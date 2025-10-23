＜高収益組織キーエンスの実践例＞海外現地拠点における採用・育成・定着の型ー海外現地の“人”の課題に終止符をー｜11/6(木)10:30開催

インサイトアカデミー株式会社

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、無料webセミナー「＜高収益組織キーエンスの実践例＞海外現地拠点における採用・育成・定着の型ー海外現地の“人”の課題に終止符をー」を開催致します。

無料セミナー申込み :https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20251106

セミナー詳細

概要

・開催日 ： 2025年11月6日（木）

・開催時間 ： 10：30-11：45

・参加費 ： 無料

・形式 ： オンラインにて開催（アーカイブ動画生配信）※過去に開催したセミナーの録画を生

配信いたします

・対象者 ： 人事部責任者/担当者、海外事業部責任者/担当者、海外駐在員/海外駐在予定者

・参加特典 ： 投影資料の配布（アンケートご回答者様）

※法人対象

・お申込みはご勤務先のメールアドレスにてお願い致します。

・個人の方および同業の方のご参加はご遠慮いただいております。

セミナー内容

海外駐在員の方々から「現地拠点での採用・育成・定着が難しい」との声は多く、弊社にもたびたび相談が寄せられます。

言語や文化、制度の違いを乗り越えて、現地で活躍する人材を採用し、育て、定着させる--これは多くの駐在員が直面する大きな課題です。

本セミナーでは、そうした課題に対し、実践において磨かれた、成果を“仕組み”で再現する方法を、現場で日々奮闘する駐在員の皆様に向けてお届けします。

登壇するのは、キーエンス元海外事業部長の藤田孝氏。

海外拠点ゼロから、30年で海外売上1,600億円・全世界160拠点・2,000名超の組織へと成長を導いた立役者です。

現地法人の立ち上げから、駐在員の育成、現地スタッフの戦力化までを自ら手がけた「実践知」を集約。キーエンスを成功に導いた「採用・育成・定着」の具体的な施策やそのノウハウを余すところなく解説します。

現地で成果を出すための実践的な知恵や工夫、現場での経験談も盛り込まれており、明日からの行動に直結します。

日々の葛藤に向き合う駐在員の方々はもちろん、これから現地で挑戦を始める駐在員候補者にとっても、信頼と成果を築くための確かな後押しとなるはずです。

現地拠点のマネジメントを担う駐在員には、言葉や文化、制度の違いを超えて成果を出すという、大きなプレッシャーと日々の葛藤があります。

本セミナーでは、そうした現場の声に根ざした実践知と具体策をお伝えします。

明日からまた現地で奮闘するあなたの挑戦を、少しでも後押しできれば幸いです。

セミナープログラム

■<高収益組織キーエンスの実践例>

海外現地拠点における採用・育成・定着の型

ー海外現地の“人”の課題に終止符をー（講師：藤田 孝氏）

01：イントロダクション：現地で向き合う「人を活かす」ことのむずかしさ

02：採用：「良い人材」を集める５STEPー現地採用のミスマッチ解消へ

03：育成：現地人材が育つ5つの仕組みと6つの施策ー育成体制の属人化からの脱却

04：定着：「健全な定着」に向けた仕組化と行動ー見かけの数字に惑わされないロジック

05：まとめ：採用・育成・定着の型

■パネルディスカッション

藤田 孝 講師 × INSIGHT ACADEMY 代表取締役 アカデミー長 金 珍燮

１.現地化の壁と向き合う──採用・育成・定着が“仕組み化”できた拠点とできなかった拠点の差とは？

２.現地で“戦力”になるには何が必要か──現地拠点における人材マネジメントというテーマにおける駐在員の成否を分けるものとは

本セミナーのポイント

無料セミナー申込み :https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20251106

・“人が育つ・辞めない”チームづくりの実践知を学べる

・仕組み化と現地適応のバランス感覚が身につく

・属人的な対応から脱却し、再現性あるマネジメントを実現できる

セミナー講師

藤田 孝（フジタ タカシ）氏

元キーエンス 海外事業部長

インサイトアカデミー非常勤執行取締役

株式会社キーエンス 海外事業部長として、海外事業をゼロから立ち上げ、19現地法人・160海外拠点を管轄指導、100名を超える駐在員を選抜・育成指導した実績を持ち、現在はその経験を元に、経営全般、組織運営強化、海外進出など、多様な企業支援を行っている。

こんな方におすすめのセミナーです

・海外駐在予定者・駐在中の方

・海外事業展開をしている企業の人事責任者・担当者

・海外拠点のある企業の海外事業責任者・担当者

主催会社：インサイトアカデミー株式会社

会社概要

インサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役 金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://insighta.jp/

‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training

‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language