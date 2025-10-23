高校中退からTOEIC満点 2万人を指導した異色の教育者の挑戦

株式会社ONEDAY

英語教育熱の高まりの一方で、「英語嫌い」になる子どもは少なくない――。

そんな現状に一石を投じるのが、札幌・円山に10月オープンする英語スクール「EIG」です。

校長 島村直美は、高校中退からTOEIC満点を達成し、東京新宿と代官山で2万人を超える指導実績を持ちます。TOEIC満点取得の教え子を何人も輩出した彼女が、次は札幌で子どもの英語教育に挑戦します。ニューヨークで習得した“お芝居仕立て”のレッスンはEIG独自のメソッド。折り紙や理科実験など、日常のシチュエーションを通じて英語を“体得”します。

さらに、札幌市内のどの図書館にもひけをとらない1,000冊以上の洋書を無料で貸し出し、子どもたちの多読学習をサポート。英語嫌いになってしまった子が、実際にこのメソッドで学んだ結果、英語が大好きになり、念願の海外教育移住を果たすなど、成果の輪が広がり始めています。

＜舞台のような ストーリー仕立て 小学生でも中学生の文法を習得＞

「小学生が中学の英文法を自然にマスターできてしまう」。その秘密は、独自メソッド「イメージリンキング(R)」。英語を日本語に訳さず、状況や感情・行動と結びつけて “体得する” 学び方です。EIGのレッスンが単発のアクティビティではなく、すべてがつながった “ストーリー仕立て” なのは、そのためです。

1回の授業がまるで1本の舞台のようにつながり、展開していきます。折り紙や理科実験、ショッピングデーなど、日常のシチュエーションを通して繰り返し英語を“体感”する仕組みで、文法の理解と記憶の定着が自然に進みます。

この脚本（カリキュラム）はすべて校長が自ら執筆。それを大学で演劇を学んだプロのイギリス人講師が自由に展開し、子供たちの世界を広げていくのです。「プロの脚本」×「演劇のプロ講師」で、ここにしかない学びを提供します。

＜机はナシ！寝転んでもおやつを食べてもOK＞

教室には固定の机を置かず、クッションやスツールを配置。おやつを食べても寝転んでもOKという自由な空間で、子どもたちはリラックスして、学習意欲を自発的に引き出していきます。

「学ばされる」のではなく「楽しんでいたら身についていた」――EIGの目指す形はそこにあります。

＜札幌最多！1,000冊超えの洋書で多読サポート＞

英語で英語を学ぶために欠かせない「多読」。海外の子供たちは、小学生に上がると易しい絵本をたくさん読み、英語を身に着けていきます。校長自身、自分の子どものために札幌市内の図書館を周った結果、図書館にあるのは大人向けの洋書ばかりで、日本の子供たちが自力で読めるレベルで、多読に必要な洋書が不足していることを実感しました。

そこで、ＥＩＧの教室には1,000冊以上の多読用の英語本を無料で貸し出すライブラリーを設置。

札幌市内のどの図書館にもひけをとらない数を揃え、家庭での効果的な学びをサポートします。

＜“英語脳教育”── 訳さず理解する力が、受験も人生も強くする＞

何年習っても、一向に使える英語が身につかない。これが日本の英語教育の現状です。

その解決策として、EIGは「子どもたちが英語を英語のまま理解できる力＝英語脳を育てること」をゴールに設定しています。

英語脳が育つと、単語や文法を日本語に置き換える必要がなくなり、聞いた瞬間に意味がわかり、自分の言葉として自然に使えるようになります。

実際に、「スーパーキッズ」と呼ばれる日本で生活しながら英語脳を体得した子どもたちは、小学校高学年までに中学3年分の文法と単語を習得し、中学の間に高校範囲まで学び切るケースがあります。結果として、高校受験では英語の勉強が不要になり、大学受験でも英語に時間を割かずに済むという大きなアドバンテージを得ています。

EIGは、こうした成功例を分析し、体系化したカリキュラムを提供しています。つまり「偶然のスーパーキッズ」を再現するのではなく、誰もが同じ成果に到達できる道筋を用意しているのです。

「小さいうちから英語を体得すると、未来がここまで変わる」――EIGはそのための確かな方法を提供します。

校長プロフィール

Naomi Shimamura（島村直美）

英語講師歴30年、延べ2万人以上を指導 TOEIC990点（満点） 高校を中退後、将来への不安を抱えていた時期に「英語を母語のように体得する学び方」と出会い、英語教育の道へ進む 故松本亨氏（※）が創設した東京松本英語専門学院で「英語で考える」を習得。卒業後は講師として15年間勤務し、No.1の指名数を獲得。教務部長として講師育成・カリキュラム企画運営を担う ニューヨーク大学の講師に師事し、英語劇団で演出を担当。「表現を通じた英語教育」を体系化 東京・代官山で英語教室「English Artwork」を主宰（校長として3年間） 子育てを機に北海道へ移住。地域での指導経験を経て、2025年に札幌・円山で英語教室「EIG」を設立 ※松本亨：戦後の日本における英語教育の先駆者でありカリスマ。「英語で考える」の提唱者

コース概要

 対象：幼稚園年中（4歳）～小学生生(中高～大人コース近日開校)

 定員：少人数制（詳細はお問い合わせ）

 開校：2025年10月

 所在地：北海道札幌市中央区大通西28丁目1-2 円山公園ビル2F

 料金：体験レッスン 1回500円（税込）／入会後の詳細はお問い合わせ

 公式Instagram：https://www.instagram.com/eig_maruyama/

□ブログ：https://note.com/eig_sapporo

運営

株式会社ONEDAY