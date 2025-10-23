米国株の″検討の入口″を軽くする――S&P500を日本語1ページで俯瞰できる『Single Stock』正式リリース
デシセンス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：大野広達、以下「デシセンス」）は、S&P500構成銘柄を中心に各銘柄を日本語で1ページ要約する投資情報サービス『Single Stock』を2025年10月23日に正式リリースしました。投資家が感じやすい「難しそう」「時間がかかる」といった心理的・実務的コストを抑え、"検討のテーブルにまだ上がっていない"米国株への第一歩を後押しします。サイト内には、基礎知識や判断の視点を補うコラムコンテンツも併設しています。
背景
NISA制度の拡充で個人投資の裾野は広がる一方、米国株は検討段階で止まりがちです。当社が投資層（未投資者を除外）を対象に行った調査では、米国個別株を「やや／強く」検討する層は29％にとどまり、「あまり／全く検討しない」層が47％という結果でした（n=36、有効回答ベース）。主なハードルには、「銘柄選定が難しい」（28％）、「為替・税制などの実務的負担」（各11％）などが挙がっています。こうした状況に対し『Single Stock』は、"まず比較検討できるだけの情報を、短時間で"得られる環境を提供します。
※調査出典：デシセンス独自調査（2025年10月、投資層n=36）。詳細は「調査サマリー」欄参照。
サービス概要｜Single Stock（https://single-stock.com(https://single-stock.com/)）- 1銘柄＝1ページ（日本語） 事業の骨子、最近のトピック、財務・配当、競合・リスク等を約3分で俯瞰。
- 横断比較しやすい設計 セクター／テーマでの探索、要点の同一フォーマット化で"決め方"の足場を提供。
- コラム併設 米国株の基礎、NISAや税・為替の実務、銘柄の見方など判断に必要な文脈を補完。
- 対応範囲 S&P500中心（順次拡大）。全ページ日本語で提供。
こんな課題に- 情報は多いが"最初の比較"に時間がかかる
- 銘柄の見方・判断軸が定まらない
- 米国株が"検討の外"に置かれがち（面倒・複雑の印象）
『Single Stock』は、「調べ始める前の負担」を下げ、"検討のテーブルに載せる"ための最短ルートを目指します。
コラムコンテンツについて
サイト内のコラム（https://single-stock.com/jp/us/article）では、
- 米国株の基礎（買い方／取引時間／配当・税の基礎）
- 判断の視点（成長・収益性・資本効率・配当／リスクの見方）
- NISAの活用や実務の注意点
などを体系的に解説。サービスの要約ページと連動し、「情報→理解→検討」を1サイト内で完結できるよう設計しています。
調査サマリー（背景データ）- 対象：投資層（未投資者・「わからない」中心層を除外）n=36
- 米国個別株の検討状況（Q4、有効回答n=34）
- - 「やや／強く検討する」：29.4％
- - 「あまり／全く検討しない」：47.1％
- - 「どちらともいえない」：23.5％
- 主なハードル（単一回答、n=36）
- - 銘柄選定が難しい：27.8％（10件）
- - 為替リスク：11.1％（4件）
- - 税制・手続き：11.1％（4件）
- - （参考）判断保留：「わからない」16.7％（6件）
- NISAの利用状況（n=36）
- - 利用中：61.1％（22件）／保有（利用中＋未利用）：66.7％（24件）
注1）検討状況の比率は「当てはまらない・わからない」を分母から除外した有効回答ベース。
注2）本サマリーは背景情報であり、本サービスの機能説明を主軸としています。
会社概要- 会社名：デシセンス株式会社
- 所在地：〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目2番123号 イノゲート大阪9-10F
- 代表者：代表取締役 大野広達
- 事業開始：2025年7月
- 事業内容：マーケティング×AI活用によるデジタルサービスの企画・開発・運営
- 企業サイト：https://decisense.com
本件に関するお問い合わせ- お問い合わせフォーム：https://decisense.com/contact
免責
本リリースは情報提供を目的としたものであり、特定銘柄の売買を勧誘・推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。