代表取締役 大野広達- 事業開始：2025年7月- 事業内容：マーケティング×AI活用によるデジタルサービスの企画・開発・運営- 企業サイト：https://decisense.com- お問い合わせフォーム：https://decisense.com/contact

本リリースは情報提供を目的としたものであり、特定銘柄の売買を勧誘・推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。