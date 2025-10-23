医療機関専売スキンケアブランド「Revision Skincare(R)」から、人気リップのティントタイプと肌バリアを守る保湿クリームが新登場。

ビッグブルー株式会社

米国発の医療機関専売スキンケアブランド「Revision Skincare(R)（リビジョン スキンケア）」の日本正規総代理店であるビッグブルー株式会社（本社：東京都渋谷区）は、人気製品「ユースフルリップ」のティントタイプ「ティンティッド ユースフルリップ」、および肌のバリア機能に着目した保湿クリーム「ダーム プロテクト バリア ディフェンス」を、2025年10月中旬より、全国の取り扱い医療機関にて順次販売開始いたします。

■ 新製品概要

・ティンティッド ユースフルリップティンティッド ユースフルリップ 9.4g / 6,490円(税込)

Revision Skincare(R)のラインナップの中でも特に人気が高い「ユースフルリップ」に、pHに反応して自然なピンクに発色* する「ティンティッド ユースフルリップ」が新登場。従来の乾燥など環境ストレスから守る機能性はそのままに、唇のpHに反応して自然な血色感を与える* 新バージョンです。また、唇の輪郭をくっきりと際立たせながら、若々しいボリューム感とハリ感を与え、ケアとメイクアップ効果を両立し、唇を美しく健康的に整えます。

*メイクアップ効果による

製品情報：https://www.revisionskincare.co.jp/products/tinted-youthfull-lip-replenisher/

・ダーム プロテクト バリア ディフェンスダーム プロテクト バリア ディフェンス 48g / 23,100円(税込)

「ダーム プロテクト バリア ディフェンス」は、最新の皮膚科学に基づき、肌のサーカディアンリズム（約24時間周期で変動する体のリズム）に着目して開発された、革新的な多機能バリアクリームです。

昼は環境ストレスや外部刺激から集中的に肌を守り、夜は肌本来の修復メカニズムをサポートするという、時間軸に応じた働きをアシストします。

Revision Skincare(R) 独自の処方哲学に基づき、最新のマイクロバイオーム（皮膚常在菌）テクノロジーと美容成分を組み合わせることで、健やかな肌づくりを根本からサポートします。

日常的なスキンケアの仕上げとして、敏感肌を含むすべての肌タイプにお使いいただけます。

製品情報：https://www.revisionskincare.co.jp/products/dermprotect-barrier-defense/

■ 発売に先駆け、全国４ヵ所で医療機関関係者に向けたローンチイベントを開催

医療機関での販売に先駆け、2025年10月5日、全国4会場（東京・愛知・大阪・福岡）で新製品体験会を開催。Revision Skincare(R)を取り扱う医療機関の医師や看護師などの医療従事者が集いました。

東京・STUMP BASEの会場では、Revision Skincare(R)のラグジュアリーな世界観を象徴するような洗練されたディスプレイが空間を彩り、ブランドの高級感と臨床的な信頼感を同時に感じられる演出に。参加者の皆様には、製品プレゼンテーションの後、展示された新製品を手に取り、その使用感や機能性をご体感いただきました。

また、当イベント限定で自分好みのオリジナルチャームをリップに取り付けられる「ティンティッド ユースフルリップ」のリップチャームのカスタマイズコーナーも注目を集めました。「ティンティッド ユースフルリップ」は、唇のpHや水分量によって発色が変化する処方のため、参加者の方々が各々のピンクに発色した唇のお色みを見比べる姿が見られ、会場は終始和やかで活気ある雰囲気に包まれました。

愛知・大阪・福岡の会場でも、同様のコンテンツを通して、参加者それぞれがRevision Skincare(R)の世界観と新製品の魅力を直接ご体感いただく時間となりました。

■ Revision Skincare(R) について

Revision Skincare(R)（リビジョン スキンケア）は、アメリカ テキサス州で誕生した、臨床皮膚科学に基づく先進的なスキンケアブランドです。「Achieve Healthy, Beautiful Skin」というコンセプトを掲げ、肌本来の健康と美しさを育むことを目的としており、30年以上にわたり世界中の医師や美容医療従事者に選ばれています。

製品開発はエビデンスに基づき、厳選された成分の配合バランスなど独自の処方哲学を以て、従来のアプローチに挑戦しながらより優れたスキンケアの道を開拓し続けています。

日本ではビッグブルー株式会社が正規日本総代理店として、医療機関を通じた正規販売を行っています。

公式ブランドサイト：https://www.revisionskincare.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/revisionskincare_jp/

■ 会社概要

ビッグブルー株式会社

所在地：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町20‑23 フォレストゲート代官山メイン棟 2F‑202

代表者：代表取締役 クリス ウエスト

TEL：03‑6413‑7344 FAX：03‑6800‑2204

設立：2014年5月

事業内容：医療機器および医療機関専売化粧品の輸入・販売

URL：https://bigblue.jpn.com/