何歳になってもチアダンスを続けたい人、これからも踊り続けたい全チアリーダーへ朗報！国内外でチアダンススクールを運営するGravis、株式会社みらキャリとコラボで新たにダンスパフォーマンスチーム発足！

株式会社GravisGravisたまプラーザスタジオ教室 外観

東京・神奈川を中心に150拠点以上・生徒数2,800名以上のチアダンスのスクール運営をしている株式会社Gravis（本社：東京都町田市、代表取締役：山田 康介、朝日新聞などメディア掲載実績あり 以下「Gravis」）は、セカンドキャリアの育成支援を行う株式会社みらキャリ（本社：千葉県流山市、代表取締役：舛田 舞、以下「みらキャリ」）との合同プロジェクトにより、イベント出演をメインとした新しい「ダンスパフォーマンスチーム」を発足することが決定いたしました。

本チームは、競技チームとは異なるイベント出演を中心としたパフォーマンスチームで、「成長」・「経験」・「挑戦の場」を得られる新たな環境を創出する予定です。「チアを通じて、自分らしく生きる力やキャリアの多様性を広げたい」・「多方面で活躍できるチアリーダーを目指したい」そのような思いを持ったメンバーとともに”Gravis”と”みらキャリ”だからできる、新たなチーム作りをいたします。

また、本プロジェクト発足に伴い、この度Gravisでは、本ダンスパフォーマンスチームのメンバーを募集いたします。対象は、16歳以上（高校生可）でチアダンスを愛する方であれば、どなたでも応募することが可能です。たくさんの方々の応募をお待ちしています。

本プロジェクトの詳細および募集要項は以下の通りです。

オーディション情報および募集要項

※オーディションご参加には事前応募が必須です。応募フォームは以下をご確認ください。

＜オーディション日程・場所詳細＞

・日程：2025/12/07 (日)

18:00-受付

18:30-挨拶、アップ

19:00-実技審査

20:00-インタビュー審査

21:00-挨拶、解散 ※参加人数によって変動する場合がございます。

・場所 ：Gravisたまプラーザスタジオ

＜審査内容詳細＞

・ダンス審査、自己PR、面接

１.クロスフロア

２.課題ダンス(当日振り入れ)

３.自己PR又はフリースタイルダンス

４.面接

＜募集要項＞

・16歳以上（高校生可）の方

・学業や仕事との両立を重視したい方

・資金的な理由で部活を断念した方優遇

・Bリーグやプロスポーツのチア／テーマパークダンサー／芸能や舞台等の分野を志望する方

・0からのチーム作りに興味がある方

・チアを通じてキャリアの多様性を広げたい方

・チア競技経験ありで、イベントパフォーマンスのみで活動したい方

・照明付きの舞台でチアのパフォーマンスしたい方

＜お問い合わせ先＞

・オーディション申込フォーム：こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_km3Bwwb_sdpVWlPciNiaajhUir3yEblUTqBShnO9Hl1ryg/viewform?usp=dialog)

※オーディション申込締切：2025年12月5日（金）23時59分

・本プロジェクトに関するお問い合わせ：こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefGCDVqUC0fC6ct68vqnRIG1foP7pqa46VnmJX66GnXjF2_w/viewform?usp=dialog)よりお問い合わせください。

Gravisプロデュース・新ダンサーチーム概要

・ チーム名：初代メンバー決定後検討

・ 練習：月4回（頻度・場所調整可）

・ 場所：Gravisたまプラーザスタジオ／Gravis御殿山スタジオ

・ 活動期間：要相談

・ 主な活動：Gravis・みらキャリ主催各イベント／その他企業イベント・地域イベント／コラボステージ等への出演／映像出演（CM・SNS等）

※Gravisは年間2回、8,000名～1万名参加規模のイベント主催実績あり。

みらキャリ主催事業との連携企画（就活イベント、地域貢献型事業など）も検討中

株式会社Gravisについて

国内外に150拠点以上のチアスクールを展開。「チャレンジする人を増やす」を理念に掲げ、スクール事業の他にインストラクター派遣事業、グッズ、ユニフォーム事業を展開。



・社名：株式会社Gravis

・所在地 ：東京都町田市能ヶ谷1-7-6 鈴木ビル6F

・代表者名：山田 康介

・事業内容：ダンススクール運営、ダンスインストラクター派遣、ダンスイベント企画・運営、チアダンス社会人チームの企画・運営

・ホームページ：https://gravis-dance.co.jp/

Gravis アメリカ国内教室一覧

■ロサンゼルス校

住所：1951 WEST CARSON STREET TORRANCE, CA 90501

ジャンル：チア・ジャズ・ヒップホップ・バレエ

講師：Arisa Rowan（ローワン 亜李紗）

■サンディエゴ校（2025年6月より）

住所：Infinity Dance Sport Center（7243 Engineer Rd B, San Diego, CA 92111）

ジャンル：チア

メインインストラクター：Kana Tsurudome Garcia

アシスタントインストラクター：Tiara Cocoro Victoria

■ニューヨーク・マンハッタン校

住所：Ripley Grier Studios (520 8TH AVE) 16th floor 520 8th Ave New York NY 10018

ジャンル：チア

講師：Rina Doyama（堂山 莉奈）

■ニューヨーク・クイーンズ校

住所：Cucala Dance Company2nd Floor 47-10 32nd Pl Queens NY 11101

ジャンル：ヒップホップ

講師：Shiori Kitakoga（北古賀 栞）

詳細はこちら：https://gravis-dance.co.jp/lp006/

株式会社みらキャリについて

地域貢献を目的とする各事業の取り組みを伴走し、トータルサポート。事業領域である「採用支援／育成支援／地域連携」などとの共創を目指し、人を応援するチアという競技に着目。個人の人生設計に合わせたスポーツとのかわり方を提供し、伴走しながらセカンドキャリアの育成支援を目指す。



・社名：株式会社みらキャリ

・所在地 ：千葉県流山市平和台3丁目4‐11

・代表者名：舛田 舞

・事業内容：採用代行、営業代行、人材紹介、店舗運営サポート

・ホームページ：https://mira-career.jp/

お問い合わせ先

本リリース・取材に関するお問い合わせはこちら

・担当者：山田

・Email:kosuke_yamada@gravis-dance.co.jp

・Gravisお客様窓口:050-3131-1065