Tooが株式会社MTG様のAsana導入事例を公開。年間100以上開発される新製品に同梱する取扱説明書の制作進行を、Asanaで効率的に管理

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、株式会社MTG（本社／愛知県名古屋市、代表取締役社長／松下剛）様のAsana導入事例を公開しました。

株式会社MTG様は、「VITAL LIFE」を事業ビジョンに掲げ、「ReFa」や「SIXPAD」など世界中の人々の健康で美しく、生き生きとした人生を実現するためのBEAUTY、WELLNESSブランドを展開されています。

同社では年間100以上の新製品を開発しており、それらに同梱する取扱説明書の制作管理を効率化するために、ワークマネジメントプラットフォーム「Asana」を導入されました。

スケジュールや内容が日々変化する取扱説明書の制作に対して柔軟に対応できるカスタマイズ性の高い多様なビューや、わかりやすいUI、直感的な操作感が決め手となりました。チームでタスクの抜け漏れを防ぎ、取扱説明書の品質担保と向上につながっています。

今回は、提案から導入後までの一連のサポート体制やスムーズなコミュニケーションをご評価いただき、導入事例の制作に至りました。記事内では、プロジェクトテンプレートの活用による業務フロー標準化の実現や、Asana AIを活用したさらなる業務効率化への展望なども語っていただいています。ぜひご覧ください。

■株式会社MTG様のAsana導入事例はこちら

https://www.too.com/fun/case/asana/mtg-asana.html

■Asanaの詳細はこちら

https://www.too.com/product/asana/

Asanaはタスクやプロジェクトを一元管理するためのワークマネジメントプラットフォームです。タスクや進捗をクラウド上でリアルタイムに把握することができ、使いやすいUIでチームや個人の生産性を加速します。 Tooは、社内にAsana専用の問い合わせ窓口および標準化された導入支援メニューをご用意しており、スムーズな立ち上げをサポートします。

