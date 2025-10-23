【SAMANSA】10月第4週の新作ショート映画ラインナップを発表！ライフル片手にブチギレるおばあさんのブラックコメディから、ナチスの迫害を生き延びたユダヤ人女性のドキュメンタリーまで5作品を配信！

株式会社SAMANSA



株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」にて2025年10月24日(金)に新作となる5本『ボイリング・ポイント』『カウボーイと原住民』『ホロコーストの子供たち - スザンヌ』『ポッポー！』『フィグメント』の作品を配信を開始することをお知らせいたします。



コールセンターの対応にブチギレるおばあさんを描いたブラックコメディから、ナチスの迫害を生き延びたユダヤ人女性のその後を追うドキュメンタリーまで。

今週も、笑いと深い感動の両方を味わえる幅広い作品をお届けします。

◆新作紹介

１.『ボイリング・ポイント』

あらすじ：

ライフルを手にカスタマーサービスのオフィスへ乗り込む女性。問い合わせるたびに優先順位リストの最後へ回され続け、不満はついに限界に。彼女は堪忍袋の緒を切らし、オペレーターたちへの仕返しを決行する！

監督：Markus Waltå

作品時間：7分50秒

２.『カウボーイと原住民』

あらすじ：

古びたクラブで、まさかのダブルブッキング！カントリー＆ウエスタン愛好会とアジア系の誕生日パーティが鉢合わせし、思わぬ大混乱が巻き起こる。

監督：Stuart Grieve

作品時間：9分1秒

３.『ホロコーストの子供たち - スザンヌ』

あらすじ：

ナチスの迫害を生き延びたユダヤ人たちが、幼少期の記憶と英国へ逃れた体験を語る。彼らの言葉をもとに、その記憶を鮮やかに映し出したアニメーション作品。

監督：Tim P Baxter & Zane Whittingham

作品時間：7分32秒





４.『ポッポー！』

あらすじ：

カッコウ時計に住むちっちゃな男は、毎時間おばあちゃんのために飛び出し「ポッポー！」と叫ぶ。頼りない体で繰り広げる、ちょっとヘンテコな日常。

監督：Jorgen Scholtens

作品時間：7分23秒

５.『フィグメント』

あらすじ：

孤独に苦しむ女性が処方されたのは、イマジナリーフレンド（想像上の友達）を生み出す薬。その効果で友達を手に入れた彼女だったが、やがてその友情は、現実をも揺るがすものへと変わっていく――。

監督：Ian Sweeney

作品時間：19分59秒





《スタッフからのコメント》

今週のイチオシは『フィグメント』。

薬で生まれた“イマジナリーフレンド”をきっかけに、現実と想像の境界が少しずつ崩れていくところに思わずゾッとしてしまう。

孤独って、人間がどうにもできない最後の感情なのかもしれません。見終えたあと、自分という存在の輪郭をもう一度見つめ直したくなる20分です。





◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。







名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa









◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

X：https://x.com/samansajpn/

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samanthajpn.com







