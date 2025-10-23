おかやまテクノロジー展（OTEX）2025へ出展します
株式会社アマダ
株式会社アマダは、11月12日(水)・13日(木)の2日間、コンベックス岡山（岡山県岡山市）で開催される「おかやまテクノロジー展（OTEX）2025 ～精鋭企業と出会う技術展示商談会～」に初出展します。
アマダブースでは、ベンディングマシン、シートメタル洗浄機、スーパーアルカリイオン水生成機の計3台を展示・実演し、曲げ加工における最新テクノロジーや、製造現場における環境ソリューションをご提案します。
また、ブース内には加工サンプルコーナーを設置し、アマダグループ各社のマシンで加工した選りすぐりのサンプルを展示。映像とともに、各事業における最新ソリューションをご紹介します。
アマダの主な出展内容
出展機
・サーボベンディングマシン （EGB-4010e エルゴノミクス）
・シートメタル洗浄機 （MSW-1000HEA）
・スーパーアルカリイオンウォーター生成機 （UBF-15A）
・グループ各事業選りすぐりの加工サンプル展示
（板金、微細溶接、切削／構機、研削、プレス、ばね成形）
※ご来場には「おかやまテクノロジー展」公式サイトより事前登録が必要です
皆さまのご来場をお待ちしております。