イタリア照明のトップブランド「FLOS（フロス）」の取扱を開始！東京・南青山に新ショールームをオープン

株式会社トーヨーキッチンスタイルPh.gionata xerra

2025年10月23日（木）、株式会社トーヨーキッチンスタイル（取締役社長 清本英嗣）は、イタリア発の世界的照明ブランド〈FLOS（フロス）〉の取扱開始を発表いたします。さらに、FLOSの世界観を実際にご体感いただけるよう東京・南青山に新ショールーム「フロスデザインスペース青山」をオープンします。すでに日本でも高い評価を得ているFLOSを、当社はキッチン・家具・インテリアといった既存の取扱ブランドとのシナジーを活かし、空間全体をトータルに提案できる独自の視点から、その魅力をさらに広げてまいります。

◆店舗情報

店舗名：フロスデザインスペース青山

開業日：2025年11月7日（金）

場所：東京都港区南青山6丁目11-1 スリーエフ南青山ビル

営業時間：11：00～19：00

休館日：水曜日(祝日の場合は木曜日) / 夏期 / 年末年始

アクセス：地下鉄銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道」駅B1出口より徒歩5分 （地図）

電話番号：03-3400-1040

◆〈フロスデザインスペース青山〉オープニングキャンペーン

〈フロスデザインスペース青山〉オープンを記念して、シンプルなデザインながら個性溢れるテーブルランプ「ビルボケ｜BILBOQUET」をプレゼント。

《キャンペーン詳細》

特典：お好きな色の「ビルボケ」1台

対象：トーヨーキッチンスタイルにてフロス製品を40万円以上（税込）ご購入いただいた方全員

期間：2025年11月7日（金）～3月20日（金）

（※国内在庫状況によって、納期をお待ちいただく場合がございます。）

左からトマト、セージ、リネン

◆フロス｜FLOS

1962 年イタリアのメラーノにて創設。イタリアデザインの巨匠、ACHILLE & PIER GIACOMO CASTIGLIONI(アキッレ&ピエールジャコモ カスティリオーニ)兄弟が FLOS創業に参画し、「COCOON(コクーン)」と呼ばれる繊維を使ってつくられた照明が FLOSの原点です。最新の革新的技術とともに、モダンな照明デザインを牽引するプロダクトを提供し続けています。また、PHILIPPE STARCK(フィリップ・スタルク), JASPER MORRISON (ジャスパー・モリソン), MICHAEL ANASTASSIADES(マイケル・アナスタシアデス)らをはじめとする才能豊かな デザイナーたちと数々の名作照明を発表。2005 年より一般に多く知られる住宅向けのデコラティブ照明のほかに、ハイエンドな商業施設や公共建築向けのArchitecture(アーキテクチュラル)照明も多く手掛けています。近年アウトドア照明も注目を集め、今日では照明における統合的なソリューションを提供する企業として、世界 90 カ国以上に輸出しています。2022 年創立 60 周年をむかえました。

◆トーヨーキッチンスタイルならではの強み

当社はこれまで、イタリアを中心とした世界的ブランドの家具や照明を取り扱い、空間全体をコーディネートする提案を行ってきました。今回FLOSが加わることで、既存ブランドとの調和が生まれ、より完成度の高い空間の提案が可能になります。また、インテリアへの関心の高まりによって、多様化しているお客様一人ひとりのニーズにも柔軟に対応ができます。デコラティブから建築照明までを網羅するフロスの幅広いラインナップを当社の提案に加えることで、キッチン・家具・照明が一体となり、さらに洗練された暮らしを体感いただけます。

◆FLOSを象徴する代表的な製品

Ph.gionata xerraアルコ｜ARCO

カスティリオーニ兄弟がデザイン。1962年に発表以来、世界中で愛用されているフロス社を代表する近代照明デザインの名作。大理石のベースとアーチ状のフォルムが特徴。LED仕様もあり。

製品：アルコ

価格：\418,000（税込）

本体寸法：W215～220×直径32×H230cm

本体重量：63.8kg

光源：白熱ボールランプ(E26)

材質：アルミニウム、大理石、ステンレススチール

Ph.germano borrelliタッチア｜TACCIA

1958年にカスティリオーニ兄弟によってデザインされ、1962年にFLOS が開発・製造。光を反射させる独自の構造で、空間に柔らかな陰影を生み出す。シェード部分の素材はガラスと樹脂の2種展開。調光機能付き。

製品：タッチアPMMA

価格：\308,000（税込）

本体寸法：直径49.5cm×H54cm

本体重量：7.6kg

光源：LED

材質：アルミニウム、PMMA

Ph.Frank Hulsbomerアイシーライツ｜IC LIGHTS

マイケル・アナスタシアデスによるデザイン。球体ガラスと繊細なフレームのバランスが美しいシリーズ。アナスタシアデス作品の特徴である詩的な優美さと先見の明、品質を持ち合わせている。

製品：アイシーライツ S1 JP

価格：\114,400（税込）

本体寸法：W29.3（直径20）×H48.2cm（コード部分含む：最大100cm）

本体重量：2.2kg

光源：G9 ハロピン電球フロスト

材質：ガラス、スチール、真鍮

スカイネスト｜SKYNEST

マルセル・ワンダーズがデザイン。光の糸を織りなすことで、エレガンスと革新性を完璧に融合させたペンダント照明。光源は電球でもLEDボードでもなく、ランプシェードの構造を形成する ”布で覆われたLEDライト” 。

製品：スカイネストS

価格：\660,000（税込）

本体寸法：直径90.4×H21.3cm（コード部分含む：最大270cm）

本体重量：3.8kg

光源：LED

材質：アルミニウム、ポリエステル

ボンジュールアンプラグド｜BON JOUR Unplugged

スタルクによるBON JOURの充電式コードレス版。最大6時間の連続点灯が可能。ボディとシェードを組み合わせ、独自の創造性にあふれたオリジナルのテーブルスタンドが楽しめる。

製品：ボンジュールアンプラグド optic （※ボディ部分）

価格：\72,600 (税込)

製品：ボンジュールアンプラグドshade （※シェード部分）

価格：\6,600 (税込)～

本体寸法：直径13.1×H27cm

本体重量：0.6kg

光源：LED

材質：ABS、 PMMA、アルミニウム

ビルボケ｜BILBOQUET

2つの円筒がジョイントの役割を果たす球体の磁石によって接続され、対象に上側の円筒を回転させて光をあてることができる。ボディ、ケーブル、スイッチの色を統一し、一貫した美しさを実現している。

製品：ビルボケ

価格：\72,600（税込）

本体寸法：直径6×H20.3×W10.4cm

本体重量：1.9kg

光源：MR16ダイクロビーム形LED電球

材質：ポリカーボネート、鉄

https://prtimes.jp/a/?f=d86100-67-b28123dbebeb2ef627d58b608798cef9.pdf

■TOYO KITCHEN STYLE

1934 年岐阜県関市にて創業。「住むをエンターテインメント」を理念とし、キッチンを中心とした家全体のインテリアをコーディネート、販売している。ステンレスの洋食器メーカーとしての創業時からクラフツマンシップを大切にし、現在も熟練した自社職人の手作業によるステンレス加工技術を活かしたキッチンを製作している。キッチンを料理する道具ではなく人生を楽しくするための場所として考え、 日本で初めてアイランドキッチンを発表し、世界で初めてキッチンにシャンデリアを合わせた。現在はシンク内で調理が完結する「パラレロ」、キッチンでの横移動をなくす「ゼロ動線キッチン」など独自の製品を展開。デザイン性、機能性共に日本のキッチン業界を牽引する。

インテリアはオリジナルだけでなく、世界で注目されるイタリアの「Kartell(カルテル)」やオランダの「moooi(モーイ)」の日本総代理店を務め、世界中から家具、照明、モザイク、プロダクトアー ト、ファッションを独自の目線でセレクトし、販売。ショールームを国内外 25カ所に構える。