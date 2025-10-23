2025-2026年新書体 第1弾をご紹介！ 広報誌「MORISAWA MAGAZINE」最新号を発行

株式会社モリサワ

株式会社モリサワ（以下モリサワ）は、広報誌「MORISAWA MAGAZINE」25号を発行しました。

MORISAWA MAGAZINEは、「モリサワの情報をお届けする」をコンセプトに、企業情報やDTPに関わる情報はもちろん、フォントのトレンドや豆知識など、幅広い層のお客様に楽しんでいただけるコンテンツを提供しています。

本号では、2025-2026年新書体の第1弾をご紹介。

これまで「TypeBank PASSPORT」からご提供してきた個性豊かなタイプバンクフォントがMorisawa Fontsでお使いいただけるようになるほか、昨年に続き、写研書体のOpenTypeフォント開発プロジェクトによる「写研クラシックス」とともに、合計85ファミリーが仲間入りしました。

MORISAWA MAGAZINEは、こちら(https://www.morisawa.co.jp/about/morisawa-news/16411)からご覧いただけます。ぜひご一読ください。

※新書体に関する詳細は、以下もあわせてご参照ください。

- 2025-2026年新書体特設ページ(https://new.morisawafonts.com/2025-2026/)- 【モリサワ公式note】あなたのデザインワークの新定番が見つかるかも？！Morisawa Fonts新書体2025-2026(https://note.morisawa.co.jp/n/nea6dcf3ba7ad)

●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ コーポレート・ブランディング部 広報宣伝課

E-mail: pr@morisawa.co.jp