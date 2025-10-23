何歳になってもチアダンスを続けたい人、これからも踊り続けたい全チアリーダーへ朗報！国内外でチアダンススクールを運営するGravis、株式会社みらキャリとコラボで新たにダンスパフォーマンスチーム発足！
Gravisたまプラーザスタジオ教室 外観
東京・神奈川を中心に150拠点以上・生徒数2,800名以上のチアダンスのスクール運営をしている株式会社Gravis（本社：東京都町田市、代表取締役：山田 康介、朝日新聞などメディア掲載実績あり 以下「Gravis」）は、セカンドキャリアの育成支援を行う株式会社みらキャリ（本社：千葉県流山市、代表取締役：舛田 舞、以下「みらキャリ」）との合同プロジェクトにより、イベント出演をメインとした新しい「ダンスパフォーマンスチーム」を発足することが決定いたしました。
本チームは、競技チームとは異なるイベント出演を中心としたパフォーマンスチームで、「成長」・「経験」・「挑戦の場」を得られる新たな環境を創出する予定です。「チアを通じて、自分らしく生きる力やキャリアの多様性を広げたい」・「多方面で活躍できるチアリーダーを目指したい」そのような思いを持ったメンバーとともに”Gravis”と”みらキャリ”だからできる、新たなチーム作りをいたします。
また、本プロジェクト発足に伴い、この度Gravisでは、本ダンスパフォーマンスチームのメンバーを募集いたします。対象は、16歳以上（高校生可）でチアダンスを愛する方であれば、どなたでも応募することが可能です。たくさんの方々の応募をお待ちしています。
本プロジェクトの詳細および募集要項は以下の通りです。
オーディション情報および募集要項
※オーディションご参加には事前応募が必須です。応募フォームは以下をご確認ください。
＜オーディション日程・場所詳細＞
・日程：2025/12/07 (日)
18:00-受付
18:30-挨拶、アップ
19:00-実技審査
20:00-インタビュー審査
21:00-挨拶、解散 ※参加人数によって変動する場合がございます。
・場所 ：Gravisたまプラーザスタジオ
＜審査内容詳細＞
・ダンス審査、自己PR、面接
１.クロスフロア
２.課題ダンス(当日振り入れ)
３.自己PR又はフリースタイルダンス
４.面接
＜募集要項＞
・16歳以上（高校生可）の方
・学業や仕事との両立を重視したい方
・資金的な理由で部活を断念した方優遇
・Bリーグやプロスポーツのチア／テーマパークダンサー／芸能や舞台等の分野を志望する方
・0からのチーム作りに興味がある方
・チアを通じてキャリアの多様性を広げたい方
・チア競技経験ありで、イベントパフォーマンスのみで活動したい方
・照明付きの舞台でチアのパフォーマンスしたい方
＜お問い合わせ先＞
・オーディション申込フォーム：こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_km3Bwwb_sdpVWlPciNiaajhUir3yEblUTqBShnO9Hl1ryg/viewform?usp=dialog)
※オーディション申込締切：2025年12月5日（金）23時59分
・本プロジェクトに関するお問い合わせ：こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefGCDVqUC0fC6ct68vqnRIG1foP7pqa46VnmJX66GnXjF2_w/viewform?usp=dialog)よりお問い合わせください。
Gravisプロデュース・新ダンサーチーム概要
・ チーム名：初代メンバー決定後検討
・ 練習：月4回（頻度・場所調整可）
・ 場所：Gravisたまプラーザスタジオ／Gravis御殿山スタジオ
・ 活動期間：要相談
・ 主な活動：Gravis・みらキャリ主催各イベント／その他企業イベント・地域イベント／コラボステージ等への出演／映像出演（CM・SNS等）
※Gravisは年間2回、8,000名～1万名参加規模のイベント主催実績あり。
みらキャリ主催事業との連携企画（就活イベント、地域貢献型事業など）も検討中
株式会社Gravisについて
国内外に150拠点以上のチアスクールを展開。「チャレンジする人を増やす」を理念に掲げ、スクール事業の他にインストラクター派遣事業、グッズ、ユニフォーム事業を展開。
・社名：株式会社Gravis
・所在地 ：東京都町田市能ヶ谷1-7-6 鈴木ビル6F
・代表者名：山田 康介
・事業内容：ダンススクール運営、ダンスインストラクター派遣、ダンスイベント企画・運営、チアダンス社会人チームの企画・運営
・ホームページ：https://gravis-dance.co.jp/
Gravis アメリカ国内教室一覧
■ロサンゼルス校
住所：1951 WEST CARSON STREET TORRANCE, CA 90501
ジャンル：チア・ジャズ・ヒップホップ・バレエ
講師：Arisa Rowan（ローワン 亜李紗）
■サンディエゴ校（2025年6月より）
住所：Infinity Dance Sport Center（7243 Engineer Rd B, San Diego, CA 92111）
ジャンル：チア
メインインストラクター：Kana Tsurudome Garcia
アシスタントインストラクター：Tiara Cocoro Victoria
■ニューヨーク・マンハッタン校
住所：Ripley Grier Studios (520 8TH AVE) 16th floor 520 8th Ave New York NY 10018
ジャンル：チア
講師：Rina Doyama（堂山 莉奈）
■ニューヨーク・クイーンズ校
住所：Cucala Dance Company2nd Floor 47-10 32nd Pl Queens NY 11101
ジャンル：ヒップホップ
講師：Shiori Kitakoga（北古賀 栞）
詳細はこちら：https://gravis-dance.co.jp/lp006/
株式会社みらキャリについて
地域貢献を目的とする各事業の取り組みを伴走し、トータルサポート。事業領域である「採用支援／育成支援／地域連携」などとの共創を目指し、人を応援するチアという競技に着目。個人の人生設計に合わせたスポーツとのかわり方を提供し、伴走しながらセカンドキャリアの育成支援を目指す。
・社名：株式会社みらキャリ
・所在地 ：千葉県流山市平和台3丁目4‐11
・代表者名：舛田 舞
・事業内容：採用代行、営業代行、人材紹介、店舗運営サポート
・ホームページ：https://mira-career.jp/
お問い合わせ先
本リリース・取材に関するお問い合わせはこちら
・担当者：山田
・Email:kosuke_yamada@gravis-dance.co.jp
・Gravisお客様窓口:050-3131-1065