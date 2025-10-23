おかやまテクノロジー展（OTEX）2025へ出展します

株式会社アマダ

株式会社アマダは、11月12日(水)・13日(木)の2日間、コンベックス岡山（岡山県岡山市）で開催される「おかやまテクノロジー展（OTEX）2025 ～精鋭企業と出会う技術展示商談会～」に初出展します。

アマダブースでは、ベンディングマシン、シートメタル洗浄機、スーパーアルカリイオン水生成機の計3台を展示・実演し、曲げ加工における最新テクノロジーや、製造現場における環境ソリューションをご提案します。

また、ブース内には加工サンプルコーナーを設置し、アマダグループ各社のマシンで加工した選りすぐりのサンプルを展示。映像とともに、各事業における最新ソリューションをご紹介します。

アマダの主な出展内容

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/event/otex2025/?utm_medium=PR91

出展機

・サーボベンディングマシン （EGB-4010e エルゴノミクス）

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/bend/egb-e_s/egb-e_s.html?utm_medium=PR91

・シートメタル洗浄機 （MSW-1000HEA）

・スーパーアルカリイオンウォーター生成機 （UBF-15A）

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/column/issue/solution45_2/?utm_medium=PR91

・グループ各事業選りすぐりの加工サンプル展示

（板金、微細溶接、切削／構機、研削、プレス、ばね成形）

※ご来場には「おかやまテクノロジー展」公式サイトより事前登録が必要です

https://www.optic.or.jp/otex/

皆さまのご来場をお待ちしております。