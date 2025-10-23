³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤é¤³¤ó¤Î¿©ÉÊ¹©¾ì¿·Àß¤Ë¤è¤ë¿Ê½Ð¶¨ÄêÄ´°õ¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤é¤³¤ó¤¬¡¢¥³¥¹¥â¥Ñー¥¯²ÃÂÀ¤Ë¹©¾ì¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢º«ÉÛ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤Áô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê·ò¹¯¿©ºà¤ò¸½ºß¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·Á¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö±ö¤³¤ó¤Ö¡×¤Ï¡¢ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¾¼ÏÂ36Ç¯¡Ê1961Ç¯¡Ë°ÊÍè50Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÈÎÏ©¤Ï¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤Ø¤â¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»ö¶È·×²è¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¡¹Áý²Ã¤¹¤ë¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹©¾ì¤ò¿·Àß¤·¤ÆÀ¸»ºÂÎÀ©¤ÎÁý¶¯¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤é¤³¤ó¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡¢ÏÂ²Î»³»Ô¤Î»°¼Ô¤Ë¤è¤ë¿Ê½Ð¶¨ÄêÄ´°õ¼°¤ò°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÎ©ÃÏ¶¨ÄêÄ´°õ¼°¡ä
£±¡¡Æü¡¡»þ¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£±£°·î£²£±Æü¡Ê²Ð¡Ë£±£³»þ£°£°Ê¬～£±£³»þ£³£°Ê¬
£²¡¡¾ì¡¡½ê¡¡ÏÂ²Î»³¸©Ä£ËÜ´Û£³³¬¡¡ÃÎ»ö¼¼
£³¡¡½ÐÀÊ¼Ô¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤é¤³¤ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÅÁÊõ(¤Ç¤ó¤Ý¤¦)¡¡·¼»Ë(¤±¤¤¤¸)¡¡ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÏÂ²Î»³¸©ÃÎ»ö¡¡¡¡¡¡µÜºê¡¡ Àô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÏÂ²Î»³»ÔÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡Èø²Ö¡¡Àµ·¼
¡Ò´ë¶È³µÍ×¡Ó
¼Ò¡¡¡¡¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤é¤³¤ó
Àß¡¡¡¡¡¡Î©¡§Ê¿À®£²£°Ç¯ (£²£°£°£¸Ç¯)£²·î¢¨Á°¿È¤ÎÁÏ¶È¤ÏÂçÀµ10Ç¯(1921Ç¯)
»ñ¡¡ËÜ¡¡¶â¡§£³¡¤£°£°£°Ëü±ß
Âå¡¡É½¡¡¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÅÁÊõ¡¡·¼»Ë¡¡
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡§ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¾·Äó(¤·¤ç¤¦¤À¤¤)ÅÄ¶á(¤¿¤Â¤«)ÆóÃúÌÜ£±ÈÖÃÏ£³
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§¿©ÎÁÉÊ¡Êº«ÉÛ¡¦¼ÑÆ¦¡¦´ÊÃ±Ä´Íý¿©ÉÊ¤Û¤«¡Ë¤Î²Ã¹©ÊÂ¤Ó¤ËÈÎÇä
½¾¡¡¶È¡¡°÷¡§£³£±£²Ì¾¡Ê¤¦¤ÁÀµ¼Ò°÷£·£°Ì¾¡Ë
¡ÚÎ©ÃÏ³µÍ×¡Û
Ì¾¡¡¡¡¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤é¤³¤ó ÏÂ²Î»³¹©¾ì
¿Ê½Ð¾ì½ê¡§ÏÂ²Î»³»Ô²ÃÂÀ£¹£³£¶ÈÖÃÏ£µÂ¾¡Ê¥³¥¹¥â¥Ñー¥¯²ÃÂÀ¡Ë
¸ÛÍÑÍ½Äê¡§£²£²Ì¾¡Ê¤¦¤ÁÀµ¼Ò°÷£±£´Ì¾¡Ë¡Ê£³Ç¯´Ö¡Ë
Áà¶È»þ´ü¡§ÎáÏÂ£¹Ç¯¡Ê£²£°£²£·Ç¯¡Ë£´·îÍ½Äê