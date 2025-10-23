第7期科学技術・イノベーション基本計画の共創に向けた全国キャラバンの開催
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46770/table/46_1_86bc250c5735e0bee4ffab5fb60b8ee2.jpg?v=202510240756 ]
詳細を見る :
https://www.aip.nagoya-u.ac.jp/event/28328.html
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46770/table/46_2_292ea2b8b3f2f9acf4d3da1f31dad3f9.jpg?v=202510240756 ]
詳細を見る :
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/event/2025/11/11269
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/46770/table/46_3_1176f896a973271a5d4d07a2aa1ced0a.jpg?v=202510240756 ]
詳細を見る :
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2025/10/event20251014-02-kenkyo.html
内閣府は、名古屋大学、大阪大学、東北大学の各大学と共催し、第7期科学技術・イノベーション基本計画の意見交換の場として、シンポジウムを開催します。各地域でのシンポジウムの開催概要は以下のとおりです。科学技術・イノベーションに関わる大学の教職員、地方自治体・企業の方など様々な方のご参加をお待ちしております。
＜お問い合わせ先＞
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
先端技術イノベーションセンター
高井、野田、飯島
E-mail：sts-info@nttdata-strategy.com