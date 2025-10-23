カーエレ名古屋、いよいよ来週開催！カーエレクトロニクスを支える最先端の接合・環境・安全をご紹介

千住金属工業株式会社

はんだ付け材料を主軸とした接合技術のトータルソリューションを提供し、次世代技術をグローバルに展開する千住金属工業株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役社長：鈴木 良一）は、来週10月29日（水）から3日間、ポートメッセなごやで開催される「第8回 名古屋カーエレクトロニクス技術展」に出展いたします。

「瀬戸から世界へ。技術でつなぐクルマの未来。」をテーマに、中部の開発拠点である「瀬戸研究所」の取り組みや、EV・自動運転・HMI分野を支える最先端の接合技術などをご紹介いたします。

また、世界標準のはんだ付け技能を競う「IPCはんだ付けコンテスト日本大会（同時開催）」に協賛し、競技用はんだとしてGAO-WRの提供も行います。

本大会はドイツで行われる世界大会決勝戦への出場権をかけた国内二次予選であり、国内トップクラスの技能者たちによる白熱の競技が繰り広げられます。どなたでも自由に観戦できますので、はんだ付けの“匠の技”をぜひ間近でご覧ください。

■ 展示の主なみどころ

1）瀬戸研究所・中部事業所の紹介

中部エリアの技術開発拠点「瀬戸研究所」を映像でご案内。中部・近畿圏を中心とした自動車メーカーおよび部品メーカーの皆さまに向け“現場に近い技術拠点”としての強みを紹介します。

2）環境への取り組み

ブース内ステージでは、「環境と未来をつなぐサステナブル・ソリューション」と題し、SMICグループの環境対応に関する取り組みを、プレゼン形式でご紹介します。

3）カーエレクトロニクスを支える製造技術の展示

高性能・高信頼性に対応する接合材料や、製造現場の効率化と生産性を高めるFA装置の模型などを一堂に展示します。

4）グループ会社「千住スプリンクラー」が初登場

半世紀にわたり人命を守る消火設備を取り扱ってきた千住スプリンクラーが、コーナーにて初展示。PFASフリーを実現した革新的な泡消火技術を紹介します。

当社は、はんだ付け材料やFA装置の開発・製造を通じて、自動車業界の進化を支えるソリューションを提供しており、本展示では、次世代モビリティ社会を支えるトータルソリューションをご体感いただける場をご提供するとともに、SMICグループが長年培ってきた接合技術と、環境・安全に対する取り組みをご紹介いたします。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■ 展示会概要

- 名 称：第8回 名古屋カーエレクトロニクス技術展- 会 期：2025年10月29日（水）～31日（金）10:00～17:00- 会 場：ポートメッセなごや（愛知県名古屋市港区金城ふ頭2-2）- 展示棟：第1展示館- ブース番号：N11-6

▶公式サイト： https://www.automotiveworld.jp/nagoya/ja-jp.html

▶来場登録(招待券)：https://www.nepconjapan.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1448109059085028-DYS

■ IPCはんだ付けコンテスト日本大会概要

- 日 程：2025年10月29日（水）～31日（金）- 会 場：ポートメッセなごや 第1展示館 ジャパンユニックスブース横 特設会場- 競技時間：45分- 表彰式：10月31日（金）

▶公式サイト：https://www.nepconjapan.jp/nagoya/ja-jp/conference/ipc-competition.html

■会社概要

会社名：千住金属工業株式会社

本社所在地：〒120-8555 東京都足立区千住橋戸町23

代表取締役社長：鈴木 良一

設立：1938年4月15日

資本金：4億3000万円

Webサイト：https://www.senju.com

■本件に関するお問い合わせ先

千住金属工業株式会社 広報宣伝部

E-mail：web@senju.com